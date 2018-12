Sie sind die Ersten im Gewerbegebiet „Achalaich“

Der erste Grundstücksverkauf fürs neue Gewerbegebiet „Achalaich“ ist fix: Erster Käufer auf Weilheimer Seite ist eine Firma, die schon seit Jahrzehnten in der Kreisstadt tätig ist – und doch vielen Weilheimern unbekannt sein dürfte.

Weilheim– Die Flagge ist schon gehisst auf dem 1500 Quadratmeter großen Grundstück in „Achalaich“: „VDWS“ steht darauf – die Abkürzung für „Verband Deutscher Wassersport-Schulen“. 1974 wurde dieser Verein gegründet, um Windsurfinglehrer auszubilden und sie bei ihrer Arbeit zu unterstützen. 1988 kam die „VDWS-Service-GmbH“ hinzu, die – als hundertprozentige Tochter des Verbands – die Aus- und Weiterbildung von Instruktoren organisiert, Lehr- und Lernmaterialien herstellt und zahlreiche Dienstleistungen anbietet.

Nachdem der Sitz zunächst eine Wohnung an der Ahornstraße in Weilheim war, bezog der VDWS 1976 sein erstes offizielles Büro an der Fasserstraße. Seitdem wuchsen der Verein und die Firma immer mehr, die Geschäftsstelle ist insgesamt siebenmal umgezogen, berichtet Geschäftsführerin Lisbeth Prade. Neben dem Windsurfen wurden auch andere Wassersportarten wie Catamaransegeln und Kitesurfen ins Angebot aufgenommen. 535 Wassersportschulen in 35 Ländern gehören dem VDWS heute an; der Verband vertritt die Interessen von über 4000 Wassersportlehrern bei Behörden, arbeitet mit öffentlichen Schulen, Universitäten, Kommunen und Bezirksregierungen zusammen.

Seit 2002 befindet sich die Geschäftsstelle im ehemaligen Ärztehaus an der Dr.-Karl-Slevogt-Straße im Trifthof. Und nun erfüllt sich, nach Jahrzehnten in Miete, ein Traum: Der VDWS baut sich ein Haus auf eigenem Grund und hält damit langfristig seinen Sitz in Weilheim – nachdem laut Prade zwischenzeitlich auch überlegt worden war, die Zentrale irgendwo „ans Wasser“ zu verlegen. Nun habe man sich aber für „zentrale Lage“ entschieden. Und es sei auch darum gegangen, die Arbeitsplätze vor Ort zu sichern: „Wir haben zum Teil sehr langjährige Mitarbeiter“, sagt Lisbeth Prade, „die wollen wir auf jeden Fall halten“.

VDWS errichtet Holzständerbau

Acht Mitarbeiter hat der VDWS zurzeit in der Zentrale, außerdem gibt es an die 30 „Freelancer“, die Surf-, Segel- und Kitelehrer ausbilden – bei Kursen in Ägypten oder Griechenland, auf Fehmarn, am Gardasee oder auch bei der Messe „Boot“ in Düsseldorf. Auf dem 1500-Quadratmeter-Grundstück in „Achalaich“ will man jetzt einen Holzständerbau mit rund 600 Quadratmetern Nutzfläche errichten – ein Drittel mehr als bisher. Je zur Hälfte soll der Raum für Büros und als Lager genutzt werden. Weiteres Wachstum wäre auf dem Areal möglich. Insgesamt investiert der VDWS rund 1,2 Millionen Euro in das neue Domizil. „Es soll ein ökologischer, schöner Bau sein“, sagt Prade. Sie hofft, dass es bald losgehen kann: „Der Bauplan ist fertig, die Holzbaufirma sitzt in den Startlöchern.“

Eigentlich hatte man den Mietvertrag im Trifthof schon zum 1. April gekündigt; wegen der Verzögerungen im Verfahren um „Achalaich“ musste man ihn aber noch einmal verlängern. Doch im Oktober oder November 2019, so die Hoffnung, wird der Neubau in „Achalaich“ bezogen, nur einen Katzensprung entfernt: „Wir waren die ersten Grundstückskäufer“, erklärt Prade, „und ich hoffe, dass wir auch die Ersten sind, die anfangen zu bauen“.