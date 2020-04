Reicht ein Supermarkt für Seeshaupt?

Im Auftrag der Gemeinde sucht die Münchner Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung (GMA) derzeit nach einem passenden Standort für einen neuen Supermarkt. Doch dessen Notwendigkeit ist im Ratsgremium ebenso umstritten wie unter den Bürgern, wie eine Umfrage unserer Zeitung in Seeshaupt deutlich macht.

Seeshaupt – Mit einem Gehwagen ist Anneliese Hüskes auf dem Bürgersteig entlang der Hauptstraße unterwegs. Sie wohnt in der Seeresidenz gegenüber des Edeka-Ladens, in dem sie regelmäßig einkauft. „Für mich und die anderen Senioren ist das sehr praktisch“, sagt sie, „wo soll man denn sonst seine Sachen besorgen, wenn man nicht mehr so mobil ist?“ Eine Katastrophe wäre es, so die Seniorin, wenn der Edeka-Markt schließen müsste.

Wichtig, dass Markt in der Ortsmitte erhalten bleibt

Darüber gibt es im Dorf immer wieder Gerüchte, zu denen Betreiber Florian Zahn gegenüber unserer Zeitung aber keine Stellung nehmen möchte. Auf Anfrage stellt Pressesprecher Christian Strauß von Edeka Südbayern jedoch fest: „Aufgrund unterschiedlicher Veränderungen ist unser Verkaufsstellennetz nicht statisch. Märkte werden modernisiert, verlagert, geschlossen und immer wieder neu eröffnet. Innerhalb unserer Überlegungen spielt auch Seeshaupt eine Rolle.“

Mit einem gut gefüllten Korb kommt Ferdinand Dörfler gerade vom Einkaufen. Für ihn ist es wichtig, dass der Markt in der Ortsmitte erhalten bleibt. „Gegen einen neuen Supermarkt bin ich auch deshalb, weil in Seeshaupt dann noch mehr freie Flächen zugebaut werden!“ Wer zum Beispiel Schreibwaren brauche, fahre ohnehin nach Penzberg oder Weilheim, meint Dörfler.

Er hat sich auch an der Umfrage der GMA beteiligt, bei der sowohl die ortsansässigen Händler als auch 1800 Haushalte interviewt worden waren. Ihr Ergebnis bildete die Grundlage für stundenlange Diskussionen im Gemeinderat, der schließlich mit einer Mehrheit von 10:6 Stimmen entschied, die Standortsuche voranzutreiben.

Verbesserung der Nahversorgung als klarer Auftrag

Dass die Nahversorgung verbessert werden könnte, hatten 71 Prozent der Befragten angegeben. Diesem klaren Auftrag müsse die Kommune folgen, so die Befürworter eines neuen Marktes. Zu ihnen gehört auch die ehemalige Gemeinderätin Sabine Pink, die sagt: „Bei der Größe von Seeshaupt braucht es einen Vollsortimenter, denn viele Leute sind nicht mobil, so dass sie auswärts einkaufen könnten!“ Gleichzeitig müsse man aber aufpassen, damit die Dorfstruktur mit ihren kleinen Läden nicht zerstört werde.

„Die Hälfte der Kaufkraft fließt aus Seeshaupt nach Weilheim und anderen Umlandgemeinden ab“, sagt GMA-Mitarbeiter Gino Meier. Trotz des Edeka-Marktes gebe es noch erhebliches Verkaufsflächenzusatzpotenzial von rund 1000 Quadratmetern. Laut Meier ist der Laden im Zentrum nicht mehr zeitgemäß, weil er kleiner als 400 Quadratmeter ist und keine ausreichenden Parkmöglichkeiten besitzt.

Parkplatzsituation bei aktuellem Markt ist verbesserungswürdig

Elena Maier arbeitet in der Bäckerei gegenüber von Edeka und glaubt, „dass zwei große Geschäfte in einem Dorf wie unserem zuviel sind. Für größere Einkäufe fährt man doch eh in benachbarte Orte.“ Erika Pichlbauer hält sowohl das Angebot bei Edeka als auch die Parkplatz-Situation für verbesserungswürdig. „Ein neuer Markt müsste aber auch ohne Auto erreichbar sein“, gibt sie wegen der vielen Senioren in Seeshaupt zu bedenken.

Im Ratsgremium zählt Stefan Müller zu den Befürwortern eines neuen Marktes: „Wir müssen das deutliche Votum der Bürger beachten und auf Veränderungen reagieren.“ Wichtig sei dabei, einen Kompromiss zwischen den unterschiedlichen Haltungen zu finden.

Das dürfte für den neuen Gemeinderat nicht einfach werden, meint Gabi Panovsky. „Vermutlich wird wieder ewig diskutiert, und am Ende verschwinden alle Pläne bloß in der Schublade, ohne dass etwas passiert!“

VON PETER STÖBICH

