Seeshaupt: Zwei Hebammen geben Einblick in ihre Arbeit — „Es ist einfach schön, Frauen zu unterstützen“

Von: Jennifer Battaglia

Teilen

In ihrer kürzlich eröffneten Hebammenpraxis kümmert sich Hebamme Marianne Rühlicke um Schwangere und Mütter mit ihren Neugeborenen. © Ralf Ruder

In Seeshaupt wohnen gleich zwei Hebammen am Ort: Marianne Rühlicke und Isabelle Bausch. Die eine hat erst kürzlich ihre eigene Praxis eröffnet, die andere kommt zu den Frauen ins Haus.

Seeshaupt – Dass sie einmal Hebamme werden möchte, war Marianne Rühlicke früh klar. Schon als Teenager hatte sich die heute 34-Jährige für den Beruf begeistert. „Da war ich so 15 Jahre alt“, erinnert sie sich. Nach dem Abitur besuchte Rühlicke dann die Hebammenschule in Erlangen und machte dort ihre dreijährige Ausbildung. Seitdem arbeitet sie in der Geburtshilfe und in der Vor- und Nachsorge von Schwangeren und jungen Müttern. Fast ein Jahrzehnt lang war sie im Kreißsaal der Uniklinik Erlangen tätig. Seit 2019 lebt sie mit ihrem Mann in Seeshaupt.

(Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.)

Seeshaupt: Hebammenpraxis feiert Eröffnung

Ende August hat sich Rühlicke einen Traum erfüllt: die Eröffnung einer eigenen Hebammenpraxis. Die Räumlichkeiten in der Villa Seeschlösschen in Seeshaupt haben Rühlicke und ihr Mann renoviert und hergerichtet. Die Villa gehörte Rühlickes Großeltern, ihre Großmutter Wanda hatte hier fast 50 Jahre lang eine Naturheilpraxis betrieben. „Ich denke oft an meine Großmutter“, sagt die Hebamme. In ihrem Gedenken habe sie die Praxis eröffnet.

Von Akupunktur über Fußreflexzonentherapie und Schwangerschaftsmassagen hat Rühlicke ein breites Angebot für Schwangere und junge Müttern mit ihren Neugeborenen in petto. Aktuell ist die Praxis an zwei Tagen die Woche geöffnet, Frauen können nach vorheriger Terminvereinbarung in der Villa Seeschlösschen vorbeikommen. Neben ihrer Praxistätigkeit arbeitet Rühlicke außerdem als Beleghebamme im Rotkreuzklinikum in München. „Es ist einfach schön, Frauen und werdende Eltern zu unterstützen“, sagt sie. Die Stunden im Klinikum möchte sie jedoch reduzieren, sobald ihre Praxis gut läuft.

Dass Frauen zur Entbindung nach Wolfratshausen, Starnberg oder gar Garmisch fahren müssen, sieht Rühlicke kritisch. Die Geburtshilfestation im Weilheimer Krankenhauses wurde vor fünf Jahren geschlossen. „Ab dem zweiten Kind kann es schneller gehen, da wäre Weilheim eine gute Anfahrtsstrecke“, so die Hebamme. Dass es in der Kreisstadt keine Geburtshilfestation mehr gibt ist „ein definitives Loch“, das für Schwangere auch die Suche nach einer Hebamme erschwert. Abhilfe kann hier die Hebammenkoordinationsstelle schaffen. Um Schwangere bei der Hebammensuche zu unterstützen, wurde die Stelle vor zwei Jahren am Gesundheitsamt in Weilheim eingerichtet. „Es ist klasse, dass es die Koordination gibt“, sagt Rühlicke. „So kann Frauen bei Bedarf leichter eine Hebamme vermittelt werden.“

(Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.)

Seeshaupt: Hebamme am Ort kommt ins Haus

Neben Marianne Rühlicke gibt es in Seeshaupt eine weitere Hebamme: Isabelle Bausch. Auch für sie stand früh fest, dass sie diesen und keinen anderen Beruf ergreifen möchte. „Ich habe während meiner Schulzeit ein Praktikum im Kreißsaal gemacht“, sagt die heute 35-Jährige. Von da an habe es für sie „nie etwas anderen gegeben“.

Bausch ist selbst Mutter und lebt seit drei Jahren mit ihrem Mann und den gemeinsamen Töchtern Marie (7) und Anna (4) in Seeshaupt. Ihre Kollegin Marianne Rühlicke kennt sie noch aus der Ausbildung: Beide haben zeitgleich die Hebammenschule in Erlangen besucht.

Sie kommt ins Haus: Hebamme Isabelle Bausch betreut Frauen in und um Seeshaupt, unter anderem auch in Penzberg, Habach und Münsing. © Jennifer Battaglia

Die Arbeit ist für Bausch etwas ganz Besonderes: „Dass man Eltern in dieser sehr intimen Zeit begleiten darf – das ist außergewöhnlich“, sagt sie. Seit der Geburt ihrer Kinder arbeitet die Hebamme freiberuflich und kommt zu den Frauen, die sie betreut, ins Haus. Sie begleitet die Schwangeren bis zur Entbindung und kümmert sich im Anschluss um die Nachsorge der Wöchnerinnen und ihrer Neugeborenen. Zuvor war sie auch als Hebamme in der Geburtshilfe im Klinikum Großhadern in München tätig.

Um von ihr betreut werden zu können, müssen sich Schwangere früh bei Bausch melden. Denn bei der Hebamme melden sich aktuell Frauen, deren errechneter Geburtstermin im Mai oder Juni 2023 liegt. „Das ist schon irre“, sagt sie. Vor zehn Jahren habe man noch problemlos im fünften Monat eine Hebamme suchen und auch finden können. „Heute melden sich die meisten Frauen sofort nach einem positiven Schwangerschaftstest.“

Auch Isabelle Bausch ist alles andere als begeistert, dass es im Weilheimer Krankenhaus keine Geburtshilfestation mehr gibt. „Das ist nicht nur dem Personalmangel geschuldet, sondern liegt auch am Geld“, sagt die Hebamme. „Eine Geburt wird nun mal weniger vergütet als eine Blinddarmoperation.“ In Zukunft möchte Bausch selbst wieder in die Geburtshilfe zurückkehren. „Ich spiele mit diesem Gedanken“, sagt sie. Eine Geburt sei auch immer sehr emotional. „Das ist ein Faktor, der nicht abreißt“, so die Hebamme. „Es gibt immer Geburten, wo man mitweinen muss.“

Weilheim-Penzberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Weilheim und Penzberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.