Andreas Obermaier will ins Sindelsdorfer Rathaus

Für die Gemeinderatswahl in Sindelsdorf hat sich die CSU mit der neu gegründeten Wählergruppe „Offene Bürgerliste“ zusammengetan. Sie schicken auch einen Bürgermeisterkandidaten ins Rennen.

Sindelsdorf – Die 26 Anwesenden bei der Aufstellungsversammlung im Urthalerhof wählten am Mittwochabend einstimmig Andreas Obermaier zum Bürgermeisterkandidaten. Der 51-jährige ist seit zwei Jahren zweiter Bürgermeister und gehört seit sechs Jahren dem Gemeinderat an. Obermaier steht zugleich auf dem ersten Platz der Liste, zu der sich die CSU und die neue Wählergruppe „Offene Bürgerliste“ zusammengeschlossen haben. Diese beiden nominierten 24 Listenkandidaten in einem gemeinsamen Wahlvorschlag für den Gemeinderat.

Bürgermeisterkandidat und CSU-Ortsvorsitzender Andreas Obermaier stellte sich und seine Ziele vor: Der Schreinermeister, der seit 20 Jahren in Sindelsdorf lebt, sprach über einige Baustellen: „Der Bauhof und das Mehrgenerationenhaus stehen in den Startlöchern.“ Zum geplanten Gewerbegebiet West sagte er, dass der Supermarkt dort nur per Auto erreichbar sein würde, dann könne man „genauso gut zum Aldi fahren“.

Er kritisierte außerdem: „Wir haben fast keine Grundstücke für Tauschflächen.“ Auch den Schallschutz an der B 472 wolle er angehen, „vielleicht in Kombination mit Photovoltaik“.

Die Themen werden den nächsten Bürgermeister durchaus betreffen, so Obermaier. Er gab zu, dass Verwaltung und Recht nicht seine Stärken seien, dafür aber sein Umgang und die Nähe zu den Bürgern.

„Der neue Gemeinderat wird aus vielen neuen Gesichtern bestehen“, prophezeite Obermaier. Die Kandidaten wurden in Blöcken einstimmig gewählt. Neben den fünf CSU-Kandidaten auf den ersten fünf Listenplätzen, die bereits im Gemeinderat sitzen, gibt es 19 neue Kandidaten der Offenen Bürgerliste, darunter Sprecherin Veronika Sonner. Bunt gemischt sind die Berufe der Listenkandidaten. Der Altersschnitt beträgt 44 Jahre. „Eine Supertruppe“, lobte Obermaier.



Die Kandidaten der CSU/Offene Bürgerliste in Sindelsdorf

1. Andreas Obermaier (51, Schreinermeister) 2. Josef Käser (60, Landwirt) 3. Gerhard Öttl (35, Informatiker) 4. Michael Greiter (37, Kaufmann) 5. Christian Klinger (44, Maschinenbautechniker) 6. Veronika Sonner (47, Unternehmerin) 7. Michael Schröfele (42, Vermessungsbeamter) 8. Christian Hochstaffl (44, Schreinermeister) 9. Robert Denisow (43, Versanddisponent) 10. Ferdinand Albrecht (38, Verkaufsberater Landtechnik) 11. Stefan Schlögel (24, Student) 12. Florian Förster (28, Schreiner) 13. Marta Freisl-Hauptmann (66, Ergotherapeutin) 14. Johann Zwink (56, Landwirt) 15. Andreas Off (28, Programmierer) 16. Christian Steiner (37, Kraftfahrer) 17. Ronnie Strauch (45, Facharzt für Anästhesie) 18. Klaus Hoffmann (53, Zimmerermeister) 19. Tobias Haslinger (38, Labortechniker) 20. Katharina Käser (27, Verwaltungsfachangestellte) 21. Hans-Georg Off (40, Landwirtschaftsmeister) 22. Harald Hartl (61, Bankfachangestellter) 23. Jochen Nitschke (57, Bodenleger) 24. Alfred Klose (60, Dipl.-Betriebswirt).