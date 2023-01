Valentinstag-Tipp: mit den Liebsten ins Zaubertheater

Schenken Sie zauberhafte Momente zum Valentinstag. © Zaubertheater Verschmittst

Wer mit seinen Liebsten am Valentinstag etwas ganz Besonderes erleben möchte, dem sei die faszinierende Spezial-Show mit Exklusiv-Menü im Verschmittst-Zaubertheater wärmstens ans Herz gelegt.

Denn was zwei Menschen, die sich sehr nah stehen, an diesem Abend zusammen erleben, wird sie zutiefst verbinden, beeindrucken und zu einem unvergesslichen gemeinsamen Erlebnis werden. „Wenn Menschen auf derselben Wellenlänge schwingen, sind einzigartige Phänomene möglich – vor allem unter Liebenden“, sagen die Zauberkünstler Yvonne und Stefan Schmitt, die ihrer beliebten Show deshalb den perfekten Namen „Resonanz“ verliehen haben. „Paare verbindet etwas ganz Besonderes und diese Schwingungen, die ich gerne Resonanz nenne, kann man auf unserer Bühne live erleben“, lädt Stefan Schmitt zum Valentins-Special am 14. Februar in das renommierte Zaubertheater nach Weilheim ein.

Zwei Geschenkoptionen zum Valentinstag

Wer an diesem Tag keine Zeit hat, kann die faszinierende Show auch als außergewöhnlichen Geschenk-Gutschein der oder dem Liebsten kredenzen. So oder so ist die magische Show ein unvergessliches Erlebnis im Verschmittst-Zaubertheater.

Die zauberhaften Zeit-Elemente des Abends

Zum Valentinstags-Special ist ab 18 Uhr ein Tisch in der Bar & Lounge für Sie reserviert. Nehmen Sie Platz und stimmen Sie den Abend bei einem raffinierten Aperitif ein. Genießen Sie dabei die Zeit der innigen Zweisamkeit und freuen Sie sich gemeinsam auf spannende Momente der bevorstehenden Show!

In der Pause hochkarätiges Menü „erleben“

Um ca. 20 Uhr wird allen Gästen der Show der hochkarätige Hauptgang des Menüs in der Bar & Lounge des Theaters serviert. In fünf zauberhaft gestalteten Gläschen des Caterers „Rosmarin Catering“ wird eine ideenreiche kulinarische Speisenvariation kredenzt. Gerne kann hier auch eine vegetarische Variante gewählt werden.

Freuen Sie sich auf: Tatar von gebratenem Gemüse

Oliven, Balsamicoperlen und Brotchip

***

Vitello Avocado

Kalbstafelspitz, Avocado und Kapern

***

Raviolisalat „Spinat – Ricotta“

Kirschtomaten Marmalade

***

Roastbeef Tataki

Gemüsesalat und Teriyakisauce

***

Garnelen “Caesar – Salat Style”

Romanasalat Mousse und Parmesan Panna Cotta

Unfassbare Wunder auf der Zauberbühne

Nach dem kulinarischen Teil geht es fürs Publikum wieder in die Theaterräumlichkeiten, wo Yvonne und Stefan Schmitt mit unfassbaren Wundern im zweiten Showblock faszinieren und ihr Publikum restlos in den Bann ziehen.

Süßer Abschluss und Ausklang in der Bar

Zum krönenden Abschluss des Abends wird das süße Highlight serviert: Zitronenmousse mit Baiser, Vanillestreusel und Nussbutter-Espuma in der Bar & Lounge. Alle Gäste der Show sind selbstverständlich auch danach herzlich zum Verbleib eingeladen. „Lassen Sie den Abend mit uns gemütlich bei einem erstklassigen Glas Rotwein ausklingen und das Erlebte der Show nachwirken“, sagt Yvonne Schmitt, die einen ganz besonderen Abend zu zweit verspricht!

Infos & Preise Die Preise der Show am magischen Valentinstag gestalten sich wie folgt:

Kategorie I (Parkett) 209 € für 2 Personen

Kategorie II (Loge) 189 € für 2 Personen Für Infos, Buchung und Gutscheine erfahren Sie mehr unter www.verschmittst.de/valentinstag

Kontakt

Verschmittst-Zaubertheater mit Bar & Lounge

Unterer Graben 582362 Weilheim

Tel.: 0881–39 90 90 64

E-Mail: magic@verschmittst.de

Web: www.verschmittst.de

Gabriela Königbauer