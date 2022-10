Vis à Vis – „Ich bin besonders!“

Mit dem Titel „Ich bin besonders!“ startet Vis à Vis eine neue Serie, in der Frauen und Männer vorgestellt werden, die auf eher unkonventionelle, aber sehr individuelle Art besonders sind.

„Ich bin besonders“

Besonders ist natürlich jeder Mensch auf seine Art. Die Personen jedoch, die wir unter dieser Rubrik vorstellen, sind weder Spitzensportler, Musikstars, Top-Manager oder Promis – es sind Menschen mit Eigenschaften, die auf den ersten Blick als Hindernis oder Handicap empfunden werden, bei genauem Hinsehen aber deutlich machen, wie sehr gerade diese „Eigenart“ ihr Leben zu einem besonderen und glücklichen gemacht hat.

„Wuide Henna“, Eiskletterer, Nikolaustreffen, Harfenspielerin und mehr

Bunt gemischt sind auch alle anderen Menschen und Themen in dieser letzten Ausgabe des Jahres 2022. So erzählen beispielsweise zwei „Wuide Henna“ über ihren Tipp gegen kalte Frauen-Popos, ein Eiskletterer über seine Abenteuer in der Wand, ein Nikolaus-Liebhaber über seine langjährigen Treffen und eine Harfenspielerin über ihren Online-Unterricht mit dem besonderen Instrument.

