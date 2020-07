Phosphorgranate am Starnberger See gefunden: Schutzengel des Baggerfahrers macht Überstunden

Alarm in Seeshaupt (Landkreis Weilheim-Schongau): An der Uferpromenade wurde eine Phosphorgranate gefunden.

Alarm in Seeshaupt bei Weilheim.

An der Uferpromenade wurde eine Phosphorgranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden, sie explodierte beim Kontakt mit der Baggerschaufel.

Der Kampfmittelräumdienst war vor Ort und untersuchte die Granate. Sie wurde zwischenzeitlich geborgen.

Die Rettungskräfte ziehen ab, die Straßensperrungen in Seeshaupt wurden gerade aufgehoben.

Update 16.41 Uhr: Radu Firoui, Zahnarzt und Inhaber einer Praxis an der Weilheimer-/St. Heinrich-Straße in Seeshaupt, ist die Ruhe in Person. Sicher, draußen vor der Tür, sperrt die Polizei gerade die Straße ab, weil um die Ecke eine amerikanische Phosphorgranate aus dem Zweiten Weltkrieg explodiert ist. Aber drinnen, bei ihm auf dem Stuhl, da sitzt ein Patient und der muss behandelt werden. Wenig später, der Patient ist sicher auf dem Heimweg, steht Firoui vor dem Haus und beobachtet das Geschehen. Seine Assistentin Maja Maier hat die Lage im Griff. Sie hat den anderen Patienten, die an diesem Vormittag einen Termin hatten, Bescheid gegeben, dass die Praxis nicht erreicht werden kann. Sie hat mit der anderen Zahnärztin aus der Praxis telefoniert, die gerade auf Hausbesuch war und dann nicht mehr durchkam auf dem Weg zu Praxis.

+ Die Rettungskräfte riegelten den Bereich um den Fundort ab. © Gisela Schregle

Polizei und Feuerwehr haben zwischenzeitlich den Fundort der Phosphorgranate weiträumig abgeriegelt. Das Polizeipräsidium in Rosenheim bestätigt, was Maja Maier bereits berichtet hat: Bei den Bauarbeiten an der Ufermauer in direkter Nähe des Stegs hat gegen 9.15 Uhr ein Baggerfahrer eine amerikanische Phosphorgranate ausgegraben – keine Fliegerbombe, wie es zunächst hieß. Glücklicherweise befand sich die Granate unter Wasser, als sie auslöste. Deswegen rauchte sie nur kurz und brannte aus. Verletzt wurde dabei niemand, die Bauarbeiter kamen mit dem Schrecken davon, wurden aber dennoch genau untersucht.

30 Anwohner evakuiert - „Durfte nicht mal die Fenster zumachen“

Derweil versuchen Polizei und Feuerwehr – neben den Kameraden aus Seeshaupt sind auch die Magnetsrieder und Bernrieder vor Ort –, Ordnung ins Verkehrschaos zu bringen, während alle auf das Eintreffen des Kampfmittelräumdienstes warten. Nicht so leicht an einem sonnigen Tag am Starnberger See. Ein dicker SUV fährt beinahe einen Polizisten über den Haufen, zahlreiche Lieferfahrzeuge versuchen, sich irgendwie an den Absperrungen vorbei zu mogeln. Aber Sicherheit geht vor – im Umkreis von 150 Metern um den Fundort darf sich niemand aufhalten, der nicht unbedingt muss.

+ Zahlreiche Feuerwehren aus dem Umkreis waren im Einsatz. © Foto: Sebastian Tauchnitz

Elena Müller schaut derweil sorgenvoll drein. Direkt vor ihrem Haus wurde die Granate gefunden, sie musste umgehend raus und wartet nun vor dem Bäckerladen: „Nicht mal die Fenster durfte ich zumachen“, sagt sie. Aber die Sicherheit geht vor. Ein bisschen mulmig ist ihr schon. Seit Wochen laufen die Arbeiten an der Ufermauer, immer wieder habe ihr baggerbegeisterter Bub die Bauarbeiter beobachtet. Heute zum Glück nicht. Insgesamt werden rund 30 Anwohner vorsorglich evakuiert.

Baggerfahrer hatte ein Riesenglück, dass Granate unter Wasser auslöste

Die Zeit verstreicht, die DLRG Wasserrettung Seeshaupt errichtet auf dem Wasser eine Sperrung rund um die Fundstelle. Der Dampferverkehr der Bayerischen Seenschiffahrt wird eingestellt.

Gegen Mittag treffen die Kampfmittelräumer am Fundort ein. Sie prüfen sorgfältig die Granate und geben dann Entwarnung: Eigentlich hat die Phosphorgranate einen Wirkungskreis von rund 30 Metern um den Ort der Zündung. Erfolgt diese Zündung an der Luft, kann das Phosphor schwere Verbrennungen auslösen. Da die Granate aber unter Wasser zündete, konnte sich die Wirkung nicht entfalten. Die ausgebrannte und ungefährliche Granate wird abtransportiert und anschließend professionell entsorgt. Polizei und Rettungskräfte heben die Straßensperrungen auf und rücken ab. Der Spuk ist vorbei, der Baggerfahrer hatte einen Schutzengel.

