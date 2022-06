Ein Weilheimer Traditionskaffeehaus öffnet erneut seine Türen

Familie Krönner (rechts Geschäftsführer Maximilian Krönner, links Bruder Michael, Mitte Mutter Barbara) freut sich auf die Neueröffnung des Weilheimer Traditionskaffeehauses Krönner. © Krönner Kaffeehaus & Konditorei

Familie Krönner knüpft nach über 150 Jahren an eine alte Familienhistorie an.

Am 1. Juli ist es endlich so weit: Das Weilheimer Traditionskaffeehaus „Café Krönner“ öffnet erneut seine Türen – unter Leitung von Maximilian Krönner, dem jüngeren der beiden Söhne von Barbara Krönner. Zum großen Bedauern vieler Stammgäste und Liebhaber der feinen Krönner-Leckereien verkündete das Traditionscafé Mitte 2020, nur noch bis März des Folgejahres bestehen zu bleiben.

Familie Krönner, welche unter anderem in Murnau neben der „Schokoladenmanufaktur“ auch ein Ensemble aus Konditorei und Café betreibt, erkannte die Gelegenheit, sich nach mehr als einem Jahrhundert auch in Weilheim erneut mit einem derartigen Ensemble aus Konditorei und Café zu etablieren. Dies sei jedoch unter den damals gegebenen Umständen bedauerlicherweise „nicht leistbar“ gewesen, so Barbara Krönner vor zwei Jahren.

Das Blatt wandte sich – zum Guten. So fand sich zur Freude der gesamten Familie Krönner die damals erhoffte „gute Lösung“: Der nach einigen Absprachen optimierte Mietvertrag wurde unterzeichnet und der geplanten Komplettrenovierung in positiver Zusammenarbeit mit dem neuen Hauseigentümer Dr. Michael Hartwein stand nichts mehr im Wege.

Altbewährtes trifft auf Innovation

Im Zuge der Neueröffnung erneuern sich sowohl Interieur als auch Konzept. Maximilian Krönner erlebte die beinahe ein Jahr andauernden Baustellenarbeiten aus erster Hand mit.

Wir haben den Laden vergrößert, den Durchgang zum Café deutlich erweitert, die Decke geöffnet... Es ist viel passiert!

Café Umbau © Krönner Kaffeehaus & Konditorei

In den neuen Räumlichkeiten erwarten die Gäste Wärme und Charme eines traditionellen Kaffeehauses, gepaart mit modernen Elementen und einem einladenden Verkaufsbereich. „Es war uns wichtig, das alte Jugendstilcafé wieder aufleben zu lassen und gleichzeitig mit der Zeit zu gehen“, sagt der Geschäftsführer. So seien viele traditionelle Elemente in das Interieur integriert worden, „damit insgesamt für jeden was dabei ist!“. Es sei sehr wichtig, einen Betrieb neben dem Bewahren der so wichtigen Tradition auch in die Moderne zu führen, weiß Maximilian Krönner. „Diese Kunst haben wir als Familie Krönner stets verstanden. Darum gibt es uns auch immer noch!“, ist sich der Murnauer sicher.

Ich habe die gleichen Stühle ergattern können, wie sie damals vor über 150 Jahren bereits verwendet wurden – echte Kaffeehausstühle. Diese spiegeln den Grundcharakter des Unternehmens wieder.

Eins steht für ihn fest: „Wir sind kein Blümchencafé. Wir sind ein Kaffeehaus!“ Und genau dieses Konzept werde von den vielen Stammgästen besonders geschätzt. Der 27-Jährige berichtet: „Zahlreiche Gäste sind unserer Familie seit vielen Jahren treu und haben auch den Baustellenprozess mitverfolgt. Ganz oft kam die Frage, wann wir wieder eröffnen. Daher freue ich mich jetzt umso mehr auf den 1. Juli, wenn es nach viel Arbeit und Geduld nun endlich so weit sein wird.“

Verkaufsraum Umbau © Krönner Kaffeehaus & Konditorei

„Am Eröffnungstag erwarten unsere Gäste einiges an feinster Schokolade zum Probieren sowie kleine Präsente. Wir freuen uns auf all unsere Stammgäste sowie Interessierte, ob jung oder alt. Man darf sich gerne bei uns umschauen und von der ein oder anderen Leckerei verwöhnen lassen.

