Zwischen Zungenzange und Heeresatmer - Sindelsdorfer Arzt sammelt historische Arzt- und Sanitäterausrüstung

Von: Franziska Seliger

Rund 10.000 Einzelstücke umfasst die Sammlung, die Ronnie Strauch in seinem Keller zusammengetragen hat. Darunter ein komplettes feldröntgengerät oder einen „Heeresatmer“ und Tragekisten für Maultiere. © Seliger

Seit rund 100 Jahren gibt es das Rote Kreuz in Penzberg. Eine Sonderausstellung im Penzberger Museum mit dem Titel „Rette mich!“ erzählt noch bis 6. November von dieser Geschichte. Einige Exponate stammen von Ronnie Strauch. Der Sindelsdorfer Arzt ist leidenschaftlicher Sammler historischer ärztlicher Ausrüstung und hat für die Heimatzeitung die Türen zu seiner Sammlung geöffnet.

Penzberg/Sindelsdorf – Es ist wie ein Blick in die Vergangenheit. In eine Zeit, als es noch keine High-Tech-Medizin gab mit ihren Schlüsselloch-Operationen und ihrem künstlichen Gelenkersatz, der von OP-Robotern möglichst patientenfreundlich eingebaut wird.

Wer mit Ronnie Strauch die Treppe seines Einfamilienhauses hinab in den Keller steigt und die schwere Bunkertüre aus dem Zweiten Weltkrieg öffnet, findet sich umgeben von den unterschiedlichsten historischen Medizinprodukten, die davon erzählen, wie erbarmungslos, hart und schmerzhaft die Welt von Ärzten, Sanitätern und Patienten dereinst gewesen war. Aber auch davon, wie sehr die Wissenschaft nach vorne drängte, verbesserte und forschte.

Insgesamt, schätzt Strauch, der als Anästhesist im Klinikum Penzberg arbeitet, umfasst seine Sammlung aktuell rund 10.000 Einzelstücke. Etwa sechs von ihnen hat er für die laufende Sonderausstellung „Rette mich! Menschlichkeit als Motor: Vom Roten Kreuz bis zur Kunst“ zur Verfügung gestellt. Darunter sind ein mit medizinischer Ausrüstung gefüllter Sanitätskasten aus dem Jahr 1930 und ein Dreieckstuch aus dem 19. Jahrhundert. „Ich sammle alles zu den Themen Rotes Kreuz sowie zur Notfall- und Kriegsmedizin“, erzählt der 48-Jährige, der seit 31 Jahren Mitglied beim BRK ist und bei der BRK-Bereitschaft Penzberg ehrenamtlich als Bereitschaftsarzt tätig ist.

Erstes Sammlerstück: Ein Verbandspäckchen von 1943

Mit zehn Jahren habe ihn die Sammelleidenschaft gepackt. Angefeuert von seiner Ziehoma, die ihm stets Geschichten aus ihrer Zeit als Schwesternhelferin des Roten Kreuzes im Zweiten Weltkrieg erzählt habe. Sein erstes Sammlerstück: Ein Verbandspäckchen aus dem Jahr 1943, das er für zehn Pfennig auf einem Flohmarkt erstanden hatte. „Damit ging es los“, erinnert sich der vierfache Familienvater schmunzelnd. Mittlerweile nimmt seine Sammlung einen Großteil der heimischen Kellerräume ein. Und nicht nur die. Auch in Österreich, wo die Familie noch ein Haus besitzt, lagern alte medizinische Gerätschaften auf dem Dachboden.

