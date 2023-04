Sindelsdorf kauft Pfarrhof für seine Vereine

Von: Franziska Seliger

Teilen

Gehört jetzt der Gemeinde: Das denkmalgeschützte Pfarrhaus von Sindelsdorf. Seine Räume sollen die Ortsvereine nutzen können. © Seliger

Die Gemeinde Sindelsdorf hat den alten Pfarrhof am Rande des Ortes gekauft.In dem denkmalgeschützten Gebäude sollen die Ortsvereine nun endlich ihre lang ersehnten Vereinsräume bekommen.

Sindelsdorf – Die Verhandlungen zwischen der Gemeinde Sindelsdorf und der Diözese Augsburg als Eigentümerin des Pfarrhofs liefen seit vielen Monaten hinter verschlossenen Türen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung verkündete Bürgermeister Andreas Obermaier nun, dass ein entsprechender Notarvertrag zum Kauf des Pfarrhauses unterschrieben sei. Auf Nachfrage ergänzt Obermaier, dass der Gemeinderat diesen unterschriebenen Vertrag nachträglich auch schon genehmigt habe – ein Schritt, den die Verantwortlichen in der Diözese Augsburg noch tun müssten.

Dass man dort den bereits unterschriebenen Vertrag nachträglich genehmige, das sei aber „nur noch Formsache“, ist sich der Bürgermeister sicher. Über den genauen Kaufpreis für das wunderschöne Anwesen schweigt sich Obermaier zwar aus. Immerhin verrät er aber, dass der Pfarrhof „unter einer Million Euro“ gekostet habe. Er selbst sei es gewesen, der vor einiger Zeit bei der Diözese nachgefragt habe, ob sie das Haus nicht an die Gemeinde verkaufen wolle.

Soll künftig für alle Vereine zur Verfügung stehen

Das Pfarrhaus wurde 1807/08 errichtet und steht laut Obermaier unter Denkmalschutz. Wie man auf Wikipedia nachlesen kann, wurde der zweigeschossige Bau mit steilem Walmdach auf den Grundmauern der ehemaligen Kirche St. Maria errichtet, die 1805 im Zuge der Säkularisation ihren Status als Pfarrkirche verloren hatte. In diesem Zuge war die „untere“ Sindelsdorfer Pfarrei St. Maria aufgelöst und der „oberen“ Pfarrei St. Georg einverleibt worden, die die einstige Kirche dann zum heutigen Gebäude umbauen ließ. Teile der ehemaligen Friedhofsmauer aus Tuffsteinquadern aus dem 17./18. Jahrhundert frieden das Grundstück ein.

Was die Gemeinde mit dem Gebäude machen will, steht bereits fest. „Es wird als Vereinshaus definiert. Für alle Vereine im Ort“, informiert Obermaier. Dieser künftige Verwendungszweck sei ein zentraler Aspekt gewesen unter dem die Diözese überhaupt erst verkauft habe, so der Bürgermeister, der das Anwesen mit seiner zentralen Lage als „wichtiges Gebäude“ für Sindelsdorf bezeichnet.

Räume für Trachtler, Musikkapelle und Nachbarschaftshilfe

Künftig, so Obermaier, sollen alle Ortsvereine das Haus kostenlos nutzen können. Beispielsweise der Trachtenverein und die Musikkapelle sollen hier Räume bekommen. Auch die Nachbarschaftshilfe, die erst vor einigen Monaten eigene Räumlichkeiten in einem gemeindeeigenen Haus an der Hauptstraße bezogen hat könnte im Pfarrhaus einziehen – aber nur, wenn sie wolle, betont Obermaier. Ausziehen aus seinem jetzigen Heim müsse der Verein nämlich nicht.

Mit dem Kauf des Pfarrhofs und seiner künftigen Nutzung als Vereinsheim wird der geplante Vereinsraum, den die Gemeinde im Obergeschoss des neuen Bauhofs vorgesehen hatte, zumindest langfristig nicht mehr benötigt, wie Obermaier bestätigt. Allerdings müsse der Pfarrhof zunächst komplett saniert werden. Die Kosten, die auf die Gemeinde dafür zukommen, stünden derzeit noch nicht fest. „Übergangsweise“ könnten die Vereine das Haus aber vielleicht auch schon früher nutzen, überlegt Obermaier.

Denn vor der Sanierung des Pfarrhofs stünden zwei andere Projekte an: Als nächstes werde die Gemeinde erst einmal den neuen Bauhof errichten. „Das muss heuer sein“, betont Obermaier. Danach soll der Neubau mit dem Dorfladen errichtet werden. Baubeginn dafür könnte Anfang 2024 sein, schätzt Obermaier. Erst dann könne man das Projekt Pfarrhof anpacken.

Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.