Mindestens 15 Mitarbeitende werden künftig in Weilheim beschäftigt sein. „Vorerst werden wir fünf Tage die Woche öffnen, später sind sechs Tage geplant. Das muss sich entwickeln“, weiß der Geschäftsmann. Angedacht ist zudem, das Straßencafé auf dem Marienplatz auf das Gebiet direkt beim Brunnen auszuweiten.

Es wird (nicht nur) schokoladig

Nicht nur die Räumlichkeiten, auch das Konzept des Kaffeehauses erlebt eine Erneuerung. „Das Murnauer Sortiment bringen wir nun mit nach Weilheim“, erklärt Maximilian Krönner. Dies bedeutet für die Besitzer einer erstklassigen Schokoladenmanufaktur vor allem eins: Viele Köstlichkeiten aus feinster Schokolade. „Wir verwenden hauptsächlich Grand Cru-Schokolade“, betont der Konditormeister die herausragende Qualität seines schokoladigen Sortiments. Somit werde in Zukunft in Weilheim auch im Verkauf ein besonderer Schwerpunkt auf Schokoladigem sein.

Doch nicht nur feine Süßspeisen erwarten die Gäste des „Café Krönner“. Auch der Mittagstisch wird wieder eingeführt. So können neben einer kleinen festen Speisekarte saisonal abgestimmte wechselnde Gerichte verköstigt werden. In einer Zeit, in welcher es auch in der Gastronomie alles andere als einfach ist, an gutes Personal zu kommen, freut sich Maximilian Krönner daher über ein neues Gesicht im Team besonders.

Da haben wir einen ganz super Koch ergattert, der neben feinen Standardgerichten wie Wiener Schnitzel oder Räucherlachs immer wieder Neues konzipieren wird!

Maximilian Krönner selbst arbeitet derzeit an seinem ganz persönlichen, neuen Steckenpferd – im Eislabor. „Ich bin gerade dabei, an der Rezeptur eines ganz besonderen Speiseeises zu arbeiten“, verrät der kreative Kopf. An erster Stelle sei es schlichtweg die Qualität der feinen Konditoreiprodukte, welche die Gäste immer wieder zurückkehren ließe, weiß der 27-Jährige aus den zahlreichen positiven Rückmeldungen.

„Wir verwenden ausschließlich hochwertige Produkte, sehr viel frische Ware und keine unnötigen Zusatzstoffe oder Aromen“, betont Maximilian Krönner. Dass dies von den Liebhabern der feinen Konditorei der Familie Krönner geschätzt sowie häufig mit jahrelanger Treue belohnt wird, freue ihn stets auf ́s Neue. Das Allerschönste an seinem Beruf sei vor allem die Kreativität: „Den Ideen und der individuellen Umsetzung in der Entstehung der Produkte sind in meinem Beruf keine Grenzen gesetzt.“ Doch auch die direkte Resonanz seiner Gäste bestärkt Maximilian Krönner sehr: „Es ist einfach schön zu sehen, wenn sich die Gäste freuen, es ihnen schmeckt und sie sich wohl bei uns fühlen!“

Eine Konditoren-Familie in 11. Generation

Historische Lebzelterei Krönner © Krönner Kaffeehaus & Konditorei

Die Geschichte der Konditorei geht bis auf das Jahr 1759 zurück. Damals eröffnete in Moosburg die erste Lebzelterei unter dem Namen Krönner. 1869 legte Leopold Krönner schließlich mit der Ersteröffnung der Krönner-Konditorei am Marienplatz den Grundstein für eine feste Weilheimer Gastronomie-Instanz.

