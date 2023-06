Bei Sindelsdorf: Geisterfahrer auf der A95 - Polizei sucht Zeugen

Von: Elena Siegl

Teilen

Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) © Friso Gentsch

Ein rotes Fahrzeug war in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf der A95 bei Sindelsdorf in falscher Richtung unterwegs. Die Polizei sucht nun Zeugen.

A 95 / Sindelsdorf: Donnerstagnacht, 15. Juni, im Zeitraum zwischen etwa 23.35 Uhr und Mitternacht, fuhr ein bis dato unbekannter roter Pkw an der Anschlussstelle Sindelsdorf auf die A 95 in Richtung München auf. Jedoch blieb der Pkw noch auf dem Beschleunigungsstreifen stehen, wendete und fuhr anschließend auf der Richtungsfahrbahn München in südliche Richtung (Garmisch-Partenkichen), also in die falsche Richtung, weiter, berichtet die Verkehrspolizei Weilheim. Vermutlich an der Anschlussstelle Ohlstadt sei der Pkw dann von der A 95 in unbekannte Richtung abgefahren.

Das widerrechtliche Wendemanöver an der Anschlussstelle Sindelsdorf sowie die weitere „Geisterfahrt“ in die falsche Richtung sei von mehreren Verkehrsteilnehmern beobachtet worden, die den polizeilichen Notruf wählten bzw. bei der PI Penzberg anriefen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Weilheim-Penzberg-Newsletter.)

Zeugen sollen sich melden

Trotz sofort eingeleiteter umfangreicher Fahndungsmaßnahmen, im Rahmen derer auch die Autobahnauffahrt bei Eschenlohe gesperrt wurde, konnte das unbekannte rote Fahrzeug nicht mehr gestellt werden. Auch konnten die bisher bekannten Zeugen keine näheren Angaben zum Fahrzeugtyp sowie dem Fahrzeug-Kennzeichen machen. An den Fahndungs- bzw. Sperrmaßnahmen waren insgesamt sechs Streifenfahrzeuge folgender Dienststellen beteiligt: PI Garmisch-Partenkirchen, PI Murnau, PI Penzberg, GPI Murnau, Zentrale Ergänzungsdienste Weilheim (Dienstsitz in Murnau) sowie eine Streife der VPI Weilheim.

Bislang ist nicht bekannt, ob es durch die verkehrswidrige Fahrweise des unbekannten Fahrzeugs zu konkreten Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer kam, so die Verkehrspolizei Weilheim.

Die VPI sucht evtl. weitere vorhandene Zeugen bzw. möglicherweise Geschädigte, die durch die Falschfahrt gefährdet wurden. Entsprechende Hinweise werden unter Tel. 0881 / 640-302 entgegengenommen.

Alle Polizeimeldungen gibt es in unserem Blaulichtticker.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Weilheim-Schongau finden Sie auf Merkur.de/Weilheim.