Ammer-Lech-Bau GmbH bietet Top-Leistungen von A bis Z: Wer hat Lust auf ein flottes Team? – Zimmerer und Quereinsteiger gesucht!

Ob A wie Altbausanierung oder Z wie Zimmererarbeiten – die renommierte Zimmerei u. Holzbaufirma Ammer-Lech-Bau GmbH in Raisting bietet für alle Fragen rund um den Holzbau die optimale Lösung. So stehen Florian Fischer, Geschäftsführer, Hochbautechniker und Zimmerermeister, sowie seine Frau Kristina Fischer und das gesamte Team für langjährige Erfahrung, Zuverlässigkeit und professionelle Arbeitsweise. „Selbstverständlich gehören zu unserem Portfolio auch Planungen, KfW-Förderprogramme und Gewerbeobjekte“, sagt Florian Fischer. Zur Umsetzung der Projekte ist ein starkes Team Voraussetzung. „Wir sind deshalb immer auf der Suche nach Zimmerermeister- und -gesellen sowie Auszubildenden. Wer in unserem flotten Team arbeiten möchte, darf sich noch heute bewerben. Anruf genügt!“, freut sich Florian Fischer.

Zu den Leistungen des Betriebes zählen individuelle Bauvorhaben, Zimmererarbeiten, Dachsanierung, Planung und Bauleitung, Altbausanierung, Gewerbeobjekte, Passivhausbauweise, Komplettdämmung vom Keller bis zum Dach, Fassadendämmung und Fenster, Dachfenster, Dachaufbauten und Aufstockungen.

Ammer-Lech-Bau bietet sämtliche Holzbauarbeiten am Haus an. © Ammer-Lech-Bau GmbH

Gegründet wurde die Ammer-Lech-Bau GmbH 1993 als Bauträger und Projektentwickler. Im Jahr 2006 hat Florian Fischer übernommen und sich mit seinem Zimmereibetreib eine Gewerbehalle in Raisting angemietet. Begonnen hat er damals mit nur einem angestellten Zimmerer. Mittlerweile ist das Team auf aktuell acht Mitarbeiter gewachsen, darunter ein Zimmerermeister, ein Vorarbeiter, drei Gesellen und drei Lehrlinge.



Vor einigen Wochen ist das Unternehmen in die neu gebaute Werkstatt, im Raistinger Gewerbegebiet, umgezogen. Dadurch können aus eigener Hand qualitativ hochwertige Holzständerhäuser wetterunabhängig vorbereitet und sämtliche Holzbauarbeiten am Haus angeboten werden.

Kontakt

Ammer Lech Bau GmbH

Zimmerei-Holzbau

Schlüsselfertigbau

Rothstraße 9

82399 Raisting

Tel. 08807-91637

Fax 08807-4454

E-Mail: info@ammer-lech-bau.de

www.ammer-lech-bau-de

