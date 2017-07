Glücklich auch mit Platz zwei

Die Herren 70 des TC Weilheim haben eine erfolgreiche Saison gekrönt - auch wenn es am Ende nicht ganz zum Sieg reichte.

Weilheim - Die Senioren-Mannschaften des TC Weilheim eilen in dieser Saison von Erfolg zu Erfolg. Für Aufsehen sorgen vor allem die Herren 70: Sie haben den Aufstieg in die Bayernliga geschafft, doch damit des Guten noch nicht genug. In der Endrunde der oberbayerischen Doppelmeisterschaften erreichten sie Platz zwei.

Dabei waren die Voraussetzungen für die Weilheimer aufgrund einiger verletzter Spieler alles andere als optimal. Doch davon ließen sich die Senioren aus der Kreisstadt nicht beeindrucken. Das aus Erich Tycowicz, Dr. Alfred Brandl, Dr. Werner Mathes, Jürgen Gerleit, Günter Haser, Günter Willberg und Alois Illichmann bestehden Team holte sich in ihrer aus sieben Mannschaften bestehenden Gruppe den ersten Platz. Dabei kam es am letzten Spieltag zu einem kleinen Endspiel mit dem SC Riessersee gegen den die Weilheimer im vergangenen Jahr noch verloren hatten. Obwohl sie ohne ihre etatmäßige Nummer 1 und 3 angetreten mussten, setzten sich die Weilheimer überraschend deutlich mit 4:0 durch.

Als Gruppenerster genossen die Kreisstädter im Halbfinale Heimrecht gegen den TC Unterhaching. Nach einem Blick auf die Spielerliste des Gegners machten sich die Hausherren allerdings keine großen Hoffnungen auf einen Erfolg. Doch es kam anders: In einem spannenden Duell entschieden die Weilheimer alle drei Match-Tiebreaks zu ihren Gunsten und siegten mit 3:1.

Im Finale traten die Weilheimer beim TSV Milbertshofen an. Auch das Team aus dem Münchener Norden war im Vergleich der jeweiligen Leistungsklassen erheblich besser aufgestellt als die Gäste. Doch die Weilheimer traten erneut selbstbewusst auf, am Ende stand es 2:2. Alle vier Duelle wurden erst im Match-Tiebreak entschieden. Aufgrund der insgesamt weniger erzielten Spielgewinne ging der Sieg knapp an Milbertshofen. „Trotzdem kann man zu diesem tollen und unerwarteten Erfolg nur gratulieren“, schreibt der Verein in einer Mitteilung. ssc