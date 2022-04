Nachbarschaftshilfe: Ein „Blaues Haus“ für Sindelsdorf - „Alle Sindelsdorfer sind Bestandteil dieses Hauses“

Von: Franziska Seliger

„Für alle Sindelsdorfer ist das ein guter Standort im Dorf“, sagte der Vorsitzende der Nachbarschaftshilfe, Wolfgang Geist (hinten stehend), in seiner Rede anlässlich der Eröffnung des „Blauen Hauses“ am Samstag. Der Heilige Martin als Schutzpatron © Seliger

Die Nachbarschaftshilfe Sindelsdorf sorgt dafür, dass sich die Bewohner im Dorf begegnen können und sich niemand einsam fühlen muss. Mit einer Einweihungsfeier wurde jetzt das „Blaue Haus“ als neuer Sitz des Vereins eröffnet.

Sindelsdorf – Einen eigenen Raum, in dem man die regelmäßigen Café-Nachmittage abhalten kann, in dem Vorträge stattfinden und sich alle Bürger des Dorfes zwanglos zu einem Ratsch treffen können: Die Mitglieder der Sindelsdorfer Nachbarschaftshilfe wünschen sich so einen zentralen Ort schon seit längerem.

Das „Blaue Haus“ in Sindelsdorf: „Und jetzt habt ihr es geschafft“

Die Idee, diesen Treff in dem Haus an der Hauptstraße unterzubringen, habe erstmals der ehemalige Bürgermeister Josef Buchner aufgebracht, erinnerte Vereinsvorsitzender Wolfgang Geist bei der kleinen Eröffnungsfeier am Samstag. „Und jetzt habt ihr es geschafft“, stellte Bürgermeister Andreas Obermaier fest.

Die Gemeinde hatte dem Verein bereits im vergangenen Jahr die ehemaligen Ladenräume zur Verfügung gestellt – und zwar „mietfrei und unkostenfrei“, wie Obermaier in seiner Rede vor den knapp 30 geladenen Gästen noch einmal betonte.

Das „Blaue Haus“ in Sindelsdorf: Ein gemütlicher Treffpunkt

In den vergangenen Wochen hatten die Aktiven des Vereins jede Menge Zeit investiert, um aus dem einstigen Laden – bestehend aus einem großen Raum sowie einem kleineren, rückwärtigen Zimmer – mit geringem finanziellem Aufwand einen gemütlichen Treffpunkt zu machen. Nun ist der dank vieler Fenster sehr helle Aufenthaltsraum eingerichtet mit gespendeten Tischen und Stühlen – letztere passend zum Namen des Hauses blau gepolstert.

An der Wand stehen Regale voller Bücher und Spiele, und die Wände zieren Drucke von Werken des Malers Jean-Bloé Niestlé – kein Zufall, denn der Maler, der zur Künstlervereinigung des „Blauen Reiters“ gehörte, lebte zwischen 1910 und 1914 in dem Gebäude, das vormals auf dem Grundstück stand. An diesen Künstler und den „Blauen Reiter“ will die Nachbarschaftshilfe mit dem Namen „Blaues Haus“ erinnern.

Das „Blaue Haus“ in Sindelsdorf: „Ihr seid‘s bei uns einer der Vereine, die sehr viel machen“

Er hoffe, sagte Obermaier am Samstag, dass in dem neuen Vereinsraum künftig auch Ausstellungen stattfinden können – unter anderem zu Jean-Bloé Niestlé, denn der Künstler sei zwar in Sindelsdorf bekannt, darüber hinaus aber nahezu in Vergessenheit geraten. Der Bürgermeister lobte die engagierte Arbeit der Nachbarschaftshilfe für die Menschen des Ortes. „Ihr seid‘s bei uns einer der Vereine, die sehr viel machen.“

Was man schon so alles auf die Beine gestellt hatte seit der Vereinsgründung, das listete Vorsitzender Geist in knappen Worten auf. Neben diversen Veranstaltungen oder den Angeboten von Fahrdiensten zählen dazu unter anderem der jährliche Garagenflohmarkt und eine Radl-Rallye. Auch den „Bäckerwagen“ im Dorf und die „Bücher-Gondel“ hat der Verein wesentlich initiiert. „Wir haben vieles für Sindelsdorf getan und werden es weiter tun“, sagte Geist. „Wir werden der Gemeinde auch weiterhin viele soziale Aufgaben abnehmen.“

Das „Blaue Hause“ in Sindelsdorf: Regelmäßige Frühstpckstreffen geplant

Bereits Ende vergangenen Jahres hatte Geist davon gesprochen, welche neuen Angebote der Verein mit Eröffnung des „Blauen Hauses“ künftig anbieten könnte. Dazu zählen etwa regelmäßige Frühstückstreffen mit den Müttern von Kindergartenkindern und Senioren. Außerdem ist eine „Backstube“ geplant, bei der Alt und Jung Kuchen, Brot und Co. backen und dann gemeinsam genießen können. Weitere Ideen sind „Schmankerltreffen“ zu speziellen Anlässen.

Geplant sind außerdem Spiele- und Singnachmittage, Filmvorführungen oder Vorlesestunden für Kinder. Auch Bastel- und Yoga-Nachmittage oder Beratungsangebote könnten in dem neuen Vereinsraum stattfinden. Und natürlich sollen die Angebote allen Sindelsdorfern offen stehen.

Das „Blaue Haus“ in Sindelsdorf: „Alle Sindelsdorfer sind Bestandteil dieses Hauses“

Für sie alle sei der Treffpunkt an dieser Stelle „ein guter Standort“, da er recht zentral gelegen sei, sagte Geist. „Es ist unser aller ,Blaues Haus‘. Alle Sindelsdorfer sind Bestandteil dieses Hauses.“

Pater Nikolaj Dorner, der den neuen Vereinsraum segnete, freute sich, dass Sindelsdorf dank der Nachbarschaftshilfe ein so lebendiger Ort sei, und erklärte den heiligen Martin zum passenden Schutzpatron für das „Blaue Haus“. Denn der Heilige Martin sei ein Reiter gewesen – und schlage als solcher eine Brücke zur Künstlervereinigung des „Blauen Reiter“, deren Geschichte im Ort noch so präsent ist.

