Viele Fragen an Bernwieser

Zeitweise kochten die Emotionen hoch bei der Seeshaupter Bürgerversammlung am Mittwochabend. Rund 120 Bürger waren dazu in den Saal der „Alten Post“ gekommen, und sogar die Landrätin hatte sich Zeit genommen – vor allem, um den neuesten Stand bei der Lindenallee zu erläutern.

Seeshaupt – „Ich bin extra gekommen, weil es geht sicher auch um die Lindenallee“, sagte Landrätin Andrea Jochner-Weiß (CSU). Wie berichtet, schlagen die Wellen hoch am Starnberger See wegen der Pläne, die 100 Jahre alte Lindenallee in Seeseiten komplett oder zum großen Teil zu fällen. „Es ist eine schöne Allee“, so die Landrätin, aber die Gemeinde Sees-haupt und die Familie von Finck, die gemeinsam Eigentümer der Linden sind, seien darauf angewiesen, dass „die Verkehrssicherheit gewährleistet ist.“ Der Baumpfleger, der mit den vom Landratsamt auferlegten Baumpflegemaßnahmen beauftragt wurde, nachdem vier Linden bereits gefällt worden waren, könne nun für vier weitere Linden „keine Gewähr“ übernehmen, berichtete die Landrätin. Deswegen müssten diese komplett gefällt und noch zwei weitere bis auf den Stumpf abgesägt werden. „Die Kirche muss im Dorf bleiben“, sagte sie in Richtung derer, die die Allee erhalten wollten. Nach den neuen Fällarbeiten werden dann von ursprünglich 25 noch elf alte Linden stehen.

Auch der Seeshaupter Bürgermeister Michael Bernwieser (PFB) war in seinem Bericht auf dieses Thema eingegangen. Er blickte zudem auf das vergangene Jahr zurück und wagte eine Vorausschau auf die kommenden Jahre. „Wir haben nötige Maßnahmen wie zum Beispiel das Feuerwehrhaus und den Gemeindesaal angestoßen“. Der Bürgermeister streifte die großen Projekte und Themen in Seeshaupt wie zum Beispiel das Hotel, das am Lido entstanden ist und den Gemeinderat „nicht so glücklich“ stimme. Er kündigte die nächsten großen Feste und Veranstaltungen an – unter anderem „Ein Dorf feiert 230 Jahre“ vom 16. bis 19. Mai (Bericht folgt). Bernwieser ging auch auf den Antrag zweier Bürgerinnen ein, die 160 Unterschriften dafür gesammelt haben, dass die Ansiedlung eines größeren Supermarktes in Seeshaupt unterstützt wird.

In gewohnter Manier stellte der zweite Bürgermeister, Fritz Stuffer (PFB), den Haushaltsplan für die Gemeinde Seeshaupt für das laufende Jahr vor, der am Abend zuvor in der Gemeinderatssitzung verabschiedet worden war (Bericht folgt). Wieder ist die Gemeinde Seeshaupt gewachsen. „Wir werden konstant mehr“, sagte Stuffer und schloss mit einem Wunsch: „Ich wünsche mir ganz besonders für heute, dass die anschließende Diskussion sachlich und fair geführt wird.“

Für den größten Teil der anschließenden Diskussion ging der Wunsch auch in Erfüllung, eine zeitlang drohte die Stimmung aber zu kippen: Es meldeten sich Bürger, die davon berichteten, dass Bernwieser sie aus seinem Büro verwiesen und teilweise übel beschimpft habe. Bernwieser riet den Bürgern, sich doch „an der eigenen Nase zu packen“. Anschließend beruhigte sich die Situation wieder und der Bürgermeister beantwortete gelassen Fragen nach kaputter Straßenbeleuchtung, anstehenden Bauarbeiten und Bademöglichkeiten.