Wie das Polizeipräsidium Rosenheim gestern auf Anfrage mitteilte, muss nun auch der Abraum, der bei der Sanierung der Ufermauer anfiel und bereits abtransportiert wurde, noch einmal genau untersucht werden. Auch der Badebereich am Seeufer bleibt nach Angaben der Polizeiinspektion Penzberg bis auf Weiteres gesperrt. Er soll zur Minimierung weiterer Gefahren durch eine Spezialfirma abgesucht werden.

Update 13.30 Uhr: Das Polizeipräsidium Rosenheim teilt mit, dass der Einsatz erfolgreich abgeschlossen wurde. Demnach sei die amerikanische Phosphor-Blendgranate bereits beim Kontakt mit dem Bagger explodiert. Die Kampfmittelräumer hätten nur noch überprüft, ob die Granate vollständig explodiert sei. Als sich dies bestätigte, wurde sie geborgen und abtransportiert. Sukzessive werden jetzt die Rettungskräfte abgezogen und die Straßen wieder für den Verkehr freigegeben. „Für uns ist der Einsatz somit beendet", hieß es gerade dazu vom Polizeipräsidium Rosenheim.

Update 12.20 Uhr: Wie das Polizeipräsidium Rosenheim berichtet, sind die Experten vom Kampfmittelräumdienst mittlerweile vor Ort eingetroffen und haben ihre Arbeit aufgenommen.

Update, 12 Uhr: Derweil wurden bislang nur die Wohnungen in direkter Nähe des Fundortes evakuiert. Eine Betroffene berichtet, dass sie noch nicht einmal zurück in die Wohnung durfte, um die Fenster zu schließen. Der Bäcker und die Zahnarztpraxis in der Nähe sind aber noch nicht geschlossen. Allerdings kommen weder die Patienten noch eine Zahnärztin, die gerade auf Hausbesuch war, bis zur Praxis durch. Währenddessen haben Polizei und Feuerwehrleute alle Hände voll zu tun, um den Verkehr in geordneten Bahnen zu halten. Die Autos rollen nur zwischen Iffeldorf und Weilheim, die Straße durch den Ort in Richtung St. Heinrich ist komplett abgeriegelt.

Neben der Freiwilligen Feuerwehr Seeshaupt sind auch die Wehren aus Magnetsried und Bernried im Einsatz. Dazu kommen ein Großaufgebot Polizei, die Wasserwacht und die Wasserschutzpolizei.

+ Einsatzkräfte sperren das Gelände am Seeufer um die Fundestelle großräumig ab. © Sebastian Tauchnitz

Update, 11.47 Uhr: Obwohl das Gelände weiträumig abgesperrt ist, dringen langsam die ersten Informationen durch: Seit mehreren Wochen wird an der Ufermauer in direkter Nähe des Stegs in Seeshaupt gearbeitet. Ein Baggerfahrer stieß heute zwischen 9 und 9.30 Uhr nach unbestätigten Informationen im Rahmen dieser Arbeiten auf eine rund 30 Zentimeter lange Phosphorgranate. Diese löste sich aus dem Erdreich und soll teilweise im Wasser liegen. Dabei trat offenbar Phosphor aus. Augenzeugen berichteten, dass Steine plötzlich angefangen haben zu rauchen, nachdem sie mit der Chemikalie in Kontakt kamen. Die Bauarbeiter, die Polizei und Feuerwehr alarmiert hatten, sollen vorsorglich ärztlich untersucht worden sein. Vor Ort wartet man weiter auf das Eintreffen der Bombenentschärfer.

Derweil werden Erinnerungen wach: Vor rund zwei Jahren wurde bei Bauarbeiten in Bahnhofsnähe in Weilheim eine Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg gefunden. Für ihre Entschärfung mussten weite Teile der Innenstadt evakuiert werden. Wir berichteten damals in einem Liveticker.

Update, 11.01 Uhr: Die Entschärfer sind auf dem Weg. Das Gelände wurde großräumig abgesperrt. Der Schiffsverkehr ist weiterhin eingestellt.

Erstemldung, 10.01 Uhr: Seeshaupt - Am Mittwoch (29. Juli) wurde an der Uferpromenade in Seeshaupt im Landkreis Weilheim-Schongau eine Bombe gefunden. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilt, wurde der Schiffsverkehr bereits eingestellt, das Gebiet wird großräumig abgesperrt. Ein Entschärfungskommando wurde zum Ort des Geschehenes berufen.

+ An der Uferpromenade in Seeshaupt wurde eine Bombe gefunden. (Symbolbild) © Ralf Ruder

Weitere Infos folgen in Kürze.