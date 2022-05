Maler Stechele

Hochwertige und langlebige Lösungen aus Malermeisterhand: Dafür steht Maler Stechele. © Maler Stechele GmbH

„Wir gestalten Lösungen aus erster Hand“: Maler Stechele ist ein renommierter Malerbetrieb mit Ladengeschäft in zweiter Generation.

Seit mehr als fünf Jahrzehnten kennt man den Malerbetrieb Stechele als bewährten Partner am Ammersee und Innungsfachbetrieb für hochwertige und langlebige Lösungen aus Malermeisterhand – von der Renovierung, Sanierung und Gestaltung von Innenräumen und Außenflächen bis hin zur Fassadendämmung.

„Weil jedes Objekt seine spezifischen Eigenheiten hat, entwickeln unsere Experten eine individuelle Lösung, die sich ganz an den Bedürfnissen unserer Kunden orientiert“, verspricht Geschäftsführerin und Malermeisterin Susanne Stechele.

Ob Neubau, Umbau oder Renovierungsmaßnahme, hier wird eine Vielzahl von Gewerken angeboten, mit denen jedes Vorhaben termingetreu, umfassend und fachmännisch einwandfrei abgewickelt wird. Die ganzheitliche Herangehensweise führt zu wertbeständigen Ergebnissen und reduziert den Koordinierungsaufwand des Bauherrn.

Umweltschutz und Energieeffizienz – diese Themen spielen für uns nicht erst seit der Energieeinsparverordnung eine wichtige Rolle. Seit mehr als 30 Jahren befassen wir uns intensiv mit umweltfreundlichen Materialien und ihrer Verarbeitung, in der Wärmedämmung von Fassaden haben wir uns mit besonderer Fachkompetenz einen guten Ruf erworben.

Auch die Aus-, Fort- und Weiterbildung des Teams spielt bei Stechele eine große Rolle. Die Spezialisten für Maler-, Lackier- und Tapezierarbeiten aller Art sind bestens geschult und immer auf dem neuesten Stand der Technik. „Und dabei stets gut gelaunt auf den Baustellen“, freut sich die Malermeisterin, der es am Herzen liegt, dass ihr 17-köpfiges Team sich wohl fühlt!

Für die professionelle Gestaltung in sämtlichen Innen- und Außenbereichen wird eine breite Auswahl an exklusiven Produkten angeboten, von der man sich gerne auch im Ladengeschäft in Raisting überzeugen kann.

Kontakt

Maler Stechele GmbH

Gartenweg 48

82399 Raisting

Tel. 08807-1641

Fax 08807-6311

E-Mail: info@maler-stechele.de

www.maler-stechele.de

