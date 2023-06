Drei Verletzte bei Unfall: A95 zwei Stunden gesperrt

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Unfall auf der A95: Zertrümmert wurde die Vorderfront dieses Autos. © Feuerwehr

Zwei Schwer- und ein Leichtverletzter sowie ein hoher fünfstelliger Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 10 Uhr auf der A95 ereignete. Die Autobahn war zwei Stunden gesperrt.

Sindelsdorf/Bad Tölz-Wolfrashausen - Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 62-Jähriger aus dem südlichen Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen mit seinem VW Transporter an der Anschlussstelle Sindelsdorf in Fahrtrichtung Garmisch-Partenkirchen auf. An der Auffahrt wechselte er laut Verkehrspolizeiinspektion Weilheim zunächst auf die rechte Fahrspur und dann unmittelbar weiter nach links. Vermutlich übersah er dabei den auf dieser Spur herannahenden Peugeot Rifter, der von einem 24-jährigen Mittelfranken gesteuert wurde.

Peugeot-Fahrer kann Zusammenstoß nicht mehr verhindern

Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und krachte in das Heck des Transporters. Durch den Zusammenstoß wurde der 62-Jährige leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in die Unfallklinik Murnau gebracht. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in einer Höhe von rund 40 000 Euro. Der Fahrer des Peugeot sowie sein 25-jähriger Beifahrer trugen schwere Verletzungen davon. Sie wurden in die Tölzer Asklepios-Stadtklinik. Der Frontschaden am Pkw beträgt nach erster Schätzung circa 25 000 Euro.

Autobahn in Fahrtrichtung Garmisch zwei Stunden lang gesperrt

Die A95 war in Fahrtrichtung Garmisch-Partenkirchen für rund zwei Stunden voll gesperrt. Die Gegenfahrbahn musste aus Sicherheitsgründen für die Landung und den Start eines Rettungshubschraubers kurzzeitig ebenfalls gesperrt werden. Die Freiwilligen Feuerwehren Penzberg und Sindelsdorf waren zur Erstversorgung, Verkehrsabsicherung und Fahrbahnreinigung mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Weilheim unter Telefon 08 81/640-302 zu melden.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.

