Sindelsdorf sagt „Nein“ zu Solarpark

Die Solarparks an der Bichler Straße in Penzberger (Foto) laufen. Sindelsdorf sprach sich gegen eine solchge Anlage aus. f

Nicht auf der Wiese!

Einen Solarpark wollten die Stadtwerke Penzberg und das Münchner Unternehmen „Vispiron“ in der Gemeinde Sindelsdorf errichten. Doch der Gemeinderat lehnte das Projekt in seiner Sitzung am Dienstag einstimmig ab.