Anfang Juli kommen „15 bis 18“ Geflüchtete nach Sindelsdorf

Von: Franziska Seliger

Wie läuft es in Sindelsdorf? Bürgermeister Andreas Obermaier legte in der Bürgerversammlung seinen Rechenschaftsbericht ab. © Seliger

Wann kommen die Asylsuchenden nach Sindelsdorf? Wie läuft es mit den angestoßenen Bauprojekten? Und werden die innovative Tankstelle und der Dorfladen wirklich gebaut? In der Bürgerversammlung 2023 legte Bürgermeister Andreas Obermaier seinen Rechenschaftsbericht ab.

Sindelsdorf – Rund 30 Minuten – und alles war gesagt. Länger brauchte der Sindelsdorfer Bürgermeister Andreas Obermaier am Freitagabend (16. Juni) nicht, um die rund 40 erschienen Bürger im Saal der „Post“ darüber zu informieren, was im vergangenen Jahr alles gelaufen ist in der kleinen Kommune und wie es mit den unterschiedlichsten Themen weiter gehen soll.

Von der aktuellen Haushaltslage – die Gemeinde ist laut Obermaier derzeit „schuldenfrei“ – kam er recht schnell auf die großen Projekte zu sprechen, an denen die Kommune mitunter schon seit längerer Zeit arbeitet.

Bauhof noch „heuer anfangen“

Dazu gehört der seit Jahren angestrebte Neubau eines Bauhofs unweit des Sportheims. „Die Planungen sind soweit fortgeschritten“, informierte Obermaier. Derzeit werde an der Werksplanung und an den Ausschreibungen gearbeitet. „Ich bin guter Dinge, dass wir ihn heuer anfangen.“

Was das so genannte Campendonk-Haus in der Hauptstraße betrifft, das die Gemeinde vor einiger Zeit gekauft hatte, so informierte Obermaier darüber, das für dessen künftige Nutzung erst noch ein Konzept erstellt werden müsse. Wie bereits berichtet, überlegt man in Sindelsdorf aber, hier die Gemeindeverwaltung unterzubringen. Diese Idee bestätigte Obermaier an diesem Abend erneut. Grund für einen möglichen Umzug der Gemeinde sei das akute Platzproblem des Kindergartens. Der ist derzeit im selben Gebäude wie die Gemeinde untergebracht.

Zusätzliche Kinderkrippe ab Herbst im Pfarrhof

Würde letztere umziehen, könnte für Kindergarten und Krippe zusätzlicher Platz geschaffen werden. Denkbar wäre, so Obermaier, die Verwaltung in das Campendonk-Haupthaus zu verlegen und die Tenne in einen Saal umzuwandeln. Zum genauen Zeitplan und den Kosten sagte Obermaier an diesem Abend nichts. Was den bevorstehenden Glasfaser-Ausbau betrifft, informierte der Bürgermeister darüber, dass dieser im Herbst in Sindelsdorf starten solle.

Auch auf den Kauf des alten Pfarrhofs ging Obermaier ein. „Seit 14 Tagen gehört er uns wirklich“, sagte der Bürgermeister mit sichtlicher Freude. Ein erster grober Umbau laufe bereits, damit hier ab September übergangsweise eine zusätzliche Kinderkrippe eingerichtet werden kann. Das benötigte Personal dafür habe man schon gewinnen können. „Den oberen Bereich des Pfarrhofs bekommen die Vereine“, so Obermaier. Vor einer grundlegenden Sanierung des Gebäudes sollen aber zunächst die anderen Projekte wie etwa der Bauhof-Neubau umgesetzt werden.

Ein Dorfladen ist weiterhin das „Ziel“

Was das ehemalige Schlachthaus betrifft, so seien der seit langem Angekündigte Abriss und der anschließende Neubau „in Planung“. Was den hier geplanten Dorfladen betrifft, so informierte Obermaier überraschend darüber, das dieser seit langem gehegte Wunsch nun doch „noch nicht sicher“, sei. Man wisse noch nicht, wer den Laden betreiben könnte. „Ziel“ sei ein Dorfladen aber weiterhin. im Obergeschoss des Neubaus sollen drei Wohnungen entstehen.

Bis zum geplanten Abriss des Schlachthofs im Frühjahr 2024 werden – wie berichtet – Geflüchtete in das alte Haus einziehen. Die obere Etage sei bereits saniert worden, so Obermaier. In rund zwei Wochen sollen „15 bis 18 Personen“ einziehen. Der Bürgermeister betonte, die Geflüchteten in dem Gebäude unterzubringen sei besser, als Container aufzustellen. Außerdem sei die zentrale Lage des Hauses gut für die Integration der Menschen.

Zum geplanten „Gewerbegebiet Hochleitn“ unweit der Autobahn sagte Obermaier, das hier „wahrscheinlich“ lediglich eine innovative Tankstelle mit Shop entstehen werde. Das Land Bayern habe dazu mittlerweile „sein Okay gegeben“. Das eigentliche geplante Gewerbegebiet mit Supermärkten könne aber nicht entstehen, sondern lediglich ein „Sondergebiet“ für die Tankstelle – vermutlich der Firma Jet. Zum Baubeginn konnte Obermaier auf Nachfrage eines Bürgers keine genauen Angaben machen. Er glaube aber nicht, dass die Tankstelle in den nächsten zwei Jahren errichtet wird. Wenn es soweit ist, soll der bestehende Pendlerparkplatz auf ein anderes Gemeindegrundstück verlegt werden. Wohin, sagte der Gemeindechef nicht.

„Es ist viel an Projekten“, bilanzierte Obermaier den aktuellen Sachstand in Sindelsdorf. Es mache aber Sinn, an allen weiterzuarbeiten, betonte der Bürgermeister, der auf die Frage eines Zuhörers nach dem im Wahlkampf versprochenen Lärmschutz entlang der B 472 versicherte, dieser Schutzwall „ist nicht vergessen“. Die Kosten dafür müsse aber die Gemeinde tragen. Auch Lärmschutz-Maßnahmen entlang der Autobahn sollen gebaut werden – sobald an der Trasse anderweitige Baumaßnahmen notwendig werden.