Sindelsdorf: Wie zwei Schwestern einen Kuhstall zum Kulturraum machten

Von: Franziska Seliger

Teilen

Sie treffen immer den richtigen Ton: Luisa (li.) und Nadja Eberth, die den ehemaligen Kuhstall ihres Bauernhofs in einen Veranstaltungsraum für Lesungen und Konzerte verwandelt haben. © seliger

Von vielen Kultur- und Musikliebhabern unbemerkt haben zwei junge Frauen einen ehemaligen Sindelsdorfer Bauerhof in ein kleines kulturelles Zentrum verwandelt. Im März startet die „Werkstatt 4/4“ in die neue Konzertsaison.

Sindeldorf – Eigentlich wollten Luisa und Nadja Eberth nur aus der Stadt raus aufs Land ziehen. Am liebsten auf einen Hof. Doch als die beiden Schwestern, die in ihrer Kindheit in Bernried lebten, vor rund drei Jahren tatsächlich die Gelegenheit bekamen, einen ehemaligen Bauernhof in Sindelsdorf zu mieten, da sei recht schnell die Idee aufgekommen, daraus nicht nur ihr neues Zuhause, sondern einen Ort für Kultur zu machen. „Das war eine relativ spontane Eingebung, aber sofort sind die Ideen gesprudelt“, erinnert sich Nadja.

Spontane Eingebung

Musik, Schauspielerei, Lesungen: All das spielt im Leben der 33-Jährigen und ihrer 29-jährigen Schwester Luisa von jeher eine große Rolle. Luisa Eberth arbeitet hauptberuflich als Sängerin, Chorleiterin und Gesangslehrerin. Nadja ist gelernte Grundschullehrerin und als Montessoripädagogin derzeit hauptberuflich an der Montessorischule in Starnberg tätig. Nebenberuflich hat sie sich auf die frühkindliche Musik- und Kunsterziehung spezialisiert.

Den ehemaligen Kuhstall ihres Hofes bauten die beiden jungen Frauen mit viel Eigenleistung zum Veranstaltungsraum um. Die Tenne darüber wurde vom Heulager zum Konzertsaal mit Bühne umfunktioniert, und der einstige Jungviehstall wurde zum Unterrichtsraum, in dem Luisa Eberth Gesangsunterricht gibt, Schwester Nadja musische Programme für Kinder anbietet oder ihr Vater Matthias Eberth Schauspielunterricht erteilt. Ihr Vater arbeite als Regisseur derzeit in Landshut, sei aber lange an den Münchner Kammerspielen tätig gewesen und komme für Kurse und Co. regelmäßig nach Sindelsdorf, erzählen die beiden. Außerdem veranstalten die Eberths Workshops sowie öffentliche Lesungen oder Konzerte.

Gäste kommen aus der ganzen Region

„Wir wollten Kultur aufs Land bringen und einen Platz für Treffen bieten“, erklären die beiden Frauen ihr Konzept. Mittlerweile haben die Eberths in ihrer „Werkstatt“ einen festen Stamm an erwachsenen und jugendlichen Schülern, die etwa Gesangs- oder Schauspiel-Unterricht nehmen oder im hauseigenen Chor singen. Dieser Pop-, Rock- und Jazzchor braucht übrigens dringend noch männliche Mitglieder. Bisher habe der Chor nur bei Konzerten am Hof mitgewirkt, so die Schwestern. Geplant seien nun aber auch Auftritte bei anderen Veranstaltungen oder Familienfeiern. Knapp 80 Musik-, Schauspiel- und Gesangs- sowie Kunstschüler hätten sie derzeit insgesamt. Sowohl diese, als auch die Gäste, die zu Lesungen und Konzerten kämen, stammten aus den verschiedensten Orten der Region und natürlich auch aus Sindelsdorf selbst. Werbung machen die Eberths für ihre „Werkstatt“ keine. „Das ist alles Mundpropaganda“, sagt Nadja Eberth. „Es wird toll angenommen.“

Optimistischer Blick in die Zukunft

Noch herrscht bei den öffentlichen Veranstaltungen Winterpause. Aber für die bevorstehende Saison, die im März beginnt, haben die Eberths erstmals einen festen Veranstaltungskalender entwickelt; darunter Konzerte unterschiedlicher Künstler, ein Musik-Café und Auftritte der eigenen Musik- und Gesangsschüler. „Wir versuchen, das Programm möglichst bunt aufzustellen“, so Nadja Eberth. Die Pandemie sei auch für ihre „Werkstatt“ eine schwierige Zeit voller Ungewissheit gewesen, erinnern sich die beiden. Dank der großen Unterstützung von Familie und Freunden, die etwa bei Konzerten am Hof die Bar schmeißen, blicken die Frauen aber optimistisch in die Zukunft. „Wir haben Lust, mit den Menschen gemeinsam etwas zu gestalten“, so Nadja Eberth. Von diesem Gestaltungswillen leite sich auch der Name „Werkstatt“ ab. Und vier Viertel? Das ist natürlich einerseits ein musikalisches Taktmaß. Zugleich stehe die Zahl vier für die vier Säulen der „Werkstatt“: Kunst, Theaterprojekte, Musik und Veranstaltungen.

Weitere Informationen im Internet unter www. werkstatt-vierviertel.de