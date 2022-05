Metzgerei Weichart

Die traditionsreiche Familienmetzgerei Weichart arbeitet mit viel Engagement und Innovation. © Metzgerei Weichart

Dorf-Metzger und zertifizierter Grill-Meister: Die Metzgerei Manfred Weichart steht für Qualität & Tradition.

Tradition verpflichtet. So sieht das auch Metzgermeister Manfred Weichart aus Raisting. Der leidenschaftliche Fleisch- und Wurstexperte führt die renommierte Familien-Metzgerei inzwischen in vierter Generation. „Knapp 100 Jahre gibt es unsere Metzgerei jetzt schon“, sagt Weichart, der sich immer wieder weiterbildet, um seinem Handwerksbetrieb als Chef von rund 12 Mitarbeitern ein engagiertes Vorbild zu sein. Derzeit bildet der Ausbildungsbetrieb drei Lehrlinge aus und jedes Jahr kommt bei Interesse ein neuer hinzu. Im Betrieb gibt es drei Metzgermeister, zwei Ernährungsberaterinnen, einen Wurst- und Schinken-Sommelier sowie einen Fleisch-Sommelier.

Manfred Weichart ist inzwischen auch zertifizierter „Grillmeister – Masterclass“. Das Wissen rund um diesen Titel möchte Weichert pünktlich zur Grillsaison in Form von hochwertigen Produkten und exzellentem Beratungsservice in der beliebten Dorfmetzgerei im Herzen von Raisting weitergeben. So auch zu den Themen Grillen, BBQ, Käse, Brot, Gewürze und Wein.

Die Metzgerei in Raisting ist ein moderner Verarbeitungsbetrieb mit eigener Schlachtung. Hier werden kundennahes Traditionshandwerk betrieben sowie feinste Fleisch- und Wurstspezialitäten produziert. Die Schlachttiere kommen von ansässigen Bauern, die Fütterung erfolgt mit hochwertigen Futtermitteln. Im eigenen Schlachthaus erfolgt auch die professionelle Weiterverarbeitung zu rund 100 verschiedenen Wurst- und Fleischspezialitäten durch die erfahrenen Metzger des Hauses. Ob Weißwürste, Wiener, Leberkäs oder der hausgemachte Wurstsalat – Kunden schätzen das hervorragende Angebot ihrer Dorfmetzgerei Weichart.

Im Laden wird auch frisches „Metzgerbier“ aus dem Brauwerk Allgäu als Flaschenbier angeboten. Außerdem gibt es Fleisch- und Wurst-Spezialitäten zur Tag- und Nacht-Abholung aus dem Frische-Automat.

Über so viel Engagement und Innovation um die traditionsreiche Familienmetzgerei würde sich auch Urgroßvater und Gründer Jakob Weichart freuen. Er hat die Metzgerei 1923 gegründet!

Kontakt

Metzgerei Weichart

Floßmannstraße 9c

82399 Raisting

Tel. 08807-948080

Fax 08807-949042

E-Mail: info@metzgerei-weichart.de

www.metzgerei-weichart.de

