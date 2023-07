Stephan Zinner über Super-Schnitzel, schräge Auftritte und ein nerviges Ritual

Von: Magnus Reitinger

Teilen

Als Musiker kommt Stephan Zinner am 14. Juli nach Oberhausen: Mit dem Kollegen Maxi Pongratz (Ex-„Kofelgschroa“) spielt er auf der Stroblbühne ein Georg-Kreisler-Programm, garniert mit eigenen Songs. © Veranstalter

Viele kennen ihn vor allem als langjähriges Söder-Double oder aus den Eberhofer-Krimis. Ganz anders ist Stephan Zinner jetzt in Oberhausen zu erleben.

Oberhausen - Stephan Zinner gehört zu den derzeit bekanntesten bayerischen Schauspielern - und macht ebenso begeistert Musik und Kleinkunst. Letzteres ist immer wieder auf der Stroblbühne in Oberhausen zu erleben, mal solo, mal mit Kollegen wie Hannes Ringlstetter. Am Freitag, 14. Juli, spielt Zinner in Oberhausen mit dem Musiker Maxi Pongratz ein Georg-Kreisler-Programm. Im Vorfeld hat er unseren Fragebogen beantwortet.

Was fällt Ihnen spontan zu Oberhausen ein?

Super Schnitzel.

Finden Sie ohne „Navi“ nach Oberhausen?

Mittlerweile schon. Beim ersten Mal, als ich Oberhausen im Kalender stehen hatte, habe ich allerdings meine Agentur schon gefragt, ob ich ins Ruhrgebiet muss...

Was darf hinter der Bühne nicht fehlen?

Ein Rüscherl, nein, der Maxi und ich sind da nicht anspruchsvoll... Wir haben gehört, dass es durchaus einige Kolleginnen und Kollegen gibt, die ziemlich lustige Sonderwünsche haben – zu denen gehören wir nicht. Der Maxi mag gern ein Bier vor dem Auftritt und ich eine Tasse Kaffee... Das langt locker.

Wenn der Saal mal eher leer ist: Was machen Sie?

Arbeiten.

Zur Person: Stephan Zinner Stephan Zinner, geboren 1974 in Trostberg, besuchte nach Realschulabschluss, FOS und „Fußballgrundausbildung“ beim TSV Trostberg die Münchner Schauspielschule Zerboni. Es folgten drei Jahre am Landestheater Salzburg, fünf an den Kammerspielen München und 15 Jahre als Söder-Double im Nockherberg-Singspiel. Zinner, der verheiratet ist und drei Kinder hat, wirkte und wirkt in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mit, etwa in „Shoppen“, „Räuber Kneißl“, „Polizeiruf 110“ oder den Eberhofer-Krimis. Zudem macht er seit 2006 Musikkabarett, teils solo, teils mit Band oder Kollegen wie Hannes Ringlstetter. Mit dem Oberammergauer Musiker Maxi Pongratz (Ex-„Kofelgschroa“) spielt Zinner am Freitag, 14. Juli, 20 Uhr, auf der Stroblbühne Oberhausen ein Georg-Kreisler-Programm, garniert mit eigenen Songs. Info und Karten: www.stroblwirt.de, Telefon 08802/222.

Ein Ritual, bevor Sie auf die Bühne gehen?

Nein, ich mach’ nix. Ich war als Fußballer total abergläubisch: Mit dem rechten Fuß zuerst auf den Rasen, davor zuerst den linken, dann den rechten Socken anziehen usw... Das nervt, deshalb habe ich das total abgelegt. Ich singe mich immer ein bissl ein, das schadet nicht. Ist wie beim Fußball mit dem Warmmachen: Man findet es doof, schadet aber überhaupt nicht.

Wie viele Auftritte pro Jahr schaffen Sie?

Das Wort „schaffen“ ist komisch. Wir sind ja nicht im Leistungssport. Nicht die Quantität ist entscheidend, sondern die Qualität.

Ein Auftritt, den Sie nie vergessen werden?

Bundesgartenschau in München-Riem draußen. Das war schräg. Es gibt einfach Orte, da ist man falsch.

Mit wem würden Sie gern mal auf einer Bühne stehen?

Rainald Grebe.

...und mit wem niemals?

Dieter Nuhr.

Was machen Sie nach dem Auftritt in Oberhausen?

Heimfahren und ein Bier trinken.

Und was ist die nächste Station?

Am Tag drauf spiele ich in Wettstetten, am übernächsten Tag in Sulzbach-Rosenberg, dann habe ich einen Drehtag, dann einen Tag frei, dann drehe ich, dann fahre ich nach Obermauerbach usw...