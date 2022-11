Mit Prinzessin Lisa II. und Prinz Thomas I. in den Fasching

Von: Stephanie Uehlein

Teilen

Die Majestäten Lisa II. (Mitte) und Thomas I. (r. neben ihr) sowie „Hofi Flori“ (l. neben der Prinzessin), umgeben von der Prinzengarde sowie der Kinder- und Jugendgarde aus Sindelsdorf. © Sindelsdorfer Fasching

Schon vor dem Saisonbeginn am 11.11. um 11.11 Uhr wurde es verkündet: Prinzessin Lisa II. und Prinz Thomas I. regieren im Sindelsdorfer Fasching. Der kleine Ort hat für die närrische Zeit einiges zu bieten.

Sindelsdorf - Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause werde wieder durchgestartet, heißt es in einer Pressemitteilung zum Sindelsdorfer Fasching. An der Spitze der Prinzengarde stehen diesmal „Prinzessin Lisa II. vo de sektnarrischen Gardeschix’n“ (Lisa Riederauer) und „Prinz Thomas I. da Finanzer vo da Sindelsdorfer Burschenschaft“ (Thomas Leibrandt). Die jetzige Prinzessin ist bereits seit zehn Jahren beim Sindelsdorfer Fasching aktiv, und für sie ist es laut der Mitteilung der „krönende Abschluss“, nun eine der beiden Majestäten zu sein. „Super gespannt auf die Zeit, die nach dem 11.11. kommt“, so heißt es, sei Prinz Thomas. Er hat noch nie ein Amt im Fasching bekleidet.

Zum Zehnjährigen des Sindelsdorfer Faschings ist ein Faschingszug geplant

Gemeinsam mit dem Hofstaat unterwegs ist der Hofmarschall, „Hofi Flori“ (Florian Riederauer). Neben der Prinzengarde gibt es auch eine Kinder- und Jugendgarde. Das Zehnjährige des Sindelsdorfer Faschings soll mit einem Faschingszug gefeiert werden. Dieser ist zwar bereits in Planung, weitere Infos zu ihm gibt es aber bislang nicht.

Infos und Buchungen: Auf dem neuesten Stand bezüglich des Sindelsdorfer Faschings können sich Interessierte nach Auskunft der Veranstalter immer auf der Instagram-Seite der Prinzengarde bringen (@prinzengarde.sindelsdorf). Wer einen Auftritt der Prinzengarde buchen möchte, kann auf Instagram eine Nachricht hinterlassen oder sich per E-Mail an prinzengarde.sindelsdorf@t-online.de wenden. Anfragen zu Auftritten der Kinder- und Jugendgarde sollen per E-Mail an nicolebaur1982@googlemail.com gerichtet werden.

(Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)