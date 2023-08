Vis à Vis – im Herbst in luftiger Höh‘

Die neue Ausgabe Vis à Vis wartet auf Sie: Mit den Geschichten besonderer Menschen. © Vis à Vis

Nach einem dampfigen Sommer kommen mit der neuen Ausgabe Vis à Vis alle auf ihre Kosten, deren Job oder Hobby in luftiger Höhe stattfindet.

Im Herbst sind Luft und Licht am intensivsten und so erfrischend klar. Der „dampfige“ Sommer geht jetzt in das angenehm kühlere Quartal über. Für viele ist es die schönste Zeit des Jahres, in der noch besondere Tage und Wochen auf uns warten. Jetzt kommen auch alle, deren Job oder Hobby in luftiger Höhe stattfindet, auf ihre Kosten.

So zum Beispiel Heißluftballonfahrer Rudolf Klein, der die bunten Ballons seit über 30 Jahren in der Region steigen lässt. Keine Scheu vor schwindelnder Höhe haben auch die Baumkraxlerin Kathrin Gampe, die Co-Pilotin Heike Bühler sowie Vis à Vis-Luftfotograf Jörg Bodenbender. Lesen Sie die interessanten Geschichten dazu im Magazin.

Vis à Vis Inhaltsverzeichnis © Vis à Vis

Die ganze Vielfalt besonderer Menschen

Eine Musik-Legende aus dem Pfaffenwinkel ist Michael Holm. Der legendäre Schlagerstar der 1970er und -80er-Jahre feiert seinen 80. Geburtstag und hält in Vis à Vis einen Rückblick auf sein bewegtes Musikerleben. Weitere außergewöhnlich kreative Menschen werden in dieser Ausgabe vorgestellt: eine junge Tattoo-Künstlerin, die mit Henna – nicht permanent – arbeitet, einen Mann, der mit der Kettensäge Holzkunstwerke kreiert, einen besonderen Bildhauer, einen magischen Zauberer sowie engagierte Damen, die jetzt den „Club der Vielfalt“ – offen für Jedermann – gegründet haben.

Spannend und informativ sind auch die Geschichten von Polizeihund Fimo und seinem Herrchen, 20 Jahre „Betreutes Wohnen in Familien“ in der Herzogsägmühle, der Vis á Vis-Tourentipp im Herbst u.v.m.

Exklusiv und authentisch geschriebene Kolumnen und Geschichten über interessante Menschen, Landschaften, Hobbys, Musik, Rezepte und Veranstaltungen erwartet Sie im Herbst-Magazin!

