Mit „Herzblut“ an der Seite der Senioren: Projekt soll selbstbestimmtes Leben zu Hause ermöglichen

Von: Stephanie Uehlein

Teilen

Die Bedürfnisse von Senioren im Blick hat die Sozialbegleitung in Raisting. © Symbolbild: Tom Weller/dpa

Im lockeren Gespräch stellt sich oft heraus, was Senioren wirklich brauchen: Das hat Sozialbegleiterin Barbara Weber festgestellt, die im Landkreis bei einem Projekt tätig, das als Vorbild dienen soll.

Raisting –„Wir haben tolle Angebote am Ort, aber die Leute trauen sich manchmal nicht, sie zu nutzen.“ Das stellt Barbara Weber fest, die seit Oktober 2021 als Sozialbegleiterin der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Raisting tätig ist. Sie kümmert sich vor allem um Senioren – und will bei ihnen auch Berührungsangst abbauen, damit sie entsprechend ihrem Bedarf Hilfe in Anspruch nehmen.

Es ist etwas Besonderes im Landkreis, das Projekt „Miteinander – Füreinander – Unser Dorf soll Zukunft haben“ der Sozialbegleitung in Raisting, denn es wird als einziges seiner Art über das „Leader“-Programm durch die Europäische Union gefördert. Und es soll ein Vorbild für andere sein. „Wir wollen als Leuchtturm dastehen mit dem Projekt“, sagt Barbara Weber. Anderen Gemeinden solle „Lust darauf“ gemacht werden, einen Sozialbegleiter vor Ort zu haben – zumal die Altersentwicklung der Bevölkerung eine solche Unterstützung fast fordere.

Einen Fahrdienst organisieren, bei Anträgen helfen

Aber was macht die Sozialbegleitung aus Sicht der 62-Jährigen so interessant? Weber nennt im Gespräch mit der Heimatzeitung eine ganze Reihe von Aspekten. Die Hilfe, die die gelernte Arzthelferin anbietet, ist vielseitig: Sie organisiert zum Beispiel, dass jemand Teilnehmer beim Hausnotruf wird, durch einen ambulanten Pflegedienst versorgt oder durch einen Fahrdienst zum Augenarzt gebracht wird. Auch wenn Anträge zu stellen sind, ist sie behilflich.

Barbara Weber ist Sozialbegleiterin in Raisting. © LAG Auerbergland-Pfaffenwinkel

Seit Oktober hat sie 26 Menschen betreut, die meisten von ihnen um oder über 75 Jahre alt. Derzeit kümmert sie sich laufend um ein Dutzend Menschen. Manche von ihnen besucht sie alle drei bis vier Wochen. Es kann aber genauso sein, dass sie zweimal pro Woche ins Haus kommt. Webers Hilfe können neben Senioren zum Beispiel auch jüngere Alleinlebende und junge Familien in Anspruch nehmen.

Barbara Weber lebt seit 42 Jahren in Raisting: „Mich kennen die Menschen“, sagt sie

„Mich kennen die Menschen“, sagt Weber im Hinblick auf ihre Verwurzelung im Ort, schließlich lebe sie seit 42 Jahren in Raisting. „Ich bin sehr gut vernetzt“, erklärt sie weiter. „Dadurch kann ich recht schnell ,Türen öffnen’.“ Ein „wunderbares Zusammenarbeiten“ gebe es mit der örtlichen Nachbarschaftshilfe, deren Fahrdienst sie „ganz oft“ vermittle. Auch mit anderen Organisationen kooperiert die Sozialbegleiterin.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Weilheim-Penzberg-Newsletter.)

Für die Senioren nennt Weber das Ziel, sie sollten so lange wie möglich zu Hause selbstbestimmt leben können. Im Landkreis gebe es viele Möglichkeiten, dieses Bestreben zu unterstützen. Doch bisweilen hätten Senioren Vorbehalte, Hilfsangebote zu nutzen. Manchmal käme erst im Laufe von lockeren Gesprächen heraus, welchen Bedarf sie wirklich haben. Dabei kann die Lebenssituation älterer Menschen laut Weber in vielen Fällen schon mit einfachen Mitteln deutlich verbessert werden.

Ihrer Aufgabe als Sozialbegleiterin geht die 62-Jährige, die zuvor in der ambulanten Sprechstunde am Krankenhaus in Tutzing tätig war, als geringfügig Beschäftigte nach. Sie arbeitet dabei 30 Stunden im Monat. Aktuell reiche das Zeitpensum aus, sagt sie. Es könne aber sein, dass ihre Stelle einmal in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis mit mehr Arbeitsstunden umgewandelt wird. Ihr Büro hat Weber am Bahnhofsplatz 4; die Möbel müssen aber erst noch geliefert werden.

„Ein bissl Herzblut“ gehört für Barbara Weber zu ihrer Arbeit dazu

Wichtig ist es der Sozialbegleiterin, bei ihrer Aufgabe flexibel zu sein – um zum Beispiel auch mal kurzfristig zum Taschepacken kommen zu können, wenn jemand überraschend ins Krankenhaus muss. Und zu ihrer Arbeit gehöre noch etwas dazu, sagt sie: „ein bissl Herzblut“. „Es gibt mit Sicherheit in vielen Gemeinden Menschen, die das machen könnten und möchten“, so Weber über die Tätigkeit des Sozialbegleiters.

In Raisting wird die Sozialbegleitung zur Hälfte durch das „Leader“-Programm gefördert. Die Arbeiterwohlfahrt, die Gemeinde und der Landkreis kommen für die andere Hälfte der Kosten auf. Eine Kommune, die auf ein anderes Konzept setzt, ist Bernried. Dort wird das vom Freistaat geförderte Quartiersmanagement-Modell umgesetzt – auch davon profitieren vor allem Senioren.

Kontakt zu Barbara Weber: Telefon 0151/58585910.

Bei Pflegebedarf hilft im Landkreis Weilheim-Schongau auch der neue Pflegestützpunkt weiter.