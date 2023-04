Seeshaupt: Erweiterung des Kinderhauses durch Bauwagen — Gemeinderat kritisiert: „Keine optimale Investition“

Von: Jennifer Battaglia

Teilen

Hinter der Villa Stork soll der „Wichtelwagen“ ab August stehen und mehr Platz für das Seeshaupter Kinderhaus bieten. Bürgermeister Fritz Egold ist mit der Lösung zufrieden. © Gronau

Ein mobiler Bauwagen wird das Kinderhaus in Seeshaupt erweitern. Damit dürften die Platzprobleme erst einmal geklärt sein. An der 125 000 Euro teuren Lösung gibt es aber auch Kritik.

Seeshaupt – Für den Platzmangel im Seeshaupter Kinderhaus zeichnet sich eine Lösung ab. Wie berichtet, sucht die Gemeinde seit Längerem nach räumlichen Erweiterungsmöglichkeiten. Verschiedene Optionen standen im Gespräch, wurden aber alle wieder verworfen. So die zeitnahe Eröffnung einer Waldkindergartengruppe, eine bauliche Veränderung am alten Kinderhaus oder die Auslagerung einer Kindergartengruppe in das ehemalige Sparkassengebäude.

Kinderhaus in Seeshaupt: Bürgermeister mit „Wichtelwagen“ als Lösung sehr zufrieden

Wie Bürgermeister Fritz Egold in der Gemeinderatssitzung vergangener Woche bekannt gab, wird die Gemeinde nun einen „Wichtelwagen“ erwerben. Der mobile Bauwagen der Firma Navalo kostet circa 125 000 Euro und soll ab Mitte August in Seeshaupt stehen. Damit könne man ab September zusätzliche Kinder im Kinderhaus aufnehmen, so Egold in der Sitzung.

Im Gespräch mit der Heimatzeitung zeigt sich der Rathauschef zufrieden mit der Lösung. „Der Bauhof wird in den Pfingstferien schon mal die Anschlüsse prüfen“, sagt er. In unmittelbarer Nähe des Kinderhauses, hinter der Villa Stork, soll der „Wichtelwagen“ platziert werden. Die dort aufgestellten Spielgeräte müssen laut Egold nicht weichen, lediglich ein Sandkasten soll versetzt werden.

17 Kinder stehen aktuell auf der Warteliste des Kinderhauses. Durch den Raum im Bauwagen können alle Kinder regulär zum neuen Kindergartenjahr im September aufgenommen werden. Auf lange Sicht soll dann zusätzlicher Raum im alten Feuerwehrhaus geschaffen werden – dafür muss aber erst das neue Feuerwehrhaus gebaut werden.

Seeshaupt: Kinderhaus-Leiterin sieht das Geld gut angelegt

Kinderhaus-Leiterin Brigitte Loth teilt auf Nachfrage mit, dass Kinder, welche zeitnah einen Platz benötigten, momentan bereits durch eine Überbelegung der bestehenden Gruppe aufgenommen werden konnten. „Aber das ist natürlich keine Dauerlösung“, sagt Loth. Sie freue sich, den Eltern ab September eine Alternative bieten zu können.

Wie die Kinderhaus-Leiterin mitteilt, finden im Wagen 22 Kinder Platz. „Wir haben also auch einen kleinen Puffer“, sagt sie. Der Bauwagen soll laut ihr doppelt genutzt werden. Kindergartenkinder können darin von 8 bis 14 Uhr betreut werden. Im Anschluss könnte der Wagen für die Hausaufgabenbetreuung zur Verfügung stehen. „Das Geld ist also gut angelegt“, sagt Loth. Der Wagen sei „die beste Entscheidung von allen Optionen“.

Kinderhaus in Seeshaupt: SPD-Politiker kritisiert Investition

Einer, der die Meinung von Loth nicht teilt, ist Gemeinderat Reinhard Weber. „Das ist eine sehr großzügige Lösung“, sagt er auf Nachfrage der Heimatzeitung. Anfang Januar hatten Weber und sechs weitere Gemeinderatsmitglieder einen Antrag gestellt, den organisatorischen Rahmen des Kinderhauses zu überarbeiten.

Die bestehende Infrastruktur ist laut Weber völlig ausreichend, um weitere Kinder im Haus unterzubringen. Der SPD-Politiker gibt zudem zu bedenken, dass die Platzierung des mobilen Bauwagens an der dafür vorgesehenen Stelle nicht ganz einfach werden könnte. „Die Pettenkoferallee ist an dieser Stelle sehr schmal“, so Weber. Er befürchtet, dass weitere Spielgeräte weichen werden müssen. Außerdem merkt er an, dass der „Wichtelwagen“ auch im Winter geheizt werden muss. „Es ist keine optimale Investition“, so sein Fazit.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Weilheim-Schongau finden Sie auf Merkur.de/Weilheim.