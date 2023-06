Wieder Spitzenkunst im Gärtnereiquartier: Dritte Auflage der #wurzelspitzen

Vollen Körpereinsatz zeigte Judith Egger, die einen Schacht für ihre Kunst auserkoren hat. © Katrin Fügener

Es tat sich was in Seeshaupt. Auf dem Gärtnereiquartier wurde gegraben, gemalt, gekratzt, gespachtelt. Das Ergebnis: eine spannende, mehrdimensionale Ausstellung.

Seeshaupt – Es ist gar nicht so lange her, da standen hier edle Rosen und Sträucher fein säuberlich in Reih und Glied. Inzwischen wuchert etwas anderes in und um die einst fein angelegten Beete und Gewächshäuser: das offene, sorgfältig geplante Kunstprojekt mit all seinen Facetten. Zum dritten Mal initiieren die Architektin Katharina Heider, Nachkommin der Gärtnereifamilie Demmel, und der Bildhauer Michael von Brentano die „#wurzelspitzen“ auf dem Gelände. Thema diesmal: „Wandeln und Vergehen“. Entsprechend wurden die sechs Künstler ausgesucht. Das heißt, es gab einen groben Plan. Was dann entstanden ist, ergab sich im Schaffensprozess.

Installationskünstlerin im Entwässerungsschacht

Etwa bei Judith Egger aus Gräfelfing, die beim Ortsbesuch zunächst nicht zu sehen ist. Von oben schieben schwere Regenwolken über den Himmel, unten steht Egger in einem ehemaligen Entwässerungsschacht. Dieser sei ihr „ideales Match“, strahlt sie aus der engen Tiefe. Der Zusammenhang von Kunst, Leben, Wachstum und Energie beschäftigt die Installationskünstlerin, die eigentlich eine Höhle graben wollte. Das kiesige Endmoränengelände vereitelte diesen Plan. Auf der Suche nach Alternativen entdeckte sie den Schacht. Nun kleidet sie die Wände mit Maschendraht und Modellierbeton aus – und lässt Weiteres entstehen. Große Löcher zum Beispiel, die sie mit der Schere in das Drahtgerüst schneidet. Ein bisschen erinnert das an einen unterirdischen Termitenbau. „Eine Brutstätte“, sagt Egger. Ob für Leben, neue Theorien, neue Ideen oder Fantasien, das werden die Besucher für sich selbst entdecken.

Riesiger Mammutbaum mit neuer Funktion

Ein paar Schritte weiter steht eine hohe Kanzel, Teil eines Kunstwerkes von Susanne Hanus. Die Penzbergerin wird Mauern der Gärtnerei mit einem Fries und Glaswände im satten Blau bemalen. Dort wird sie ihre typischen Lichtzeichnungen einkratzen. Der Turm ermöglicht den verändernden Blick von oben, auf Landschaft, Gelände und die Kunstwerke.

So auf die Arbeit von Achim Both, der sich dem Schaffen temporärer Skulpturen und Installationen in der Landschaft verschrieben hat. Hier gestaltet er mit minimalem Eingriff und Vorhandenem. Aus den Resten eines Mammutbaumes legt er eine Form auf den Boden, riesenhaft, wie der Baum einst gewesen ist. Dieser ist sozusagen Profi bei den „#wurzelspitzen“, denn die Sequoia ist schon zum dritten Mal Hauptfigur. Zunächst wurde das Fällen des morschen Gewächses per Video dokumentiert, dann das Holz zu einem beeindruckenden Stapel verbaut. Nun mäandert es, untypisch für diese streng nach oben wachsende Baumart, breit über die Fläche. Bietet neue Wege, Möglichkeiten und Verzweigungen, kann als Sinnbild für vieles gesehen werden. Den Fluss, das Wachsen, die Verzweigungen, das Leben.

Wucherndes, wildes Leben

Darauf werfen auch die Arbeiten von Thierry Boissel ein Licht. Der Glaskünstler und Leiter der Studienwerkstatt der Münchner Kunstakademie wird große Fenster der Gewächshäuser mit konzentrischen Kreisen bemalen. Ihre transparente Farbigkeit verändert den Blick auf die Umgebung. Boissels anderes Objekt ist vertikal. In strengen Reihen sind alte Glasteile auf Beeten angeordnet, reflektieren den Himmel und lassen Darunterliegendes vor Hitze vergehen. Drumherum wuchert das wilde Leben.

Ungewohnte Perspektiven bieten auch die Künstlerinnen Christiane Fleissner aus Antdorf und Anna Schölß aus Kochel. Glas- und Wachsarbeiten der einen, taumelnde farbige Tücher und Plexiglasscheiben der anderen Künstlerin rücken ebenfalls die Verwandlung ins Bewusstsein. „Dieser Ort verfällt und vergeht, dabei entsteht Neues“, sagt Brentano. Das ganze Gelände sei Teil der Ausstellung, das unterscheide von anderen Orten. Die Triebe, die für „#wurzelspitzen 3“ keimten, wirkten schon früh spektakulär – und machen Lust auf mehr.

Katrin Fügener