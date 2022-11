Im Jugendzentrum sind jetzt auch Kinder willkommen

Von: Jennifer Battaglia

In Zukunft soll es im Juze in Seeshaupt für Kinder alle zwei Wochen einen Nachmittagstreff geben. Bernd Habich, zweiter Bürgermeister der Gemeinde, war als Jugendlicher selbst oft im Juze. © Ralf Ruder

Im Seeshaupter Jugendzentrum sind in Zukunft auch Kindernachmittage geplant. Interessierte Eltern und ihr Nachwuchs erfahren alles Nähere bei einem Schnuppertreffen am 19. November.

Seeshaupt – Anian und Luzia tollen im Seeshaupter Jugendzentrum umher. Der Zehnjährige und seine ein Jahr jüngere Schwester fühlen sich sichtbar wohl. Die Kinder entdecken hier viel Spannendes: Sowohl ein Billardtisch als auch ein Kicker stehen zum Ausprobieren parat. In einem Regal liegen Brett- und Kartenspiele und eine Dartscheibe gibt es auch. „Es ist voll cool hier“, sagt Luzia. Ihr Bruder pflichtet ihr bei: „Ja, total.“

Juze in Seeshaupt: Bisher gibt es einen Treff für Jugendliche ab 14 Jahren

Die beiden Geschwister spielen mit ihren Freunden, der zwölfjährigen Samira und der zehnjährigen Carla. Sie können sich gar nicht entscheiden, was sie zuerst machen wollen. Die Kinder setzen sich auf die große Couch, um dann kurz darauf wieder in die Höhe zu schnellen und nach draußen zu stürmen. Denn auch auf dem kleinen Platz vor dem Juze kann man bei gutem Wetter vieles anstellen, zum Beispiel Fangen oder Boule spielen.

Bisher gibt es im Juze am Bürgerplatzl in Seeshaupt einen Treff für Jugendliche ab 14 Jahren. Immer freitags von 18 bis 22 Uhr steht die Tür der Hauptstraße 4 für Teenager und junge Erwachsene offen. Wiederbelebt hatten das Juze die beiden Ehepaare Alexandra und Peter Ott sowie Daniela und Jörg Bayer. Die vier Erwachsenen engagieren sich in vielen Bereichen in Seeshaupt ehrenamtlich – ob im Fußballverein, dem Ferienprogramm oder der Dorfzeitung. Seit fast eineinhalb Jahren übernehmen sie auch die Aufsicht an den Freitagabenden im Juze. Peter Ott und Jörg Bayer gingen als Teenager selbst im Jugendzentrum ein- und aus. „Das wollten wir den jungen Leuten hier am Ort auch bieten“, sagt Daniela Bayer. Mit finanzieller Unterstützung der Gemeinde, Spenden von Seeshaupter Bürgern und viel Herzblut konnte das Juze im vergangenen Jahr schließlich wiedereröffnet werden. Die Räumlichkeiten sind vielseitig einsetzbar: Nicht nur der Jugendtreff findet dort statt, sondern das Juze kann auch gemietet werden.

Juze in Seeshaupt: Wlan steht für die Kinder nicht zur Verfügung

Im Rahmen des Sommerferienprogramms liefen im Juze heuer Filme für Buben und Mädchen bis 14 Jahren. „Von der Location waren die Kinder so begeistert, dass sie nach den Filmen gar nicht mehr abgeholt werden wollten“, sagt Daniela Bayer. Deshalb reifte die Idee heran, die Tür auch regelmäßig für Kinder zu öffnen. „Für die ist hier einfach alles spannend“, sagt Alexandra Ott.

Die Kindernachmittage sollen jeden zweiten Samstag von 16 bis 19 Uhr stattfinden. Kommen können alle Kinder ab der 4. Klasse bis 14 Jahren. „Die Kinder können gemeinsam spielen und vieles hier ausprobieren“, sagt Bayer. Das Wlan steht für die Kinder aber nicht zur Verfügung. Für Samstag, 19. November ist ein Schnuppertreffen mit interessierten Eltern und Kindern geplant. Denn das neue Projekt steht und fällt mit einer engagierten Elternschaft. „Wir suchen nicht nur Indianer, sondern auch Häuptlinge“, sagt Bayer. „Wenn der 19. November kein Einzelevent bleiben soll, freuen wir uns auf viele Interessierte.“

Zwei bis drei Elternteile würden jeweils die Aufsicht der drei Stunden übernehmen. Je mehr Eltern mitmachen, umso weniger oft kommt man turnusmäßig an die Reihe. Wer möchte, kann auch Aktionen mit den Kindern planen, zum Beispiel basteln oder Pizza backen – denn das Juze hat auch eine kleine Küche. „Das muss aber nicht sein“, sagt Daniela Bayer. „Nur wer Lust dazu hat.“

Juze in Seeshaupt: Engagierte Eltern gesucht

An der Aufsicht beteiligen wird sich auf jeden Fall der zweite Bürgermeister der Gemeinde. Bernd Habich zeigt sich von der Idee der Kindernachmittage begeistert. An seine eigene Zeit im Jugendzentrum denkt er gerne zurück. „Wir waren hier Tag und Nacht “, sagt er. „Im Juze war immer was los. Wir waren froh, dass wir diesen Treffpunkt hatten.“ 1993 war das Jugendzentrum schon einmal wiederbelebt worden, damals mit den Einnahmen einer Musical-Aufführung. Dass jetzt auch die jüngeren Kinder zum Zug kommen sollen, findet Habich nur richtig. „Ich bin hoffentlich einer von vielen engagierten Eltern, die die Aufsicht übernehmen werden.“ Anian, Luzia, Carla und Samira würde es freuen. „Vielleicht lernt man ja im Juze noch neue Kinder kennen“, sagt Anian. Und Carla fügt an: „Ich würde auf jeden Fall immer hierher kommen.“

Wer sich für Kindernachmittage im Juze engagieren möchte, soll sich unter juze@seeshaupt.de melden. Der Schnuppernachmittag findet am Samstag, 19. November, von 16 bis 19 Uhr statt.

