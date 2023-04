Es steht fest: Sindelsdorfer richten Gaufest 2024 aus

Von: Wolfgang Schörner

Im Jahr 1999 fand in Sindelsdorf letztmals ein Loisachgaufest statt, hier beim Gaufest. Nach der Absage 2021 werden die „Kirchstoana“ nun das Loisachgaufest 2024 ausrichten. © Archiv/Kirchstoana Sindelsdorf

Das Loisachgaufest wird 2024 in Sindelsdorf stattfinden. Das haben die Trachtenvereine des Loisachgaus in ihrer Frühjahrsversammlung entschieden. Der Sindelsdorfer Trachtenverein „Kirchstoana“ wollte bereits das Gaufest 2021 veranstalten, mussten es damals aber wegen Corona wieder absagen.

Sindelsdorf – Der Zuschlag für Sindelsdorf in der Frühjahrsgauversammlung, die in Hohenschäftlarn stattfand, kam nicht überraschend. Den „Kirchstoana“ war die Zusage bereits zuvor signalisiert worden, zumal es keinen anderen Bewerber für das Gaufest 2024 gab. Laut Gauvorstand Josef Ponholzer steht auch der genaue Termin fest: Es findet von Donnerstag, 27. Juni, bis Montag, 1. Juli, statt.

„Wir sind natürlich heilfroh“, sagt Ponholzer über die Bewerbung der „Kirchstoana“. Denn sonst wäre das Gaufest nächstes Jahr womöglich ausgefallen. Andere Gauverbände, erzählt Ponholzer, hätten 2024 ein Loch. Das Problem ist, dass vielen Trachtenvereinen während der Corona-Pandemie die Unsicherheit zu groß erschien, um sich zu bewerben. Denn normalerweise braucht es zwei Jahre Vorlaufzeit für die Organisation eines Gaufestes, das über mehrere Tage geht und zu dem tausende Trachtler und Trachtlerinnen erwartet werden.

Absage wegen Corona

Die Sindelsdorfer haben da einen Vorteil: Sie können auf ihren Erfahrungen vom letzten Versuch im Jahr 2021 aufbauen. Die „Kirchstoana“ hatten ihre Bewerbung nach vielen Vorgesprächen im Loisachgau Ende 2022 eingereicht und geschrieben, dass die Vorfreude im Dorf noch größer sei als 2021. Ponholzer lobt auch, dass der Trachtenverein eine sehr aktive Jugend- und Aktivengruppe hat. Nächstes Jahr werden die „Kirchstoana“ 105 Jahre alt. 1999 hatten sie bereits ein Loisachgaufest ausgerichtet. 2021 sollte es dann wieder soweit sein. Wenige Monate davor musste es jedoch wegen Corona schweren Herzens abgesagt werden.

„Die Vorfreude im Dorf ist wieder da“

Damals sei schon überlegt worden, es in naher Zukunft noch einmal zu versuchen, erzählt Sebastian Doll, Vorstand der „Kirchstoana“. Allerdings sei zu der Zeit „die Luft raus“ gewesen und auch kein Interesse vorhanden. Das hat sich jedoch längst geändert. „Die Vorfreude im Dorf ist wieder da“, sagt Doll. Die Musikkapelle und der Burschenverein hätten sich bereit erklärt, einen aktiven Part zu übernehmen, andere Vereine seien indirekt beteiligt. Er erinnert auch daran, dass das Gaufest das erste große Fest in Sindelsdorf seit 2013 sein wird. Damals wurde das 1250-jährige Bestehen des Dorfes gefeiert.

Kirchstoana schon bei Vorbereitung

Doll bestätigt auch, dass der Verein ein wenig von der Vorbereitung für 2021 profitiert, auch wenn das Fest abgesagt wurde. Die Hauptschwierigkeit sei ja, wie man anfängt, wenn man fragen muss und was man braucht, erklärt er. Diese Erfahrung habe man bereits. Man wisse, wen man der Reihe nach kontaktieren müsse. Die Vorbereitungen für 2024 haben bereits begonnen.

Ein grobes Schema haben die „Kirchstoana“ bereits für die Festtage vom 27. Juni bis 1. Juli 2024. Am Donnerstag geht es mit dem Gauheimatabend los. Für Freitag plant der Burschenverein einen „modernen Abend“. Am Samstag soll ein Blasmusikabend mit der Musikkapelle folgen. Für Sonntag ist der Trachtenumzug vorgesehen. Und am Montag soll das Gaufest gemütlich ausklingen.