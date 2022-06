Supermarkt-Pläne an B472 nahe der Autobahn gescheitert: „Sie haben uns das Ganze um die Ohren gehauen“

Rechenschaftsbericht vor den Bürgern: Der Sindelsdorfer Bürgermeister Andreas Obermaier (li.) bei der Bürgerversammlung im Gasthaus Zur Post. © Franziska Seliger

Es wird wohl nichts aus dem Gewerbegebiet, das die Gemeinde Sindelsdorf auf grüner Wiese unweit der Autobahnausfahrt bauen wollte – zumindest nicht in der ursprünglich geplanten Form. Das eröffnete Bürgermeister Andreas Obermaier nun in der Bürgerversammlung.

Sindelsdorf – „Hochleiten I“ hätte es heißen sollen: Das geplante Gewerbegebiet, auf dem ein Investor, die CDP GmbH, auf rund 14.000 Quadratmetern einen Supermarkt samt Getränkemarkt und Bäckerei, einen Discounter und einen Drogeriemarkt ansiedeln wollte. Ebenso beinhalteten die Pläne eine Tankstelle mit Shop (wir berichteten).

Supermarkt und Discounter dürfen nicht angesiedelt werden

Bürgermeister Andreas Obermaier teilte in der Bürgerversammlung am Dienstag im Gasthaus zur Post mit, dass die Pläne in dieser Form wohl nicht realisiert werden können. „Wir sind leider von der Regierung ein bisschen hergestaucht worden“, sagte er vor den zahlreich erschienenen Zuhörern. „Sie haben uns das Ganze um die Ohren gehauen.“ Wegen des sogenannten Anbindegebots könne auf dem Areal, das abseits der Ortsbebauung an der Autobahnausfahrt Sindelsdorf liegt, kein Einzelhandel angesiedelt werden. Also kein Supermarkt und kein Discounter. Die Ansiedelung von Gewerbe sowie einer Tankstelle sei aber möglich.

Investor versucht, ein Alternativkonzept zu erarbeiten

Der Investor versuche derzeit, ein Alternativkonzept mit einer „innovativen Tankstelle“ zu erarbeiten. Also Zapfsäulen, an denen man nicht nur Diesel und Benzin tanken können soll, sondern auch Wasserstoff oder Strom für Elektrofahrzeuge. Das Konzept werde dem Gemeinderat aber erst noch vorgestellt. „Und dann schauen wir, wie es weiter geht“, so Obermaier. Denkbar wäre etwa, dass die Gemeinde die restliche Fläche – also abzüglich der Tankstelle – selbst vermarktet.

Mit dem Aus rücken Dorfladen-Pläne wieder ins Blickfeld

Da die Pläne zum Bau zweier großer Lebensmittelgeschäfte außerhalb des Dorfes nun also nicht realisiert werden können, ist auch das Projekt Dorfladen auf der Dringlichkeitsliste wieder weiter nach oben gerutscht. Wie Obermaier sagte, wolle sich die Kommune als nächstes beraten lasen, ob ein solch kleiner Nahversorger auf dem Grund des alten Schlachthauses realisiert werden könnte. Wer den Dorfladen betreiben soll, sei derzeit noch unklar. Einen solchen Laden zu führen, sei wirtschaftlich nicht einfach, betonte Obermaier und verwies auf die Nachbargemeinde Habach, wo es seit über zehn Jahren einen genossenschaftlich organisierten Dorfladen gibt. Seiner Ansicht nach, so Obermaier, wäre es besser, den Sindelsdorfer Dorfladen an einen Unternehmer zu verpachten.

Bauhof-Vorhaben und Glasfaserausbau

Realisieren möchte die Gemeinde nach wie vor ihren neuen Bauhof. Allzu eilig habe man es damit aber momentan nicht, sagte Obermaier unter Verweis auf die derzeit hohen Baupreise. Auch seien Handwerker nur schwer zu bekommen. Derzeit lägen die Pläne sowieso noch beim Landratsamt. Weil die Behörde einige Nachforderungen habe, käme das Projekt derzeit nicht voran, kritisierte der Bürgermeister, räumte aber auch ein: „So direkt dringend brauchen wir den Bauhof auch nicht.“ Vielleicht noch heuer, vielleicht aber auch erst im nächsten Jahr könnte Baubeginn sein.

Obermaier informierte die Anwesenden auch über den bevorstehenden Glasfaserausbau durch die Firmen Avacomm und Telekom. Er appellierte an die Bürger, diese Gelegenheit wahrzunehmen, denn: „Der Anschluss selber ist kostenfrei.“

Kinderbetreuung im „Campendonk-Haus“?

Was das „Campendonk-Haus“ betrifft, das die Gemeinde vor einiger Zeit erworben hatte, brauche es nun ein Konzept. Denkbar wäre, hier Platz für Kinderbetreuung zu schaffen, denn der bestehende Kindergarten sei zu klein geworden, erläuterte Obermaier. Vor allem für die Krippenkinder brauche man mehr Platz. „Wir haben heuer einige abweisen müssen“, musste der Bürgermeister einräumen.

Auf die Frage eines Bürgers, wie die Gemeinde zum Bau sogenannter Freiflächen-Photovoltaikanlagen stehe, zeigte sich Obermaier skeptisch. In der Gemeinde gebe es seiner Ansicht nach noch genug geeignete Dächer für Solarstrom. Was er sich aber vorstellen könnte: Einen Lärmschutzwall entlang der B 472, auf dem dann eine PV-Anlage aufgebaut werden könnte. Dafür wolle er sich während seiner Amtszeit noch einsetzen.

Gemeinde Sindelsdorf ist schuldenfrei und hat dickes Polster

Generell sei in den vergangenen beiden Jahren einiges bewegt worden im Ort. Aber es hätte mehr sein können, kritisierte Obermaier und verwies auf so manche Behörde, die Projekte ausgebremst habe. Deutlich gestiegen sei die Zahl der Bauanträge, von neun 2020 auf 28 im vergangenen Jahr. Wohnraum zu schaffen sei zwar wichtig, die Gemeinde müsse aber aufpassen, nicht zu sehr zu verdichten, sagte Obermaier. Finanziell stehe die Kommune gut da. Sie sei schuldenfrei, der Rücklagenstand betrage rund 4,5 Millionen Euro. „Ich glaube, das ist kein schlechtes Ergebnis.“ Dieses Geld werde man aber auch brauchen, um Projekte wie Bauhof oder Kindergartenerweiterung zu realisieren.