14 Asylbewerber soll im ehemaligen Schlachthaus untergebracht werden

Von: Franziska Seliger

14 Geflüchtete werden in das ehemalige Schlachthaus in Sindelsdorf einziehen. © Seliger

In das ehemalige Schlachthaus in Sindelsdorf werden Asylbewerber einziehen. Das teilte Bürgermeister Andreas Obermaier am gestrigen Donnerstag mit. An den Plänen für einen Neubau eines Dorfladens soll sich aber nichts ändern.

Sindelsdorf – „Wir kriegen Flüchtlinge in das ehemalige Schlachthaus rein.“ Das teilte Bürgermeister Andreas Obermaier am gestrigen Donnerstag im Rahmen eines Gesprächs mit der Heimatzeitung mit. Das Landratsamt werde das Gebäude anmieten.

„Wir haben ja die Ansage bekommen, jede Gemeinde sollte bis zu 30 Asylbewerber aufnehmen“, sagte Obermaier, und meinte damit neben seinem Ort auch Kommunen wie Antdorf oder Habach.

Wenn es keine Möglichkeiten der Aufnahme gebe, drohe das Aufstellen von Containern. Darüber war auch schon im März in der Bürgerversammlung in Habach gesprochen worden (wir berichteten). „Für die Container-Lösung ist es bei uns eher schwierig“, erklärte Obermaier, der als möglichen Platz dafür das Gelände am ASV-Heim nannte. Um eine Container-Lösung zu vermeiden, habe er dem Landratsamt angeboten, „in der Zwischenphase das ehemalige Schlachthaus zu nutzen“.

Abriss ist für 2024 geplant

Mit „Zwischenphase“ meint Obermaier die Zeit bis zum geplanten Abriss des Gebäudes. Wie berichtet, soll das Schlachthaus an der Penzberger Straße in Sindelsdorf einem Neubau weichen, in dem dann Wohnungen sowie ein Dorfladen entstehen sollen. Die Fertigstellung dieses Projekts sei für nächstes Jahr geplant. Der Abriss werde für Frühling 2024 anvisiert. Noch im Januar hatte Obermaier allerdings angekündigt, das Schlachthaus solle bereits heuer abgerissen und gleich im Anschluss der Neubau errichtet werden.

Dass das Schlachthaus, das bereits seit rund zehn Jahren leer stehe, vor dem Einzug von Geflüchteten hergerichtet werden müsse, habe er dem Landratsamt mitgeteilt. „Sie haben das Angebot angenommen“, so Obermaier.

Sorgen, dass die Geflüchteten nicht nur übergangsweise in dem Gebäude bleiben, sondern längerfristig, und das Haus darum nicht abgerissen werden kann, macht sich Obermaier nicht. Er habe den Mietvertrag „definitiv so gemacht, dass sie zum Abriss praktisch raus müssen“. Die Geflüchteten werden laut Bürgermeister bereits Ende des Monats nach Sindelsdorf kommen.

Wohl keine Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine

Wie viele Menschen genau in das Gebäude einziehen werden, wisse er noch nicht. Die geforderten 30 Personen werden in dem Haus aber nicht Platz finden. Obermaier rechnet mit „zehn bis 15 Personen“, die in die zwei bestehenden Wohnungen einziehen könnten. Auch woher die Menschen kommen, wisse er nicht. Soweit er informiert sei, seien aber keine Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine darunter.

Wie die Pressestelle des Landratsamts auf Nachfrage mitteilte, sollen „rund 14 Menschen“ in dem Haus einquartiert werden. Aus welchem Land die Geflüchteten kämen, könne derzeit nicht vorhergesehen werden. Ein konkretes Einzugsdatum nannte sie nicht. Erst müsse renoviert werden. Der Mietvertrag mit der Gemeinde laufe „bis Februar 2024“. Das Aufstellen von Wohn-Containern sei in Sindelsdorf „aktuell nicht geplant“.