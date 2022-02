Verstärkte Nachfrage bei Hotels: Tourismus im Pfaffenwinkel verändert sich

Von: Stephanie Uehlein

Zu den vergleichsweise neuen Anziehungspunkten im Einzugsbereich des „Tourismusverbandes Pfaffenwinkel“ (Landkreis Weilheim-Schongau plus Bad Bayersoien) gehört die Säulenhalle „Stoa 169“ bei Polling. © Ruder/Archiv

Beim „Tourismusverband Pfaffenwinkel“ steht die neue Saison bevor – und die Corona-Pandemie prägt noch immer das Leben. Geschäftsführerin Susanne Lengger blickt im Interview auf die Saison 2022, gibt aber auch einen Einblick, wie sich der Fremdenverkehr im Pfaffenwinkel verändert hat.

Wie sehen Sie der neuen Tourismussaison entgegen? Mit Zuversicht? Mit Bangen?

Wir sind sehr zuversichtlich. Es gibt eine gewisse Hoffnung, dass sich die aktuelle Corona-Welle abschwächt und Öffnungsschritte kommen. Zudem haben wir auch vergangenes Jahr erfahren können, dass die Menschen gern zu uns in die Region kommen, das stimmt uns positiv. Unter anderem haben wir festgestellt, dass Hotels, die sonst viele Geschäftsleute beherbergen, plötzlich bei Urlaubsgästen gefragt sind – vielleicht bei Menschen, die sonst Fernreisen machen. Die Aufenthaltsdauern sind in den vergangenen zwei Jahren länger geworden. Gäste haben statt eines Kurzurlaubs ihren Haupturlaub bei uns verbracht.

Wie sieht die Buchungslage für die neue Saison im Einzugsbereich des Tourismusverbandes bislang aus?

Das können wir immer nicht genau sagen, aber es gehen gerade viele Buchungen ein. Stammgäste haben schon seit langem gebucht. Die für heuer geplanten Passionsspiele in Oberammergau sorgen für zusätzliches Interesse, allerdings wissen wir ja noch gar nicht ganz sicher, ob sie stattfinden können. Der G7-Gipfel in Elmau sorgt obendrein für eine Nachfrage nach Übernachtungsmöglichkeiten.

Susanne Lengger, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes. © Gronau/Archiv

Was ist bei Urlaubern besonders gefragt? Gibt es einen neuen Trend?

Der Trend der vergangenen Jahre war Camping. Wie das heuer sein wird, kann ich noch nicht sagen. Was nach wie vor ganz stark gefragt ist, sind Ferienwohnungen. Und Hotels verzeichnen – wie schon gesagt – eine gesteigerte Nachfrage.

Was kann Ihr Verband tun, um für die kommende Saison zu werben?

Die Messe „f.re.e“ in München, an der wir gern teilgenommen hätten, ist abgesagt worden. Offenbar gab es zu viele Absagen durch die Aussteller. Wir werben viel im Online-Bereich, schalten aber auch klassisch Anzeigen. Außerdem setzten wir auf Presseveröffentlichungen. Wir haben eine PR-Agentur, die für uns Informationen versendet und Kontakte etwa zu Journalisten herstellt. Auch beantworten wir gern Recherche-Anfragen, zum Beispiel von Reisebloggern. Und bald kommt unsere neue „Pfaffenwinkel-App“, bei der der Schwerpunkt auf den Themen „Wandern“ und „Radfahren“ liegt. Schade ist, dass viele Veranstaltungen in der Region noch in der Luft hängen und man daher nicht fest mit ihnen rechnen kann.

Schon lange ein Besuchermagnet im Pfaffenwinkel: die an der „Romantischen Straße“ gelegene Wieskirche, die als Rokokojuwel bekannt ist und malerisch in der Landschaft liegt. © Herold/Archiv

Was empfehlen Sie den dem Verband angeschlossenen Vermietern in Corona-Zeiten?

Ich empfehle allen, für ihre Unterkünfte Online-Buchungen möglich zu machen und dabei auch Portale wie „Booking.com“ und „Airbnb“ zu nutzen. Leider gibt es bei uns gar nicht so wenige Vermieter, die das noch nicht tun. Die Online-Vermarktung war auch ein Thema bei den Webseminaren, die unser Dachverband in Lockdown-Phasen angeboten hat. Wir selbst möchten die Vermieter unterstützen, indem wir versuchen, sie in Bezug auf die aktuell geltenden Corona-Regeln auf dem Laufenden zu halten. Dazu gibt es ja fast täglich etwas Neues.

