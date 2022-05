hg medical

hg medical bietet Medizinprodukte auf dem neuesten Stand der Forschung, Entwicklung und Produktion. © hg medical GmbH

Hightech Medizinprodukte made in Raisting: Die hg medical GmbH ist ein innovatives und wachsendes Unternehmen mit vielfältigen Karrierechancen.

Die hg medical GmbH ist ein hochmodernes Unternehmen mit rund 125 Mitarbeitenden in Raisting. Seit knapp zwei Jahrzehnten widmet sich das moderne Unternehmen mit Ehrgeiz und Leidenschaft der Anfertigung von hochwertigen medizinischen Implantaten. Die Produkte sind Lösungen auf dem neuesten Stand von Forschung, Entwicklung und Produktion und werden in vielen bedeutenden Bereichen der Chirurgie eingesetzt.

Hightech Medizinprodukte made in Raisting. © hg medical GmbH

Hier entstehen Hightech-Produktlösungen, die weltweit zur Genesung von Patient:innen in der orthopädischen Chirurgie sowie in der Unfallchirurgie beitragen. Für namhafte internationale Großkunden werden hochmoderne Knochenplatten, Schrauben und Implantate gefertigt. Nur hochwertige Werkstoffe, wie Titan, kommen bei der Verarbeitung der Implantate für die Fuß- oder Wirbelsäulenchirurgie zum Einsatz.

Mit großer Leidenschaft wird bei hg medical der Fortschritt in der Implantat-Technologie vorangetrieben. Eine große Stärke dabei ist der ganzheitliche Ansatz: Der gesamte Fertigungsprozess wird in Raisting abgedeckt, alles aus einer Hand, alles unter einem Dach. Jedes Medizinprodukt des Hauses wird im eigenen Betrieb vom ersten bis zum letzten Schritt professionell gefertigt und mit den höchsten Qualitätsansprüchen an die Kunden geliefert.

hg medical fertigt hochmoderne Knochenplatten, Schrauben und Implantate. © hg medical GmbH

Interesse an einer Karriere bei hg medical?

Werden Sie Teil des Teams und unterstützen Sie hg medical dabei, die medizinische Versorgung und Beweglichkeit von Patient:innen zu steigern. Neben einem stetigen Wachstum in Raisting sowie am zweiten Standort in Huntington, WV in den USA, bietet das Unternehmen eine spannende Karriere und einen sicheren Arbeitsplatz in der Medizintechnik. Werden Sie Teil der hg medical Experts mit all den spannenden Produkten und Herausforderungen in der Metallverarbeitung.

Wir stehen für eine freundschaftliche Unternehmenskultur mit dem Fokus auf der Weiterentwicklung unserer Mitarbeitenden und dem Bestreben, der beste Auftragshersteller für medizinische Implantate zu sein.

Interesse an einem Austausch oder einer spannenden Karriere bei hg medical? Dann gerne auf der Website jobs.hg-medical.de vorbeischauen oder eine Mail an bewerbung@hg-medical.de schicken.

Werden Sie Teil des Teams von hg medical. © hg medical GmbH