Leopold Krönner Gründer um 1869 © Krönner Kaffeehaus & Konditorei

50 Jahre später eröffnete Leopold Krönners Sohn, Franz Seraph, im Nebengebäude das zugehörige Café. Dieses sollte fortan, gemeinsam mit der Konditorei, ein Ensemble bilden, welches nicht nur den Weilheimern selbst dank feinem Gebäck und ganz besonderem Kaffeehaus-Flair einen regelmäßigen Besuch wert war. „Der letzte Inhaber des Kaffeehauses aus unserer Familie war schließlich Fritz Krönner. Da dieser kinderlos blieb konnte das Café nicht mehr familienintern weitergeführt werden“, gibt Maximilian Krönner einen Einblick in die Familienhistorie.

Café um 1900 © Krönner Kaffeehaus & Konditorei

Der darauffolgende Pächter, Hans Barnsteiner, sei jedoch durch seine vorherige Tätigkeit als Backstubenleiter bei Fritz Krönner bestens mit den Rezepten vertraut gewesen. „Daher konnten während der gesamten darauffolgenden Jahre auch im ehemaligen Café Krönner/Barnsteiner die typischen feinen Krönner-Konditoreiprodukte weiterproduziert und -verköstigt werden“, so der Murnauer Konditormeister. Mittlerweile befindet sich die Konditoren-Familie in 11. Generation und blickt auf eine beachtliche Historie zurück. Das Konditoren-Gen scheint der Familie im Blut zu liegen.

Momentan sind wir in der Familie vier Konditoren-Meister: meine Mutter, mein Bruder, meine Freundin und ich selbst! Unsere Schwester arbeitet in Murnau im Service; auch sie fand ihre berufliche Leidenschaft somit in die Gastronomie.

Der Geschäftsführer selbst begann 2011 seine Ausbildung zum Konditor. Diese brachte er im vergangenen Jahr mit der Beendigung der Meisterschule erfolgreich zum Abschluss. Dort habe Maximilian Krönner auch die Frau an seiner Seite kennenglernt. „Wir haben uns dort getroffen und verliebt. Da habe ich sie nach dem Abschluss einfach gleich mit zu uns genommen“, erzählt er schmunzelnd.

Zusammen mit seiner Mutter, Barbara Krönner, und seinem älteren Bruder, Michael Krönner, teilt sich der 27-Jährige künftig den Posten als Geschäftsinhaber. Die Geschäftsleitung an sich sei jedoch in erster Linie sein Part, so Maximilian Krönner. Dabei ist sich der sympathische Konditormeister für keine Arbeit zu schade: „Ich werde sowohl in der Konditorei beschäftigt sein als auch im Service mit den Gästen und wenn nötig auch an der Spülmaschine – das ist für mich selbstverständlich!“

Mit der Neueröffnung schließt sich für Familie Krönner der Kreis

Der junge Geschäftsleiter zieht ein Résumé: „Die Coronakrise hat uns viele Sorgen bereitet. Genau in einer solchen Zeit eine derartige Investition zu machen, war natürlich gewagt.“ Doch ein Herzenswunsch habe die Familie stets angetrieben.

Mit der Neueröffnung des Kaffeehauses schließen wir nach über 150 Jahren den Kreis. Das Café war ja zuletzt nicht mehr in unserer Hand; dass die Familie nun beruflich zurück nach Weilheim kehrt, macht es für uns alle zu einer sehr besonderen und runden Sache!

Die gesamte Familie freue sich bereits sehr auf den Tag der Eröffnung, viele altbekannte, aber auch neue Gesichter. Der 27-Jährige wagt einen hoffnungsvollen Ausblick in die Zukunft: „Mein Wunsch ist, dass das Café wieder zu einem Schmuckstück Weilheims wird und sowohl wir als auch die Gäste langfristig ganz viel Freude dran haben werden.“

Text: Sandra Schinnagl

Logo Krönner Kaffeehaus & Konditorei © Krönner Kaffeehaus & Konditorei

