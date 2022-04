Überraschende Entscheidungen in Sachen „Gärtnereiquartier“ in Seeshaupt

Um die Bebauung des „Gärtnereiquartiers“ ging es in der Sitzung des Seeshaupter Gemeinderates. © Ruder

Die Zukunft des „Gärtnereiquartiers“ sorgte in der Sitzung des Seeshaupter Gemeinderats erneut für hitzige Diskussionen. Es wurden überraschende Entscheidungen getroffen.

Seeshaupt – In den vergangenen Monaten war es still geworden um die Pläne von Eigentümerin Katharina Heider, das so genannte „Gärtnereiquartier“ in Seeshaupt zu bebauen. Nun wurde die Zukunft des etwa 12 000 Quadratmeter großen noch bis zum Jahr 2020 als Gärtnerei genutzten Areals mitten in Seeshaupt erneut im Gemeinderat thematisiert. Anlass war ein Antrag auf Vorbescheid über den Neubau von zwei mehrgeschossigen Wohnblöcken – der größere soll etwa 40 Meter lang werden – auf einer Teilfläche des Geländes, den die Eigentümerin bei der Gemeinde gestellt hatte.

Grundsätzlich richtet sich die Bebauung von Flächen im Innenbereich nach § 34 Baugesetzbuch, wenn es keinen Bebauungsplan gibt. Besteht ein Bebauungsplan, hat die Bebauung nach dessen Festsetzungen zu erfolgen. Just für diesen Teil des „Gärtnereiquartiers“ mit der Flurnummer 442/1 war am 11. Dezember 2018 die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlossen worden. Am 4. Februar 2020 hatte der damalige Seeshaupter Bürgermeister Michael Bernwieser (PFB) bekannt gegeben, dass die Auslegung wegen formaler Fehler abgebrochen worden war. Somit wurde das angelaufene Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes gestoppt und es besteht nach wie vor kein gültiger Bebauungsplan für dieses Gebiet.

Inzwischen hat sich herausgestellt, dass sowohl das Landratsamt als auch der Bayerische Gemeindetag das Kernareal des „Gärtnereiquartiers“ als „innenliegenden Außenbereich“ einstufen, dessen Bebauung § 35 Baugesetzbuch regelt. Bauvorhaben, die im Außenbereich verwirklicht werden sollen, unterliegen strengeren Vorgaben als die im Innenbereich.

Dennoch gab es bis dato den Beschluss, dass ein Bebauungsplan für diesen Bereich des Gärtnereiquartiers aufgestellt werden soll. Der Gemeinderat hatte nun darüber zu entscheiden, ob der damalige Beschluss aufgehoben werden sollte. „Der Beschluss kann nicht mehr umgesetzt werden, also muss der aufgehoben werden“, sagte dazu Dorothee von Jungenfeld (CSU). Dieser Ansicht folgten die übrigen Mitglieder des Gemeinderates und votierten einstimmig für die Aufhebung.

Dann war Schluss mit Einmütigkeit. „Im Bauausschuss haben wir gestern lange darüber diskutiert“, sagte Bürgermeister Fritz Egold (CSU) als es zum nächsten Tagesordnungspunkt, der Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Gärtnereiquartier für die Flurnummer 442/1, ging. Da sich bislang die verkehrliche Erschließung des südöstlichen Bereichs von Norden her als problematisch erwiesen habe, sei ein Fachanwalt damit beauftragt worden, „die immobiliarsachenrechtliche Situation zur bereits bestehenden Zuwegung näher zu analysieren“, so der Sachverhalt in den Sitzungsunterlagen. Wenn die Stellungnahme des Fachanwaltes vorliege, sei zu entscheiden, ob nicht eine einheitliche Planung zusammen mit dem nordwestlichen Teil im Sinne einer einheitlichen Verkehrsanbindung sinnvoll sei.

Nach langer und teilweise hitziger Diskussion beschloss der Gemeinderat mit neun Ja-Stimmen (Fritz Egold (CSU), Benedikt Fischer (FDP), Daniel Frey (CSU), Jan von Gruchalla (CSU), Kristine Helfenbein (GrAS), Dorothee von Jungenfeld (CSU), Armin Mell (FDP), Christian Tomulla (CSU), Reinhard Weber (SPD) und sieben Nein-Stimmen (Peter Blaut (GrAS), Petra Eberle (GrAS), Bernd Habich (BFB), Christian Höck (PFB), Georg Leininger (PFB), Stefan Müller (PFB), Andreas Rilk GrAS), dass ein Bebauungsplan für den nordwestlichen Teil der ehemaligen Gärtnerei (Teilfläche aus Flurnummer 442/1) zwischen Baumschulstraße und St. Heinricher Straße aufgestellt werden soll. Ziel der Planung sei die Schaffung von Wohnraum mit öffentlichen Frei- und Gemeinschaftsflächen. Eine einheitliche verkehrliche Erschließung zusammen mit dem südöstlichen Bereich soll näher geprüft werden. Vor der Auslegung dieses Bebauungsplanes wird ein städtebaulicher Vertrag abgeschlossen, der die Verwendung der Baugrundstücke und deren Erschließung näher regelt.

Als nächstes stand der Beschluss einer Veränderungssperre für das Gebiet auf der Tagesordnung. Diese sollte zur Absicherung der Planung beschlossen werden. Drei auf Verwaltungsrecht spezialisierte Juristen, die die Gemeinde im Laufe der Jahre und aktuell zurate gezogen hat, hatten dazu geraten. Die Veränderungssperre ist nach Baugesetzbuch ein Instrument für die „Sicherung der Planung für den künftigen Planbereich“, in diesem Bereich dürfen keine Bauten errichtet oder „erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken“ vorgenommen werden. Eine Veränderungssperre endet spätestens zwei Jahre nach Erlass. Der Gemeinderat stimmte mit acht Ja-Stimmen und acht Nein-Stimmen ab. Für die Veränderungssperre stimmten: Egold, Fischer, Frey, von Gruchalla, Helfenbein, von Jungenfeld, Mell und Weber, dagegen stimmten: Tomulla, Blaut, Eberle, Habich, Höck, Leininger, Müller und Rilk. Damit tritt die Veränderungssperre nicht in Kraft.

Schließlich ging es darum, ob dem Antrag der Eigentümerin auf Vorbescheid für den Neubau von Wohnhäusern stattgegeben werden soll. Sieben der Gemeinderäte stimmten dafür: Blaut, Eberle, Habich, Höck, Leininger, Müller und Rilk, neun dagegen: Egold, Fischer, Frey, von Gruchalla, Helfenbein, von Jungenfeld, Mell, Tomulla und Weber. Damit ist dieser Antrag abgelehnt. Er wird aber ans Landratsamt weitergeleitet, das das gemeindliche Einvernehmen ersetzen könnte.

Damit bestünde für die Eigentümerin des Gärtnereiquartiers die Chance, einen Wohnblock nach dem anderen auf das Grundstück zu setzen – ohne dass ein Bebauungsplan aufgestellt werden muss. Mit jedem Bau würde sich die Außenbereichsfläche verkleinern – falls sie von den Behörden und gegebenenfalls Gerichten weiter als solche gesehen würde. Egold ist angesichts dieser Entscheidungen fassungslos: „Damit wurde die Chance aus der Hand gegeben, die Planungshoheit der Gemeinde zu erhalten und zu sichern.“