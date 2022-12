Kinderhaus in Seeshaupt: Zu wenig Platz — 13 Kinder stehen auf der Warteliste

Von: Jennifer Battaglia

Im Kinderhaus in Seeshaupt ist zu wenig Platz. 13 Kinder stehen aktuell auf der Warteliste. Die Gemeinde sucht händeringend nach räumlichen Lösungen.

Seeshaupt – Das Kinderhaus in Seeshaupt ist voll. 141 Kinder besuchen das Haus aktuell, davon sind 36 Kinder in der Krippe, 65 Kinder im Kindergarten und 40 Kinder im Hort untergebracht. Für noch mehr Kinder fehlt es laut der Kinderhausleitung an Platz. Auf der Warteliste stehen aktuell aber 13 weitere Namen, sechs Krippen- und sieben Kindergartenkinder warten auf ihre Aufnahme.

Option Sparkassengebäude: Gefährdet ein Automat die Sicherheit der Kinder?

Die Gemeinde sucht deshalb gemeinsam mit dem Team des Kinderhauses nach Lösungen. Verschiedene Optionen sind im Gespräch, einige mussten aber bereits wieder verworfen werden. So auch die Idee zu einer Waldkindergartengruppe: Zwar würde die Gemeinde über ein passendes Grundstück verfügen, jedoch fehlen dort feste Sanitäranlagen. Bisher steht auf dem Areal lediglich eine einfache Hütte und das Kinderhaus liegt auch nicht in unmittelbarer Nähe.

Eine weitere Option wäre das von der Gemeinde erworbene Sparkassengebäude im Ortskern. Im ehemaligen Geschäftsbereich der Bank gäbe es zwar viel Platz, aber der im Vorraum aufgestellte, funktionstüchtige Geldautomat stellt ein Sicherheitsproblem für die Kinder dar. Konkret geht es um die Gefahr, dass der Automat Ziel von Automatensprengerbanden werden könnte. Bürgermeister Fritz Egold schätzt die Gefahrenlage als gering ein. „Der gemeine Automatensprenger kommt um 3 Uhr nachts und nicht um 10 Uhr vormittags“, sagt er. Kinderhausleiterin Brigitte Loth entgegnet: „Würde der Automat verlegt werden, wäre das Sparkassengebäude durchaus eine Option.“ Eine Standortverlegung hält der Rathauschef aber für ausgeschlossen. Die Gemeinde möchte den Automaten so lange wie möglich halten – als Service für ihre Bürger.

Option Aufstockung Krippen-Gebäude: Wohin mit den Kindern während des Umbaus?

Auf lange Sicht soll im Feuerwehrgebäude Platz für das Kinderhaus geschaffen werden. „Wir sprechen hier von zwei, im schlimmsten Fall von drei Jahren, die es zu überbrücken gilt“, sagt Egold. In dieser Zeit soll das neue Feuerwehrhaus gebaut und das alte für das Kinderhaus umfunktioniert werden. „Man muss ja nicht erst mit den Umplanungen beginnen, wenn die Feuerwehr den letzten Helm rausgetragen hat“, so Egold.

Ob das allerdings auch in der vom Bürgermeister genannten Zeit realisierbar ist – davon ist Kinderhausleiterin Loth nicht überzeugt. Sie würde eine Aufstockung des Krippengebäudes, das neben dem Hauptgebäude des Kinderhauses steht, als sinnvoll erachten. „Wenn wir in den eigenen Bestand investieren, dann haben wir auch dauerhaft etwas davon“, sagt sie. Allerdings müsste man für die Zeit des Umbaus auch eine Übergangslösung für die im Gebäude untergebrachten Kinder finden. „Das könnte dann vielleicht im Kinderhaus gehen“, sagt Loth. Aber nur für eine überschaubare und klar begrenzte Zeitspanne. Zusätzlich könnte ein Bauwagen oder ein Container im Garten zum Einsatz kommen. Dass aber über ein Jahr eine weitere Gruppe in das Kinderhaus einzieht, hält die Leiterin für ausgeschlossen. „Unser Haus verfolgt eine bestimmte Pädagogik“, sagt sie. Jeder Raum habe seine Berechtigung, einzelne Zimmer könnten deshalb nicht einfach umfunktioniert oder gestrichen werden.

Begehung des Kinderhauses durch Bürgermeister und Gemeinderäte

Das war laut Loth von einigen Gemeinderäten gefordert worden, die gemeinsam mit dem Bürgermeister dem Kinderhaus vor Weihnachten einen Besuch abstatteten. „Wenn uns jetzt aber Gemeinderäte erklären wollen, wie Pädagogik gemacht wird, dann geht das einfach nicht“, sagt die Kinderhausleiterin. Es würde auch immer wieder die Frage aufkommen, warum nicht mehr Kinder im Haus untergebracht werden – schließlich gäbe es ja auch mehr Plätze als Kinder vor Ort. „Nicht jedes Kind belegt aber auch nur einen Platz“, erklärt die Kinderhausleiterin. „Plätze sind nicht gleichzusetzen mit Köpfen.“ Kinder mit erhöhtem Betreuungsbedarf, wie zum Beispiel Krippenkinder, belegen mehrere Plätze.

In den vergangenen Monaten war das Thema Kinderhaus immer wieder im Gemeinderat diskutiert worden. In der Sitzung vor Weihnachten stellten nun mehrere Ratsmitglieder unter Federführung von Christian Höck (PFB) einen Antrag, die Aufstockung des Kinderhauses zu prüfen. Auch die Nutzung der angrenzenden Gemeindebücherei in der Pettenkoferallee 15 soll als Möglichkeit in Betracht gezogen werden. Alle Beteiligten rechnen allerdings nicht mit einer Lösung vor kommenden Herbst.