Umstrittenes Neubaugebiet in Oberhausen: Jetzt gibt‘s einen Bürgerentscheid

Teilen

Rund 370 Unterschriften gegen das geplante Bebauungsgebiet Waldstraße III haben Bürger im Januar an Oberhausens Bürgermeister Rudolf Sonnleitner (Mitte) übergeben. © EMANUEL GRONAU

Die Gegner eines Neubaugebiets an der Waldstraße in Oberhausen haben einen wichtigen Teilerfolg errungen: In der jüngsten Sitzung stimmten die Gemeinderäte mit 10:3 für die Durchführung eines Bürgerentscheids.

Oberhausen – Dass es zu dem Bürgerentscheid kommt – der binnen drei Monaten an einem Sonntag stattfinden und die Wirkung eines Gemeinderatsbeschlusses haben wird –, hat eine lange Vorgeschichte. Denn wie fast überall im Oberland tun sich auch in Oberhausen junge Familien schwer, bezahlbaren Baugrund zu finden. Nach einer Klausurtagung zu diesem Thema hatte die Gemeinde von Florian Pfütze ein ca. 1,5 Hektar großes Gelände an der Waldstraße gekauft. Das CSU-Ratsmitglied gehört dem Ausschuss für Bauangelegenheiten und kommunale Liegenschaften an und darf in der umstrittenen Angelegenheit nicht mitreden oder -stimmen.

Überraschender Meinungsumschwung im Gemeinderat

Vergangenen Herbst hatten Fachleute den Räten erklärt, dass an der Waldstraße voraussichtlich schon gebaut werden könne; wegen Auflagen des Wasserwirtschaftsamtes sei das aber nicht ganz einfach und entsprechend teuer. Mit einer knappen Mehrheit von 6:5 Stimmen sprach sich das Gremium damals gegen weitere Untersuchungen aus. Wenige Wochen später gab es einen überraschenden Meinungsumschwung, als mit 8:6 Stimmen doch eine Fortführung der Bauleitplanung beschlossen wurde. „Denn es geht darum, Schaden von der Gemeinde abzuwenden“, sagte Stefan Reichert (Tradition und Fortschritt) in der Sondersitzung. Der Grund: Im Kaufvertrag steht für Oberhausen zwar eine Rücktrittsklausel, doch die Voraussetzungen für einen (kostspieligen) Rückzieher sah Reichert nicht gegeben.

Viel Geld für eine saure Wiese?

Viel Geld für eine saure Wiese – das ist der Knackpunkt, denn etliche Räte wollen das Risiko einer juristischen Auseinandersetzung nicht eingehen. Zumindest solange nicht, bis Gutachter und Behörden zum eindeutigen Schluss kommen, dass an der Waldstraße nicht gebaut werden kann beziehungsweise darf.

Die Planerin: „Dieses Grundstück ist unglaublich schwierig“

Zu Beginn dieses Jahres beauftragte dann der Gemeinderat Architektin Sandra Urbaniak, die Planung für insgesamt 26 Wohneinheiten fortzusetzen. Dazu stellte sie wörtlich fest: „Dieses Grundstück ist unglaublich schwierig!“ Auch in dieser Sitzung verlief die Debatte kontrovers: Acht Mitglieder stimmten am Ende dafür, fünf dagegen. Bei etlichen Bürgern regte sich gleichfalls Widerstand und sie sammelten Unterschriften gegen die geplante Bebauung. Mit insgesamt 370 Unterzeichnern kamen doppelt so viele zusammen wie erforderlich, und so ging es in der jüngsten Sitzung um die entscheidende Frage, ob ein Bürgerbegehren zulässig sei.

Bürgermeister bekam langes Schreiben eines Münchner Fachanwalts

Eindeutig Ja, stellte die Verwaltungsgemeinschaft Huglfing nach ihrer Prüfung fest. Für das Ratsgremium war klar, dass der Bürgerwille zu respektieren sei – „schließlich sind wir nicht im Iran“, hieß es in der lebhaften Diskussion. „Aber vielleicht sollten wir uns nach kleineren Wohneinheiten umschauen“, so Bürgermeister Rudolf Sonnleitner. Er hatte einen Tag vor der Sitzung ein sechs Seiten langes Schreiben eines Münchner Fachanwalts bekommen, den Florian Pfütze beauftragt hatte, um das Bürgerbegehren zu verhindern.

Die Oberhausener sollen sich selbst ein Urteil bilden

Mit vielen juristischen Spitzfindigkeiten versuchte der Anwalt darzulegen, dass es keine Basis für einen Bürgerentscheid gebe und die Argumente der Initiatoren falsch und unglaubwürdig seien. Doch sie seien „nicht zu einer objektiv ausgewogenen Erläuterung ihres Anliegens verpflichtet“, stellt die Kommunalaufsicht beim Landratsamt fest. Vielmehr müssten sich die Oberhausener selbst ein Urteil bilden, was sie für überzeugend halten und wie sie sich informieren wollen. Grundsätzlich bezweifeln die Gegner des Vorhabens, dass es in der Gemeinde Bedarf für die geplanten Wohneinheiten gibt. Und selbst wenn es ihn einmal geben sollte, wäre ein Baugebiet an dieser Stelle eine Fehlentwicklung. Bei Starkregen könne es Probleme für die Unterlieger geben; der Verkehr werde zunehmen, und auch energetische Gesichtspunkte sprächen gegen eine Bebauung dort.

Beim bevorstehenden Entscheid werden die Bürger gefragt: „Sind Sie dafür, dass sämtliche Planungen und sonstige Maßnahmen zur Ausweisung des Baugebiets Waldstraße III eingestellt werden?“ Ist der Entscheid erfolgreich, liegt die Bauleitplanung ein Jahr lang auf Eis. Für eine Zulassung stimmten schließlich zehn Ratsmitglieder, drei waren dagegen.

Peter Stöbich