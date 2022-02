Das neue VHS-Programm ist da: Frühjahrs-Semester mit digitalen und Präsenz-Kursangeboten

Das neue Programmheft der Volkshochschulen Weilheim, Penzberg und Peißenberg. © VHS

Mit Schwung in das neue Jahr: Das Frühjahrs-Programm der Volkshochschulen Weilheim, Penzberg und Peißenberg ist da!

Mehr als 900 Kurse und Veranstaltungen von Februar bis August 2022 präsentieren die Volkshochschulen Weilheim, Peißenberg und Penzberg in ihrem neuen gemeinsamen Programmheft. Der Schwerpunkt des kommenden Semesters lautet „Zusammen in Vielfalt“: Ein Thema, das sich in Vorträgen, Führungen, Exkursionen und Workshops aller Fachbereiche wiederfindet. Die Kurse starten ab Mitte Februar, Anmeldungen sind ab sofort online oder telefonisch möglich.

Breites Spektrum für jeden Geschmack und jedes Alter

Auch das neue Programm wird wieder durch die vielfältigen Kursangebote über alle Themenbereiche Gesellschaft, Politik, Beruf und Karriere, EDV, Sprachen, Gesundheit, Ernährung, Kultur sowie künstlerisches Handwerk geprägt. Alle Volkshochschulen bieten auch ein eigenes Kinder- und Jugendprogramm. „Hier findet garantiert jeder etwas, das den eigenen Interessen und Bedürfnissen, dem beruflichen Weiterkommen oder der persönlichen Entwicklung dient“, so die Leiterinnen der drei Einrichtungen. Ergänzend zum Präsenzprogramm wurden auch wieder zahlreiche Online-Angebote geplant: Neben Vortragsreihen finden Interessierte viele Online-Kurse in den Programmbereichen Sprachen, EDV und Medien sowie Gesundheit und Bewegung.

Risikolose Anmeldung

In den letzten Semestern haben die Volkshochschulen gezeigt, dass sie flexibel auf die wechselnden Bedingungen reagieren konnten. Da auch im kommenden Frühjahr die Coronalage unsicher bleibt, empfehlen die vhs-Teams allen Interessierten, sich auf jeden Fall für „ihre“ Kurse anzumelden, denn so erhalten sie immer aktuell alle Informationen zu den Kursen oder zu Teilnahmebedingungen. Die Anmeldung ist völlig risikolos, denn Kursgebühren werden erst dann fällig, wenn Kurse wirklich starten können.

Mit einem Klick den nächsten Kurs finden:

Auf den Internetseiten der einzelnen Volkshochschulen (www.vhs-weilheim.de; www.vhs-penzberg.de; www.vhs.peissenberg.de) sowie im Internet-Portal des Verbunds der Volkshochschulen im Pfaffenwinkel (www.vhs-pfaffenwinkel.de), dem die Volkshochschulen Penzberg, Weilheim, Peißenberg, Peiting und Schongau angehören, präsentiert sich das gesamte Kursangebot der fünf Landkreis-Volkshochschulen.

Die gedruckte Version des neuen VHS-Programms liegt seit Ende Januar wieder an vielen Auslagestellen im gesamten Landkreis zur Mitnahme bereit.