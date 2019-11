Pläne für neues Gewerbegebiet bei Sindelsdorf - Tankstelle auf P&R-Parkplatz

Ein kleines Gewerbegebiet namens „Hochleiten I“ möchte die Gemeinde Sindelsdorf auf einem knapp 14 000 Quadratmeter großen Areal an der Autobahn A 95 entwickeln – keine gänzlich neue Idee, aber eine, die nun konkreter wird.

VON FRANZISKA SELIGER

Sindelsdorf – Wie Bürgermeister Josef Buchner in der jüngsten Gemeinderatssitzung erläuterte, hat die Gemeinde bereits im Mai ein für ihr Vorhaben noch benötigtes Grundstück gegenüber der Kiesgrube erworben.

Auf einem Teilbereich befindet sich derzeit ein provisorischer Park und Ride-Parkplatz (P+R-Platz). Wie Buchner erläuterte, soll das geplante Gewerbegebiet zunächst einen Supermarkt und eine Tankstelle mit Waschstraße umfassen.

Außerdem soll der P+R-Platz ausgebaut werden, um den unmittelbar am Ortsrand von Sindelsdorf befindlichen zweiten derartigen Parkplatz auflösen zu können. Einen Grundsatzbeschluss zu diesen Plänen hat der Gemeinderat bereits gefasst.

Sindelsdorf bringt Änderung des Flächennutzungsplans auf den Weg

In der jüngsten Gemeinderatssitzung ging es nun darum, die notwendige Änderung des Flächennutzungsplans – von Grünland zu Gewerbeflächen – sowie die Aufstellung eines Bebauungsplans auf den Weg zu bringen. Einstimmig fassten die Räte die Aufstellungsbeschlüsse zur Flächennutzungsplan-Änderung sowie zur Aufstellung eines Bebauungsplans. Als nächster Schritt werde das beauftragte Planungsbüro die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange einleiten, erläuterte Buchner. Erst wenn von diesen Seiten mögliche Einwände und Anregungen eingegangen seien, könne die Gemeinde abschätzen, ob das geplante Gewerbegebiet an dieser Stelle tatsächlich realisiert werden könne, so Buchner auf Nachfrage. Sollte es klappen, sei langfristig auch die Ansiedelung von weiterem Gewerbe geplant.

Staatliche Bauamt plant weiteren Ausbau der B472

Wie Buchner am Rande informierte, plane das Staatliche Bauamt Weilheim den weiteren Ausbau der Bundesstraße B472. Andreas Lenker vom Staatlichen Bauamt Weilheim bestätigte auf Nachfrage entsprechende Pläne, wonach die Bundesstraße in Teilen „dreistreifig“ ausgebaut werden soll. Und zwar anschließend an den bereits erfolgten Ausbau bei Habach in Richtung Bad Tölz auf einer Länge von rund eineinhalb Kilometern. Wann Baubeginn sei, „kann man aber nicht so genau sagen“, so Lenker. Derzeit liefen die Voruntersuchungen. Sie dauern noch bis ins nächste Jahr. Dann erfolge die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange. Je nachdem, welche Widersprüche oder gar Klagen dabei aufkämen, könne „frühestens in vier bis fünf Jahren“ mit dem Ausbau begonnen werden – „wenn alles gut geht“, so Lenker.

Lesen Sie auch: Solides Polster für Projekte in Sindelsdorf

Und: Wegen Arthrose-Diagnose: Seit Jahren geht Sindelsdorfer barfuß durchs Leben

Auch interessant: Bald geht es los - wieder ein fünfwöchiges Eismärchen in Penzberg