Sommer-Aktionsangebot vom Naturstein-Profi Turan

Teilen

Bei Turan in Peißenberg finden Sie eine riesige Auswahl an Natursteinen. © Gabriela Königbauer

Supergünstig: Atrox-Muschelkalk-Platten, solange Vorrat reicht – Unschlagbare 48 Euro (zzgl. MwSt) pro Quadratmeter!

Peißenberg – Bei Natursteinen für den Innen- und Außenbereich sowie im Garten- und Landschaftsbau ist man bei Turan in Peißenberg immer an der richtigen Adresse. Qualität und Preis stimmen hier – Service und die Beratung seit drei Jahrzehnten sowieso! Dass Turan Üskülplü ein Experte seines Fachs ist, wissen zufriedene Kunden aus der gesamten Region. Der erfahrene Landschaftsgärtner berät immer kompetent vor Ort und erstellt bekanntlich stets ein faires Angebot. Jetzt in der Saison ist Turan selbstverständlich auch oft selbst vor Ort auf den Baustellen zusammen mit seinem qualifizierten Team anzutreffen. „Wir freuen uns über das große Vertrauen unserer Kunden und sind selbstverständlich immer um optimale Auftragsabwicklung bemüht“, verspricht Turan.

Mehr Informationen

Unschlagbares Sommer-Angebot für 48 Euro/qm

Jetzt bietet der Profi für Natursteine, Planung, Verlegung sowie Landschafts- und Gartenbau ein tolles Sommer-Aktionsangebot, das man sich nicht entgehen lassen sollte: Solange der Vorrat reicht, bietet Turan Atrox-Muschelkalkplatten in den Maßen 40 x 80 x 3 cm im Farbton grau-rostig. Entweder zur Selbstabholung oder Lieferung gegen Aufpreis.

Der unschlagbar günstige Aktionspreis beträgt pro Quadratmeter 48 Euro zzgl. MwSt (statt 69 Euro).

Impressionen von Natursteinhandel TURAN Fotostrecke ansehen

Wie die Platten verlegt am Boden aussehen, davon kann man sich bei Turan auf der großzügigen Show-Präsentation im Außenbereich überzeugen. „Unsere Kunden sind begeistert, dass sie sich die Platten verlegt anschauen können. Das erleichtert die Kaufentscheidung enorm, weil man eine genaue Vorstellung hat, wie es auf der eigenen Terrasse später aussehen wird“, sagt Aysun Üsküplü. Immer beliebter werden auch Steinplatten in Holzoptik und verschiedenen Farben. Alles vor Ort zu besichtigen!

Mehr Informationen

Riesenauswahl auf rund 3.000 qm Firmenfläche

In großer Auswahl steht das gesamte Angebot beim Natursteinhandel Turan jetzt bereit. Auf rund 3.000 Quadratmetern Firmengelände können sich Kundinnen und Kunden ihre favorisierten Steine und Platten zu einem fairen Preis-Leistungsverhältnis aussuchen. Beim reichhaltigen Repertoire aus der Türkei, Griechenland, Italien, Spanien und Deutschland hat man eine große Auswahl an Schieferplatten, Porphyr, Granit, Quarzit, Jura-Kalk und Travertin. Alle Steine eignen sich je nach Verlegart für Terrasse, Einfahrten sowie im Garten- und Landschaftsbau zusammen mit fachkundiger Bepflanzung. Individuelle Beratung ist ein Spezialgebiet von Turan Üsküplü.

Garten- und Landschaftsbau vom erfahrenen Profi Turan

Bekannt ist der renommierte Fachbetrieb an der Bergwerkstraße in Peißenberg auch für seinen kompetenten Garten- und Landschaftsbau. Hier und auch bei den Verlegearbeiten sind ausschließlich Fachkräfte im Einsatz.

Neu bei Turan ist der Produktbereich MAPEI – Baustoffe und Baustoff-Systeme für alle Handwerkbetriebe, Gartenbaufirmen und Privatkunden. „Das sind Top-Produkte zu einem guten Preis“, verspricht Turan Üsküplü.

Schauen Sie vorbei und lassen Sie sich überraschen von dem großartigen Angebot im Innen- und Außenbereich sowie im großzügigen Showroom. Text/Fotos: Gabriela Königbauer

KONTAKT

Natursteinhandel TURAN

Bergwerkstraße 7

8238 Peißenberg

Telefon: 08803-6392260

Mobil: 0172-8211190

E-Mail: info@natursteinhandel-turan.de

Web: www.natursteinhandel-turan.de