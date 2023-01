Neuer Bauhof, neuer Dorfladen: Was in Sindelsdorf für 2023 geplant ist

Von: Franziska Seliger

Abriss und Neubau: 2023 möchte die Gemeinde Sindelsdorf das alte Schlachthaus abreißen und im Anschluss einen Neubau mit drei Wohnungen errichten. Im Erdgeschoss soll ein Dorfladen einziehen, denn Nahversorger gibt es im Ort keinen. © Seliger

„Einiges zu stemmen“ hat die Gemeinde Sindelsdorf im Jahr 2023, sagt Bürgermeister Andreas Obermaier. Gemeint sind damit gleich mehrere große Bauvorhaben und diverse Sanierungsmaßnahmen.

Sindelsdorf – Fragt man den Sindelsdorfer Bürgermeister Andreas Obermaier, was 2023 so alles ansteht in seiner Gemeinde, braucht er nur ein Wort, um das zu beschreiben: „viel“. So werde seine Kommune aller Voraussicht nach zwei große Bauvorhaben parallel realisieren: den Neubau eines gemeindlichen Bauhofs am Schützenheim sowie die Errichtung eines Neubaus an der Penzberger Straße, in dem drei Wohnungen sowie ein Dorfladen vorgesehen sind. Nach Möglichkeit noch im Januar soll die Ausschreibung für den Bauhof beginnen. „Hoffentlich“ im Laufe des Frühjahrs soll dann der Spatenstich für das Vorhaben sein, für das laut Obermaier derzeit eine Kostenschätzung von rund einer Million Euro vorliegt. Der Wunsch nach einem Bauhof beschäftigt die Gemeinde bereits seit Jahren.

Entsteht der Vereinsraum überhaupt auf dem Bauhof?

In dem Gebäude ist auch ein großer Raum vorgesehen, der den Ortsvereinen zur Verfügung gestellt werden soll. Dieser Raum werde nun allerdings nicht – wie ursprünglich geplant – fertig ausgebaut, sondern bleibe „erst mal ein Rohbau“, so Obermaier. Der Grund dafür: Es könnte sein, dass die so dringend benötigten Vereinsräume im Rahmen eines anderen Projekts in der Ortsmitte realisiert werden könnten. Mehr könne er dazu derzeit aber noch nicht sagen, so der Bürgermeister. Nur soviel: Sollte das klappen, wären die zentralen Räume natürlich besser geeignet für die Vereine. Der Platz im neuen Bauhof wäre dann obsolet.

Andreas Obermaier, Bürgermeister von Sindelsdorf © fkn

Parallel zum Bauhof-Neubau will die Gemeinde das ehemalige Schlachthaus an der Ortsdurchfahrt abreißen und einen Neubau mit Wohnungen und Dorfladen errichten. Der Abriss sei für Frühling oder Sommer geplant, sagt Obermaier. „Anschließend erfolgt gleich der Neubau.“ Da noch Planungen fehlen, läge für dieses Vorhaben noch keine Kostenschätzung vor. Der Bürgermeister rechnet aber mit Gesamtkosten von rund zweieinhalb Millionen Euro.

Dorfladenpläne werden mit Nachdruck verfolgt

Auch die Zukunft des geplanten Gewerbegebiets namens „Hochleiten I“ könnte sich 2023 entscheiden. Fest stehe schon jetzt, dass sich auf dem Areal keine Supermärkte ansiedeln dürfen, so Obermaier. Entsprechenden Plänen des Investors CDP habe die Regierung von Oberbayern mittlerweile eine Absage erteilt. Auch die Ansiedelung sonstigen Gewerbes sei wegen des geltenden Anbindegebots nicht möglich. Der Investor versuche aber nach wie vor, eine innovative Tankstelle – etwa für Wasserstoff – entlang der B 472 zu errichten. Dazu liefen derzeit Gespräche mit der Regierung. Mehr dürfe auf dem Areal aber nicht gebaut werden. Einzige Option wäre laut Obermaier ein Solarpark.

Das Aus für die Supermärkte sei für die Gemeinde ein wesentlicher Grund, weshalb sie ihre Dorfladen-Pläne nun wieder mit Nachdruck verfolge. Noch 2023 soll dieser Nahversorger fertig sein, hofft Obermaier. Ob man für dessen Betrieb eine Genossenschaft gründet oder ob ein Gewerbetreibender das Geschäft übernimmt, stehe noch nicht fest.

Gemeinde will sich auch um Zukunft des „Malerhauses“ kümmern

Neben diesen großen Projekten will sich die Gemeinde auch um das „Malerhaus“ kümmern. Das denkmalgeschütze Anwesen an der Hauptstraße, in dem der Maler Heinrich-Campendonk eine Zeit lang lebte, hat die Gemeinde 2022 gekauft. 2023 soll nun ein Konzept für das „Malerhaus“ erarbeitet werden. Denkbar wäre etwa, sagt Obermaier, dass Kindergarten und -krippe dorthin umziehen. Denn die bestehenden Räume an der Gemeinde seien zu klein geworden. Möglich sei aber auch, dass die Gemeinde ihren Sitz ins „Malerhaus“ verlegt. Bis das Konzept steht, soll das Anwesen 2023 schon einmal notdürftig saniert werden, um es vor dem endgültigen Verfall zu bewahren; etwa im Bereich des Daches oder der Fenster.

Nach zehn Jahren wird es am Faschingsdienstag auch endlich wieder einen Faschingszug in Sindelsdorf geben. Das Faschingstreiben, das eigentlich stets vor dem Gasthaus Zur Post stattfindet, könnte heuer aber etwas behindert werden. Denn bereits im Januar will der Eigentümer der „Post“ mit dem Neubau eines Anbaus für zusätzliche Hotelzimmer beginnen. Das sei zwar kein Projekt der Gemeinde, sagt Obermaier, „aber das wird für Sindelsdorf eine große Baustelle.“ Er hoffe nur, das die öffentliche Gaststätte erhalten bleibt und die Eigentümer nicht nur noch auf Hotelbetrieb setzen.

Was voraussichtlich noch ansteht 2023, sei der Umzug des Wertstoffhofs der EVA GmbH aus Penzberg ins Sindelsdorfer Gewerbegebiet „Lange Wand“. Und auch der Glasfaserausbau durch die Telekom könnte in diesem Jahr durchgeführt werden, vielleicht aber auch erst 2024.

