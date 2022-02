Seeshaupt: In der Eisdiele gibt‘s jetzt Schnelltests

Von: Jennifer Battaglia

In der Seeshaupter Eisdiele „Allora Signora“ gibt es derzeit kostenlose Bürgertests. © Gronau

In der Eisdiele „Allora Signora“ wurde ein Schnelltestzentrum errichtet. Es ist das erste seiner Art in der Gemeinde Seeshaupt am Starnberger See.

Seeshaupt – Das Eiscafe „Allora Signora“ hat gerade Winterpause. Trotzdem stehen die Menschen vor dem Eingang zur Hauptstraße 19 in Seeshaupt Schlange, denn dort gibt es seit Ende Januar ein Schnelltestzentrum. Betrieben wird es vom Ehepaar Daniel Dosch und Isabelle Dosch-Riemenschneider aus München, die Bekannte der Eisdielenpächter Ferdinand und Felicitas Weber sind.

Eigentlich sind die Doschs in der Eventbranche tätig, haben aber während der Pandemie eine Schulung für Testzentren durchlaufen und auch schon praktische Erfahrung gesammelt. „Vergangenes Jahr haben wir zwei Testzentren am Tegernsee betrieben“, sagt Daniel Dosch. Jetzt ist die Gemeinde Seeshaupt am Starnberger See dran.

Das Schnelltestzentrum in der Eisdiele hat an jedem Tag der Woche geöffnet. PCR-Tests werden aktuell nicht angeboten, die Betreiber denken aber darüber nach, das Angebot auszuweiten.

Wer sich testen lassen möchte, muss sich zuvor anmelden: www.schnelltestzentrum-seeshaupt.de Mittels QR-Code lässt sich das Ergebnis dann nach dem Test auf dem Handy aufrufen. Ausdrucke der Testergebnisse gibt es jedoch nicht.

„Die Seeshaupter nehmen das Testzentrum gut an“, sagt Daniel Dosch. „Es kommen viele Kinder und die Leute sind happy.“ Auch Sees-haupts Bürgermeister Fritz Egold ist von der Testmöglichkeit vor Ort begeistert. „Das ist eine echte Bereicherung“, sagt er. Bisher hatte nur die Apotheke kostenlose Bürgertests angeboten. Das Schnelltestzentrum soll nun bis Mitte/Ende März bestehen. Danach wird es wieder Eis von den Geschwistern Weber geben.

Das Schnelltestzentrum Seeshaupt ist geöffnet: Mo.-Fr. 15-18.30 Uhr und Sa. & So. 12-14 Uhr.