Wohin nur mit den Geflüchteten?

Von: Franziska Seliger

14 Geflüchtete leben seit kurzem im ehemaligen Schlachthaus in Sindelsdorf. © Seliger/A

Die Zahl an Geflüchteten, die nach Deutschland kommen, bleibt hoch, und damit auch der Druck auf die Kommunen, die Menschen unterzubringen. Auch in den Gemeinden rund um Penzberg sucht das Landratsamt seit Wochen nach Wohnraum oder Grundstücken für Container-Lösungen – mit unterschiedlichem Erfolg.

Iffeldorf/Habach/Sindelsdorf/Antdorf – Dass man Asylsuchende wird unterbringen müssen, darüber wurde in den vergangenen Wochen in Sindelsdorf, Habach und Antdorf immer wieder gesprochen; unter anderem informierten die Bürgermeister der drei Kommunen bei den jeweiligen Bürgerversammlungen darüber.

In Sindelsdorf sind Geflüchtete ins ehemalige Schlachthaus eingezogen

In Sindelsdorf hat die Gemeinde das ehemalige Schlachthaus an der Penzberger Straße dem Landratsamt zur Verfügung gestellt. Nachdem das eigentlich für den Abriss vorgesehene Gebäude notdürftig saniert worden war, sind laut Bürgermeister Andreas Obermaier mittlerweile 14 Personen in die obere Etage eingezogen. Bei ihnen handele es sich um eine Familie sowie um zehn junge Männer im Alter zwischen etwa 22 und 35 Jahren, so Obermaier auf Nachfrage der Heimatzeitung. Doch das Schlachthaus könne den Menschen, die unter anderem aus Afghanistan und der Türkei stammen, nur eine vorübergehende Bleibe sein, so der Bürgermeister. Der Mietvertrag mit dem Landratsamt laufe bis Frühjahr nächsten Jahres. Dann solle – wie geplant – das Schlachthaus abgerissen und ein Neubau mit Wohnungen und einem Dorfladen entstehen.

Habach plant Container-Anlage in Gewerbegebiet

Auch in Habach sucht die Gemeinde bereits seit Wochen nach Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete. Nachdem sich privat nichts finden ließ, möchte die Gemeinde dem Landratsamt nun ein unbebautes Grundstück im Gewerbegebiet „Mühltal“ zur Verfügung stellen. Zuletzt war die Rede davon, hier eine Container-Anlage für rund 28 Personen zu bauen und bis Weihnachten zu belegen. Doch sicher ist das noch nicht, wie Bürgermeister Michael Strobl sagt. Zunächst stünde Anfang September ein Ortstermin mit Vertretern des Landratsamtes sowie mit Anliegern an. Wie der Bürgermeister deutlich macht, gibt es seitens einiger Firmen im Gewerbegebiet unter anderem die Sorge, sie könnten in ihrer Arbeit eingeschränkt werden, wenn in der Nachbarschaft Wohnraum geschaffen würde. Unter anderem fürchte ein Unternehmen, nachts nicht mehr Arbeiten zu dürfen. Das Landratsamt habe diese Ängste bisher nicht zerstreuen können, so Strobl.

Auf diesem Grundstück im Habacher Gewerbegebiet könnte eine Container-Anlage entstehen. © Seliger/A

Dabei, so erläutert der Bürgermeister, handele es sich bei dem Grundstück um die Fläche, die ursprünglich für den gemeindlichen Bauhof vorgesehen war und auf der eigentlich überhaupt keine Wohnnutzung zulässig sei – nicht einmal eine Betriebsleiterwohnung. Strobl versichert: Sollten die im Gewerbegebiet ansässigen Firmen in der Ausübung ihrer Arbeit durch die Flüchtlingsunterkunft eingeschränkt werden, werde die Container-Anlage hier nicht gebaut, sondern nach einem alternativen Standort gesucht.

In Antdorf sucht die Kommune weiterhin nach Räumlichkeiten oder Grundstücken

In Antdorf dagegen ist man noch nicht so weit wie in Sindelsdorf und Habach. Hier informierte Bürgermeister Klaus Kostalek bei der Bürgerversammlung im Mai zwar darüber, dass die Gemeinde zwischen 20 und 30 Geflüchtete aufnehmen müsse. Doch wo genau, weiß man bis heute nicht. Es gebe aber Ideen, so Kostalek. „Wir sind im Gespräch mit dem Landratsamt.“ Mehr will er derzeit dazu nicht sagen. Kostalek betont, seine Gemeinde wolle sich „solidarisch zeigen“.

Er gibt aber auch zu bedenken, dass der Platz für eine Flüchtlings-Unterkunft so gewählt werden müsse, dass „Standort und Integration zusammenpassen“. Von privater Seite gebe es bis dato keine Angebote für freie Wohnungen oder Häuser. Zeichne sich eine Lösung ab, würden die Bürger „zeitnah eingebunden“.

In Iffeldorf gibt es noch freie Kapazitäten

Und in Iffeldorf? Dort leben seit Januar 2016 beständig Geflüchtete sagt Bürgermeister Hans Lang. Derzeit gebe es einige private sowie zwei Gemeinschafts-Unterkünfte – am Höhenkirchner Weg und an der Alpenstraße. Insgesamt lebten aktuell rund 40 Asylbewerber und Ukraine-Flüchtlinge in der Osterseengemeinde. Die Unterkunft an der Alpenstraße habe sogar noch Kapazitäten. Lang: „Wir haben noch Platz.“