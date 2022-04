Gefährdete Zugvögel brüten an Flüssen im Landkreis - „Sollte selbstverständlich sein, auf Wegen zu bleiben“

Von: Stephanie Uehlein

Flussregenpfeifer sind im Landkreis nur noch selten zu finden. Vielen Menschen sind sie laut Michael Schödl gar nicht bekannt, daher macht der LBV auf sie aufmerksam. © H.-J. Fünfstück/LBV

Zwei seltene Zugvogelarten sollen an Flüssen im Landkreis Weilheim-Schongau ungestört ihre Jungen groß ziehen können: Flussuferläufer und Flussregenpfeifer. Dafür macht sich der Umwelt- und Naturschutzverband LBV stark. Erholungssuchende bittet er um Mithilfe.

Landkreis – Auch um Osterausflügler zu sensibilisieren, macht der Landesbund für Vogelschutz (LBV) darauf aufmerksam, dass sich im Landkreis an Ammer und Lech Brutgebiete von Flussuferläufer und Flussregenpfeifer befinden. Beide Zugvogelarten gehören zu den sogenannten Kiesbrütern. Ihre Winterquartiere haben sie in Afrika. Der Flussuferläufer gilt in Bayern als vom Aussterben bedroht, der Flussregenpfeifer als stark gefährdet bzw. der alpinen Region ebenfalls als vom Aussterben bedroht.

Sind an bayerischen Flüssen Brutplätze der beiden Vogelarten bekannt, wird dort laut LBV darauf hingewiesen, damit sich die Menschen von den Tieren fernhalten. „So können die Erholungssuchenden den Fluss erleben und die Kiesbrüter das Wichtigste in ihrem Leben machen: ungestört Junge zu erbrüten und groß zu ziehen“, heißt es in einer Mitteilung von Michael Schödl, Alpenreferent beim LBV.

An Ammer und Lech im Landkreis brüten gut zehn Prozent der Flussuferläufer in Bayern

Gut zehn Prozent der Flussuferläufer in Bayern brüten nach Auskunft des Umwelt- und Naturschutzverbandes an Ammer und Lech im Landkreis Weilheim-Schongau. 2021 wurden im ganzen Freistaat knapp 100 Brutpaare registriert.

Ein Flussuferläufer. Gut zehn Prozent der Brutpaare in Bayern brüten laut LBV an Ammer und Lech im Landkreis. Ihre Eier legen sie in Mulden ab. © H.-J. Fünfstück/LBV

Flussuferläufer, deren Bestände durch starke Eingriffe in ihren Lebensraum zurückgegangen sind, sind etwas kleiner als Amseln und wirken etwas gedrungener. Ihre typischen Kennzeichen sind eine braune Oberseite und eine reinweiße Unterseite sowie eine beim Flug deutlich sichtbare weiße Flügelbinde (Gefiederzeichnung auf dem Flügel).

Flussregenpfeifer gibt es im Landkreis nur noch wenige

Flussregenpfeifer sind etwas größer als Bachstelzen. Sie sind laut LBV an Ammer und Lech im Landkreis nur noch in geringer Zahl zu finden. Charakteristische Merkmale der Vogelart: „Im Brutkleid ist die schwarze Gesichtsmaske durch einen weißen Federbereich vom erdbraunen Scheitel abgesetzt. Im Ruhekleid fehlt die Maske. Auffällig ist auch der zitronengelbe Augenring“, so der LBV.

In den vergangenen Jahren fällt laut dem Verband auf, dass Flussregenpfeifer vielerorts auf Kiesgruben, Lagerflächen oder auf Kiesflächen, auf denen Gewerbegebiete errichtet werden sollen, ausweichen. Der LBV freut sich, wie es in der Mitteilung heißt, wenn ihm Bürger die Vögel melden, falls diese an solchen Stellen auftreten.

Flussabschnitte sollen nur gesperrt werden, wenn sie von den Vögeln wirklich genutzt werden

Ein Artenhilfsprogramm des Landesamtes für Umwelt/Vogelschutzwarte Garmisch-Partenkirchen und des LBV soll sowohl den Flussuferläufern als auch den Flussregenpfeifern helfen. „Zum einen werden die Bestände langfristig erfasst und andererseits soll die Betreuung der Brutplätze langfristig sichergestellt werden“, so der LBV über das Projekt. Die brutrelevanten Flussabschnitte sollen nur dann gesperrt werden, wenn sie von den Vögeln wirklich genutzt werden. Das gestalte sich sehr aufwändig, erklärt der Verband, sei aber Voraussetzung, um nicht ganze Flüsse sperren zu müssen.

Für den Schutz der Kiesbrüter sei das richtige Verhalten von Erholungssuchenden wichtig – von Badenden und Bootsfahrern genauso wie von Anglern und Spaziergängern mit und ohne Hunde. „Es sollte selbstverständlich sein, auf den ausgezeichneten Wegen zu bleiben, Beschilderungen und Infotafeln zu beachten und Sperrungen von sensiblen Flächen zu beherzigen. Denn je besser das Miteinander von Mensch und Natur durch Verständnis und Rücksichtnahme von allein funktioniert, desto weniger Sperrungen braucht es“, so Schödl. „Auch wenn es in Bayern keine generelle Leinenpflicht gibt, sollten Hunde in der Nähe von Brutgebieten an der Leine geführt werden.“

