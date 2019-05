Unbekannter wirft auf A95 Steine von der Brücke auf Autos - wer kennt ihn?

Die Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der am Mittwochnachmittag Steine auf Autos geworfen hat, die gerade auf der A 95 bei Sindelsdorf unterwegs waren.

Sindelsdorf - Plötzlich schlug ein Stein in die Scheibe des Autos eines Berliners ein, der mit knapp 150 Km/h auf der A95 zwischen den Anschlussstellen Murnau und Sindelsdorf unterwegs war. Der 61-Jährige war mit seinem Audi Q7 gerade unter der Brücke bei Zell hindurchgefahren, wie die Verkehrspolizeiinspektion Weilheim berichtet.

Wie durch ein Wunder durchschlug der Gegenstand - die Polizei vermutet, dass es sich um eine Murmel handelt - nicht die Frontscheibe, sondern blieb darin stecken. Ansonsten hätte die 56 Jahre alte Beifahrerin unter Umständen schwerste Verletzungen davontragen können. Sie hatte bereits zuvor eine männliche Person gesehen, die auf der Brücke stand, wie die Polizei weiter berichtet.

Steinewerfer auf der A95: Instinktive Vollbremsung blieb zum Glück folgenlos

Der Autofahrer hatte ein weiteres Mal Glück im Unglück, weil kein weiteres Fahrzeug hinter ihm unterwegs war, denn er legte vor Schreck eine Vollbremsung auf der Autobahn hin.

Die Beifahrerin verständigte sofort die Polizeieinsatzzentrale über den Notruf 110 und ihr Lebensgefährte fuhr an der Anschlussstelle Sindelsdorf in die Gegenrichtung, also wieder in Richtung Garmisch-Partenkirchen, auf. Als die beiden erneut die besagte Autobahnbrücke passierten, stand der unbekannte Mann weiterhin auf der Brücke.

Steinewerfer auf der A95: Polizei fahndet nach schlacksigem Mann

Als der Pkw dann kurz darauf an der Anschlussstelle Murnau/Kochel in Richtung München auffuhr und ein drittes mal die Autobahnbrücke passierte, war der Mann nicht mehr auf der Brücke zu sehen. Jedoch überquerten in diesem Moment drei Fahrradfahrer und ein weißer Pkw die Brücke.

Bei der männlichen Person handelt es sich vermutlich um einen jüngeren Mann (Alter nicht näher eingrenzbar) mit schlaksiger Figur. Er trug vermutlich eine blaue Jeans, ein graues langärmeliges Oberteil (Jacke) sowie eine weiße Kopfbedeckung (vermutlich ein Basecap).

Steinewerfer auf der A95: Polizeihubschrauber sucht nach dem Täter

Trotz umfangreicher und sofort eingeleiteter umfangreicher Fahndungsmaßnahmen, im Rahmen derer - neben mehreren Streifenfahrzeugen - auch ein Polizei-Hubschrauber eingebunden war, blieben erfolglos.

Die Verkehrspolizeiinspektion Weilheim - Telefon 0881/640-302 - bittet im Rahmen ihrer Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr um sachdienliche Hinweise, insbesondere: Wer kann nähere bzw. weitergehende Hinweise zur bislang unbekannten männlichen Person machen? Wurden eventuell weitere Fahrzeuge beworfen oder sogar beschädigt?

Außerdem werden die erwähnten Fahrradfahrer und der/die Fahrerin des weißen Pkw gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. set