Ein besonderes Stück in Ronnie Strauchs Sammlung: eine „Esmarch-Birne“ – ein Narkosegerät von 1869. © Seliger

Wandhoch reiht sich in seinem Sindelsdorfer Zuhause Vitrine an Vitrine. Säuberlich sortiert präsentiert Strauch hier unter anderem diverse Utensilien aus dem 19. Jahrhundert, die man damals zur Bluttransfusion benötigte. Daneben: Medizinisches Gerät zur Anästhesie, wie eine Zungenzange oder verschiedene Narkosemasken. Darüber lagern alt aussehende quadratische Papp-Päckchen mit den ersten Antibiotika aus der Zeit kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. Ein bisschen schaudert es einen, wenn Strauch auf eine Thorax-Drainage aus Stahl zeigt und erklärt, wie der Arzt um 1940 diese an seinen Patienten anwendete. Das Wort „Patient“, erklärt er dabei, stamme übrigens vom lateinischen Wort „patiens“ ab, was soviel bedeute wie leidend oder erduldend. Aha.

Sammlung umfasst historische Besteckkästen und Sanitätstaschen aus dem 19. Jahrhundert

Dass die Kranken und die verletzten Soldaten früher einiges zu erleiden hatten, wenn sie verwundet oder verletzt waren, wird mit Blick auf Strauchs eindrucksvolle Sammlung schnell klar. Strauch besitzt verschiedene historische Besteckkästen oder Sanitätstaschen aus dem 19. Jahrhundert, die die medizinischen Instrumente zeigen, die ein Sanitäter oder Arzt etwa in einem Feldlazarett zur Versorgung Verwundeter zur Verfügung hatte. Und an den Kellerwänden hängen Tragetaschen voller Erster-Hilfe-Ausrüstung für Maultiere zur medizinischen Versorgung der Gebirgstruppen. Auch spezielle Satteltaschen für den berittenen Sanitäter an der Front sind zu sehen.

Überwiegend, sagt Strauch, umfasse seine Sammlung medizinische Gerätschaften oder auch Medikamente aus der Zeit um den Zweiten Weltkrieg; darunter ein komplettes Feld-Röntgengerät, das in zwei riesigen Kisten verpackt an der Wand steht. Oder einen so genannten „Heeresatmer“, der seinem Träger beispielsweise im Giftgasfall für einige Stunden Sauerstoff liefern sollte.

Aber im Laufe seiner Sammler-Jahre hat Strauch auch einige ältere Sammlerstücke erworben. Etwa ein Buch für Wundärzte oder ein Instrumentenkasten für Ärzte. Beides aus dem Jahr 1813.

Enger Austausch mit Sammlerkollegen aus Europa und den USA

Etwa sechs Stunden pro Woche investiert der gebürtige Nürnberger in seine Leidenschaft für historische Rotkreuzausrüstung und medizinische Gerätschaften. Unter anderem in den Austausch mit Sammler-Kollegen aus ganz Europa und den USA von denen er neue Stücke kauft oder gegen andere eintauscht.

Längst hat sich Strauch einen Namen gemacht als Sammler alter Medizin- und Rotkreuzausstattung. Die Sonderausstellung in Penzberg ist nicht die erste, für die er Exponate zur Verfügung stellt. Unter anderem hat er eine Beinprothese aus dem Jahr 1871 für eine Ausstellung nach Stuttgart verliehen. Und eine Beinprothese eines bayerischen Soldaten aus dem ersten Weltkrieg hat Strauch dem „Haus der bayerischen Geschichte“ in Regensburg“ zur Verfügung gestellt.

Ans Aufhören mit dem Sammeln denkt Strauch nicht. „Wenn man die Geschichte kennt, versteht man viele Sachen besser“, findet er. Wie sich was in der Medizin entwickelt habe, das fasziniere ihn schon von Berufswegen. Sein Traum: eine eigene Ausstellung für all seine historischen Schätze.

Sonderausstellung wurde verlängert bis 6. November

Die Sonderschau „Rette mich!“ Menschlichkeit als Motor“ im „Museum Penzberg – Sammlung Campendonk“ wurde verlängert bis Sonntag, 6. November. Öffnungszeit: dienstags bis sonntags,10 bis 17 Uhr. Informationen zum Begleitprogramm sind im Internet unter www.museum-penzberg.de zu finden.