Gemeinde kauft das „Malerhaus“ - ein Stück Sindelsdorfer Geschichte

Von: Franziska Seliger

Ein Stück Sindelsdorfer Geschichte: Im Bierbichler-Haus an der Hauptstraße in Sindelsdorf lebte und arbeitete der Maler Heinrich Campendonk von 1911 bis 1913. © fn

Bei den Sindelsdorfern ist es bekannt als das „Malerhaus“: Das Anwesen, in dem der Maler Heinrich- Campendonk eine Zeit lang lebte und arbeitete. Das Gebäude ist deshalb für den Ort als einstigem Künstlerdorf der Künstlervereinigung „Blauer Reiter“ historisch wichtig. Nun hat es die Gemeinde so gut wie gekauft.

Sindelsdorf – Noch ist der Notarvertrag nicht unterschrieben, betont der Sindelsdorfer Bürgermeister Andreas Obermaier. Doch dass seine Kommune das so genannte „Malerhaus“ an der Hauptstraße kauft, scheint nach rund einem halben Jahr Verhandlungen so gut wie sicher.

In dem auch als Bierbichler-Haus bekannten landwirtschaftlichen Anwesen lebte Heinrich Campendonk von 1911 bis 1913. Darauf weist eine Schautafel am Rande des Grundstücks hin. Der Künstler habe den ersten Stock bewohnt und sich dort auch ein Atelier eingerichtet, ist auf der Tafel zu lesen. Es wird erzählt, dass er sich „nackerte Weiber“ auf den Kleiderschrank malte. Der damalige Hausbesitzer soll darüber angeblich so empört gewesen sein, dass er den bemalten Schrank ins Feuer warf.

Heinrich Campendonk lebte von 1911 bis 1913 in dem Haus

Der gebürtige Krefelder Heinrich Campendonk kam 1911 auf Einladung von Franz Marc, August Macke und Wassily Kandinsky nach Sindelsdorf. Er teilte sich mit seinem Freund Helmuth Macke Wohnung und Atelier im Bierbichler-Haus. 1913 zog er dann, frisch verheiratet, mit seiner Frau Adelheid Deichmann in den Strasser-Hof im Ortsteil Urthal.

Malerhaus steht unter Denkmalschutz

Wie Bürgermeister Obermaier erläutert, stehe das Anwesen unter Denkmalschutz, sei aber schon rund 25 Jahre unbewohnt und befinde sich in Privatbesitz. Nach erfolgreichen Verhandlungen sei man nun „froh, dass wir es sichern konnten für die Gemeinde“. Denn das baufällige Gebäude sei ein wichtiges Zeugnis der Sindelsdorfer Vergangenheit. Der Geschichte als Künstlerkommune fühle man sich „verpflichtet“, betont Obermaier. Die Gemeinde habe dem Eigentümer im Tausch für das „Malerhaus“ ein Baugrundstück gegeben. Dafür hatte sich der Gemeinderat kürzlich einstimmig ausgesprochen.

Ideen gibt es viele - von Rathaus über Kindergartenplätze bis Galerie

Ideen, was die Kommune mit dem Haus machen möchte, gebe es viele, so Obermaier. Denkbar wäre etwa, das Rathaus dorthin zu verlegen und so im jetzigen Gemeindebau zusätzlichen Platz für den dortigen Kindergarten zu schaffen. Denn schon heuer werde es zum neuen Kindergartenjahr eng werden mit den Plätzen. Denkbar wären im „Malerhaus“ auch eine Galerie, ein Café oder ein Dorfladen. Wo in Sindelsdorf ein solcher Nahversorger untergebracht werden könnte, darüber wird schon seit Jahren diskutiert. Auch Wohnraum könnte im „Malerhaus“ geschaffen werden.

Ein Konzept für die Zukunft des Hauses gebe es aber noch nicht, betont Obermaier. Deshalb gebe es auch noch keine Kostenschätzung. Seitens des Denkmalschutzes werde es aber Förderungen für die Sanierung geben.

Heuer solle das Haus erst einmal nur notdürftig vor dem weiteren Verfall geschützt werden. Etwa indem das Dach abgedichtet wird. Bis wann ein konkretes Konzept steht und auch umgesetzt wird, hänge im wesentlichen von den Gemeindefinanzen ab. Da Sindelsdorf derzeit aber noch andere Projekte am Laufen hat – unter anderem die Errichtung des neuen Bauhofs am Sportheim – könne es noch dauern, bis das „Malerhaus“ in neuem Glanz erstrahlt.