„RaumdurchKunst“: Dem „Blauen Land“ eine neue Perle hinzugefügt

Teilen

Die Gäste lauschen in der Kunsthalle „RaumdurchKunst“ den Musikdarbietungen. © Sabine Näher

„RaumdurchKunst“: So heißt die neue Kunsthalle, die Yvonne Fontane und Manfred Dangl in Sindelsdorf eröffnet haben. Der Name macht neugierig – und so strömten die Besucher nur so hinzu, um das neue Bauwerk mit dem geheimnisvollen Inhalt erstmals in Augenschein zu nehmen.

Sindelsdorf – Als Fontane die versammelte Menge begrüßte, versagte ihr, von Emotionen übermannt, die Stimme. Doch als die studierte Sängerin die Musik sprechen ließ, war sie ganz Herrin der Lage und begeisterte das Publikum, von Toni Roßberger am E-Piano gefühlvoll begleitet, mit ihrem souveränen Jazzgesang. Sollte es ihr künftig an geeigneten Gästen fehlen, kann sie die neue Halle, die nicht nur Ausstellungsraum, sondern auch Konzertort sein soll, also mühelos selbst bespielen. Doch vorerst steht das Programm mit dem ungewöhnlichen Konzept, die jeweilige Ausstellung thematisch mit dem Begleitprogramm zu verbinden.

Eröffnungszyklus über die vier Elemente

Der Eröffnungszyklus ist „DIE 4 ELEMENTE“ betitelt. Ausgestellt sind Werke von Elisabeth Kaiser, Birgit Schweimler und Jürgen Welker. Die ersten Konzerte dazu werden mit „Mando Beatbox“ am 13. und 14. September, wo der Welt-, Europa- und Deutsche Meister im Beatboxing live zu erleben ist, sowie dem „StreichHolzQuartett“ am 14. Oktober stattfinden. Die vier Musiker aus Garmisch bieten ein breites Repertoire, das von der klassischen Kammermusik bis hin zu Tanz- und Unterhaltungsmusik sowie Salon- und Kaffeehausmusik reicht.

Regelmäßig geplant sind zudem After-work-Treffen als „offene Tür für das spontane Zusammenkommen, für Gespräche, Musizieren, Kennenlernen oder für kleine Aufführungen und Improvisation“. Den Anfang am 26. September macht der Künstler und Schriftsteller Gerd Lepic, der aus seinen literarischen Werken lesen wird.

Einen großen Traum verwirklicht

Doch galt es erst einmal, die Pioniertat von Fontane und Dangl angemessen zu würdigen. Die Sängerin und Regisseurin, die vorrangig in England tätig war, hat sich mit ihrem Partner, einem Steinmetz und Bildhauer, hier einen großen Traum verwirklicht. Vor vier Jahren hätten sie die ersten Ideen entwickelt, im Januar 2020 sei der erste Termin beim Architekten gewesen. „Und dann ist in der Welt bekanntlich alles Mögliche schief gegangen“, sprach Fontane die Pandemie und ihre weitreichenden Folgen an. So habe man „in die Ungewissheit hinein planen und bauen“ müssen. In der Bauzeit habe sie sich mehr als einmal gefragt: „Warum tue ich mir das an? Was mache ich hier eigentlich?“ Doch ihr „schöner Ehemann“ habe ihr „gewaltig den Rücken gestärkt“, strahlte die Künstlerin. Und an diesem Tag wird sie mit Blumen und Umarmungen beglückwünscht von Freunden, Mitstreitern und der aus England angereisten Familie.

Sichtlich glücklich waren Yvonne Fontane und Manfred Dangl bei der Eröffnung. © Sabine Näher

Auch der Erste Bürgermeister, Andreas Obermaier, stimmte in den Jubel ein. Das Motto der BR-Serie „Lebensräume – Lebensträume“ passe auf Fontane und Dangl perfekt. Er freue sich riesig, dass in „unserer kleinen Gemeinde Sindelsdorf“ damit ein Event-Platz entstanden sei, der sich in die lange Kunsttradition des Oberlandes wunderbar einfüge. Und als Handwerker zollte er auch dem Bau an sich den verdienten Respekt: „Sauber gelungen“ sei dieser. Dass ein solches Projekt ganz ohne öffentliche Gelder gestemmt werden konnte, müsse natürlich auch erwähnt werden.

Auch Harald Kühn, der seit 2013 dem Bayerischen Landtag angehört, war erschienen, um Glückwünsche zu überbringen: „Der ,RaumdurchKunst’ fügt dem Blauen Land eine weitere Perle hinzu. Größten Respekt – und Dank dafür!“

Der Prozess ist nicht abgeschlossen; er soll und darf weiter wachsen und gedeihen

Yvonne Fontane, sichtlich gerührt und getragen von so viel Lob und Zustimmung, skizzierte ihre Hoffnungen so: „Der Prozess ist nicht abgeschlossen; er soll und darf weiter wachsen und gedeihen – zusammen mit Ihnen und den Künstlern. Hier ist der Raum, sich eine eigene Meinung in Ruhe zu formen und mitzuteilen, damit Austausch entsteht.“

Nebenan in der Werkstatt werde das traditionell Erdige geschaffen, hier das Freie, Luftige. „So wird die Kunst geerdet – und kann beflügeln, was nebenan geschieht.“

Info: Der Eröffnungszyklus „DIE 4 ELEMENTE“: Noch bis 28. Oktober 2023 mit Malerei, Skulptur, Musik, Dialog und Austausch. www.raumdurchkunst.de, Hauptstraße 28.