Unfall auf A95: Pkw fängt Feuer und brennt komplett aus

Von: Elena Siegl

Teilen

Die Feuerwehr wurde zu einem brennenden Pkw auf der Autobahn alarmiert. (Symbolbild) © Uli Deck/ dpa

Nach einem Unfall auf der Abfahrtsspur der A 95 bei Sindelsdorf geriet einer der beteiligten Pkw in Brand. Die Fahrbahn Richtung München musste kurzzeitig gesperrt werden.

Sindelsdorf - Am gestrigen Montag, 24. Oktober, gegen 15.30 Uhr, fuhr ein 50-Jähriger Penzberger mit einem VW Touran in Richtung München und wollte an der Anschlussstelle Sindelsdorf abfahren. Als er sich bereits auf der Abfahrtsspur befand, fuhr eine 20-Jährige aus dem Bereich Wolfratshausen mit einem Peugeot 208 in das Heck des VW. Daraufhin geriet der Peugeot in Brand, berichtet die Verkehrspolizei Weilheim.

Die Fahrerin, welche durch das Auffahren leicht verletzt wurde, konnte noch rechtzeitig ihr Fahrzeug verlassen. Auch der Fahrer des VW Touran wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuglenker wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Weilheim-Penzberg-Newsletter.)

A95 Richtung München war für 30 Minuten gesperrt

Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es schließlich den mittlerweile komplett ausgebrannten Peugeot komplett abzulöschen. Während der Löschmaßnahmen und Reinigungsarbeiten war die Fahrbahn Richtung München zunächst für ca. 30 Minuten voll gesperrt. Danach konnte die linker Spur wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Anschlussstelle Sindelsdorf selbst blieb noch eine weitere Stunde gesperrt, bis beide Fahrzeuge abgeschleppt waren.

Die Schadenhöhe liegt bei ca. 7.000 Euro beim Peugeot bzw. bei ca. 6.000 Euro beim Pkw VW Touran. Die genaue Schadenshöhe am Fahrbahn-Belag, der durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache dauern an.

Alle Polizeimeldungen aus der Region Weilheim-Schongau gibt es in unserem Blaulicht-Ticker.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Weilheim-Schongau finden Sie auf Merkur.de/Weilheim.