Seeshaupt: Lidosteg muss erneuert werden — Gemeinde beteiligt sich an Kosten

Von: Jennifer Battaglia

Der beliebte Lidosteg in Seeshaupt muss dringend erneuert werden. © Ralf Ruder

Der Lidosteg in Seeshaupt ist in einem desolaten Zustand. Die maroden Bretter müssen zeitnah erneuert werden.

Seeshaupt – Die Bretter des Lidostegs in Seeshaupt sind marode und müssen erneuert werden. Für den Unterhalt und die Wartung desüber 60 Meter langen Stegs ist eigentlich Lars Kaiser, Pächter des Lidogrundstücks und Eigentümer des Hotels „The Starnbergsee Hideaway“, zuständig. Der Hotelier und Bauunternehmer ist aber nicht mehr bereit, für alle Kosten aufzukommen – der Steg wird schließlich rege von der Öffentlichkeit genutzt und steht dem Hotel nicht exklusiv zur Verfügung.

Maroder Lidosteg: Wie viel wird eine Reparatur kosten?

In einem Schreiben an die Gemeinde bat Kaiser deshalb zu prüfen, inwieweit sich die Komune an den Kosten für eine Stegreparatur beteiligen könne. Als Kostenvoranschlag berechnete er Materialkosten in Höhe von circa 4000 Euro und Lohnkosten von circa 8000 Euro. Damit sollen dann alle Bretter erneuert werden, denn es sei „auch keinem geholfen, wenn nun nur teilweise Bretter ausgetauscht werden“, so Kaiser wörtlich.

In der vergangenen Seeshaupter Gemeinderatssitzung wurde Kaisers Anfrage nun diskutiert. Den Lidosteg hatte Bürgermeister Fritz Egold zuvor persönlich in Augenschein genommen und erhebliche Mängel festgestellt. „Es sind dringende Reparaturen am Steg notwenig“, sagte der Rathauschef. Einige wenige Stellen wurden bereits von Kaiser notdürftig repariert, was jedoch keine Dauerlösung darstelle. „Die starke Beschädigung ist auch schon bei den Fachbehörden angekommen“, so Egold weiter. Dr. Stefan Günther, Leiter des Gesundheitsamts in Weilheim, hatte die Gemeinde schriftlich nach einer Wasserkontrolle vor Ort auf den Zustand des Stegs aufmerksam gemacht.

Bisher wurden nur notdürftige Reparaturen am über 60 Meter langen Steg durchgeführt. © Ralf Ruder

Maroder Lidosteg: Nur zwei Gemeinderäte stimmten gegen den Zuschuss

„Der Steg ist gut frequentiert und er würden den Seeshaupter Bürgern sehr fehlen“, gab Gemeinderätin Petra Eberle (GrAS) zu Bedenken. Hinsichtlich der Kosten sei sie „hin- und hergerissen“. So seien diese zwar hoch, „aber das ist der Steg der Seeshaupter“. Sie sprach sich schließlich für eine Kostenbeteiligung aus. Der Großteil ihrer Kollegen war der gleichen Meinung. Georg Bäck, geschäftsführender Beamter der Gemeinde, erklärte, dass sich die Kommune problemlos in Form von einer freiwilligen Leistung an den Kosten beteiligen könne. Die Öffentlichkeit habe schließlich einen Nutzen von dem Steg.

Bei der anschließenden Abstimmung waren nur zwei Gemeinderatsmitglieder gegen eine Kostenbeteiligung: Benedikt Fischer (FDP) und Peter Blaut (GrAS) stimmten dem Beschluss nicht zu. Als Kostenobergrenze für die Beteiligung wurden 6000 Euro vereinbart. Jedoch möchte die Gemeinde im Vorfeld wissen, welches Holz für die Reparaturen verwendet wird. In seinem Schreiben hatte Kaiser von „hochwertigeren Hölzern“ anstelle der bisher verwendeten Lärchenbretter gesprochen. Bürgermeister Egold äußerte sich deshalb besorgt, ob Kaiser wohl auf Tropenhölzer ausweichen wolle. Der teilt aber auf Nachfrage der Heimatzeitung mit, dass man sich durchaus auch vorstellen könne, Holz aus Deutschland zu verwenden – wenn auch Tropenholz stabiler und härter sei. Nähere Vorstellungen hat Kaiser aber noch nicht, bei der Auswahl spielen laut ihm auch Lieferzeiten eine entscheidende Rolle.

