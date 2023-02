Sindelsdorf im Faschingsfieber - Umzug lockt tausende Schaulustige an

Von: Franziska Seliger

Teilen

Dichtes Gedränge herrschte beim Sindelsdorfer Faschingszug. Auf dem ersten Wagen hatte das diesjährige Prinzenpaar samt Hofi Platz genommen, um dem narrischen Volk zuzujubeln. © Seliger

Geplatzte Gewerbegebiet-Träume, wandelnde Barbiepuppen oder der Flug von Klimaklebern nach Asien: Die Themen beim Faschingszug am Faschingsdienstag in Sindelsdorf waren vielfältig und farbenfroh. Den Umzug, der nur alle zehn Jahre stattfindet, sahen sich laut Polizei rund 4 500 Schaulustige an.

Sindelsdorf – Ein Faschingsumzug: Der ist in Sindelsdorf etwas ganz Besonderes. 2013 hatte der Umzug nach 48 Jahren Pause anlässlich des 1250-jährigen Bestehens des Ortes erstmals wieder stattgefunden. Gestern nun lud das Dorf zu seinem zweiten Umzug ein. Daran beteiligten sich laut Hauptorganisator Christian Steiner 17 Faschingswagen sowie neun Fußgruppen mit unzähligen Aktiven. Wie vielen genau? Das konnte Steiner nicht genau sagen.

Viele Teilnehmer aus den umliegenden Ortschaften

Klar war nur, dass die Teilnehmer längst nicht nur aus Sindelsdorf kamen. Aus Habach, Uffing, Penzberg sowie aus Beuerberg, Peißenberg und Großweil oder aus Iffeldorf und Antdorf waren die Faschingsbegeisterten laut Steiner angereist. Mit der Menge an Teilnehmern sei er jedenfalls „voll und ganz zufrieden“.

Als chinesischer Drache hatte sich diese Fußgruppe aus Uffing verkleidet. © Seliger

Bei vorfrühlingshaftem Kaiserwetter setzte sich der Zu gegen 13.13 Uhr vom Friedhof aus in Bewegung, zog die Penzberger Straße hinab in die Hauptstraße und von dort hinunter zum Sportheim. Langsam, ganz langsam ging es da voran, und die großen und kleinen Schaulustigen am Straßenrand hatten jede Menge Zeit zum Schauen und Staunen. Viel Mühe hatten sich die Teilnehmer mit ihren Wagenaufbauten und Kostümierungen gegeben. Eine Gruppe junger Sindelsdorfer Madln etwa hatte sich in liebreizende Barbiepuppen verwandelt und wandelte in Original-Kartons verpackt elfengleich über den Asphalt, während weitere ortsansässige Damen als prächtige Pfauen gewandet daherstolzierten und die Damen der Sindeldorfer Gaudigarde die Zuschauer mit flotten Tanzeinlagen begeisterten. Fast schien es, als würden alle kurz vor Ende des Faschings noch einmal alles geben wollen.

Die geplatzten Gewerbegebiet-Träume von Sindelsdorf thematisierte ein Wagen aus Habach. © Seliger

zahlreiche lokale und regionale Themen

Zahlreiche lokale und regionale Themen wurden bei dem Umzug aufgegriffen. So hatte etwa eine Gruppe Habacher das gescheiterte Sindelsdorfer Gewerbegebiet als Motiv auf einen Wagen gebannt. Auch der Abschuss dreier Alpenschweine durch einen Jäger in Großweil vergangenes Jahr sowie die Pläne zum Bau eines Großstalls in Bichl wurden typisch narrisch thematisiert. Und es wurden Überlegungen angestellt, bei Leonhardifahrten künftig auch internationale Teilnehmer zuzulassen. Und gleich zweimal fand sich das Thema „Klimakleber“ bei den Festwagen.

Viele der Teilnehmer hatten aber auch einfach nur Spaß daran, sich für diesen ganz besonderen Faschingsumzug möglichst fantasievoll zu kostümieren oder einen besonders ausgefallenen Wagen zu kreieren. Gelungen ist das allemal.