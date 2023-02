Endlich wieder ein großer Faschingszug in Sindelsdorf

Von: Franziska Seliger

Buntes Treiben bei Schneetreiben: Beim Faschingszug 2013 schneite es stark. Doch davon ließen sich die Sindelsdorfer ihre Faschingslaune nicht verderben. Das Foto zeigt Frauen aus dem Ort, die den venezianischen Karneval samt Gondel nach Oberbayern holten. © Mrotzek/A

Nach 48 Jahren Pause zog 2013 erstmals wieder ein Faschingszug durch Sindelsdorf. Zehn Jahre nach dieser Premiere soll es heuer erneut einen großen Umzug geben. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren.

Sindelsdorf – Gut 5000 Zuschauer – etwa vier Mal so viel wie das Dorf damals Einwohner hatte – säumten im Februar 2013 die Straßen von Sindelsdorf, als nach 48 Jahren Pause erstmals wieder ein Faschingszug durch Sindelsdorf zog. An die 400 Teilnehmer beteiligten sich in 32 Gruppen, darunter 20 Motivwagen. Mitten drin: „Prinz Christian I“ mit seiner „Prinzessin Vroni I“ auf ihrem Prinzenwagen.

Einstiger Faschingsprinz als Hauptorganisator

Heute, zehn Jahre später, ist der Faschingsprinz von damals der Hauptorganisator des Sindelsdorfer Faschingszugs 2023. Warum? Der erste Faschingszug seit 48 Jahren sei 2013 einfach „eine super Sache“ gewesen, erinnert sich der einstige Faschingsprinz, der mit bürgerlichem Namen Christian Steiner heißt und heute nicht nur Mitglied im Gemeinderat sondern auch Vorsitzender des Feuerwehr-Vereins von Sindelsdorf ist. Der Umzug 2013 sei so gelungen gewesen. Es sei wichtig, ihn fortzuführen. Wie sich Steiner erinnert, sei die Idee für den Faschingszug 2013 vor dem Hintergrund der anstehenden 1250-Jahr-Feier der Gemeinde entstanden. Damals habe die Feuerwehr die Veranstaltung wesentlich organisiert.

Faschingsgarden haben sich im Ort etabliert

Auch die Sindelsdorfer Faschingsgarden seien damals gegründet worden. Und obwohl es in den vergangenen zehn Jahren keinen Faschingszug im Dorf gegeben habe, hätten sich die Kinder-, die Jugend- und die Prinzengarde von Jahr zu Jahr mehr etabliert und stetig mehr Tänzerinnen dazugewonnen. Auch ein Prinzenpaar habe es seit 2013 fast jedes Jahr in Sindelsdorf gegeben, das zusammen mit den Garden bei Bällen und Feiern aufgetreten sei. „Ich bin sehr positiv überrascht, dass sie sich so gehalten haben“, freut sich Steiner.

Heuer heißen die Hoheiten übrigens „Prinzessin Lisa II. vo de sektnarrischen Gardeschix’n“ alias Lisa Riederauer und „Prinz Thomas I. da Finanzer vo da Sindelsdorfer Burschenschaft“ alias Thomas Leibrandt mit Florian Riederauer als „Hofi Flori“.

Prinzen-, Kinder- und Jugendgarde des ASV Sindelsdorf mit dem Prinzenpaar Thomas I. (Bildmitte r.) und Prinzessin Lisa II. sowie „Hofmarschall „Hofi“ Flori. © EMANUEL GRONAU

Seit Oktober ist Steiner bereits mit den Vorbereitungen für den Faschingszug beschäftigt. Unterstützung bekommt er dabei von der Gemeinde als Veranstalter sowie von ehrenamtlichen Helfern; etwa aus dem Kreis der Feuerwehr. Auch zahlreiche Ortsvereine beteiligen sich; etwa mit Ständen entlang der Strecke, an denen die Zuschauer sich mit Speiß‘ und Trank stärken können.

Teilnehmer auch aus den umliegenden Ortschaften

Zahlreiche Wägen und Fußgruppen haben sich mittlerweile für den Umzug angemeldet, sagt Steiner. Eine Beschränkung der Anzahl an Teilnehmern gäbe es nicht. Wer will, könne sich anmelden. Neben Vereinen und Privatpersonen aus dem Ort sind auch Teilnehmer aus den umliegenden Kommunen herzlich willkommen, betont Steiner. Ihre Teilnahme zugesagt hätten etwa schon Faschingsbegeisterte aus Großweil, Habach, Antdorf oder Bichl. Insgesamt rechnet Steiner mit etwa 20 Wägen und Fußgruppen. Ein einheitliches Motto gebe es nicht. „Jeder kann machen was er mag.“

Dass nach zehn Jahren endlich wieder ein Faschingszug in Sindelsdorf stattfinde, mache die Veranstaltung für Teilnehmer und Zuschauer ganz sicher zu einer „besonderen Sache“, ist Steiner überzeugt. Was er sich für den Umzug wünscht? „Dass es wieder ein schönes Festl wird für alle.“ Und, dass das Wetter schöner ist, wie 2013. Damals herrschte beim Umzug nämlich starker Schneefall.

Weitere Informationen

Der Faschingszug in Sindelsdorf findet am Faschingsdienstag, 21. Februar, statt. Start ist um 13.13 Uhr am Friedhof. Der Umzug endet am örtlichen Sportheim, wo in einem beheizten Festzelt der Kehraus stattfindet. Wer sich noch mit einem Wagen oder als Fußgruppe am Gaudiwurm beteiligen möchte, findet Informationen dazu auf der Homepage der Gemeinde unter www.sindelsdorf.de

